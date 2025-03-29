我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

杜濤眼科中心矯正兒童近視權威

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

高科技產品的頻頻問世，青少年罹患近視和散光的情況益發嚴重，往往度數加深極快，幾個月就加劇甚多。杜濤眼科醫學博士（Ted T. Du, M.D.）表示，對青少年來說，最重要的是有效預防和控制，避免變成高度近視，其中最重要的一個指標就是眼軸長度（眼球前後徑的長度）。

杜濤眼科醫學博士解釋，青少年近視已不再是陌生名詞，孩子們經常因為不知道如何保護眼睛而導致視力迅速下降，最終演變為近視眼。杜醫師說，眼軸和身高一樣，會隨著年齡的增長而慢慢發育生長，但一般成年後就基本穩定了（出生時16mm-成年後24mm）。眼軸越長，近視度數就越高。眼球這個「氣球」會被越吹越大。超過600度以上的高度近視是很危險的，會帶來視網膜脫落、黃斑出血、黃斑裂孔、青光眼等多種眼部併發症。這些病變會嚴重影響視力和視覺品質，甚至會造成不可逆轉的視力損傷。杜醫生指出，監測眼軸的增長速度能預測未來近視風險、評估OK鏡和阿托品等對控制近視的治療效果，眼軸長度變化能夠比近視度數變化更精確地幫助我們監測近視發展以及預防眼底病變。

接著杜醫師分析說，近視矯正方式可以是光學矯正（框架眼鏡/角膜塑形OK鏡）或藥物矯正（低濃度阿托品眼藥水），還需要配合加強戶外運動、減少近距離用眼時間（特別是電子產品的使用時間）、睡眠充足、合理膳食、定期複查。對此，杜濤醫生提供一種無需手術、無危險的治療新方法，即「夜間近視鏡」（Corneal Refractive Therapy），簡稱「CRT」，又稱「OK鏡」。由於這種高質量的鏡片透水和透氧性都很好，在研究和臨床試用上都深受病人好評，杜醫師並在著名的眼科醫學雜誌發表了學術論文。

杜濤眼科中心置備測量眼軸的最先進、最精準儀器，分別是日本製Aladdin和瑞士製Lenstar儀器。杜醫生建議家長安排孩子每三個月到專科醫生那兒，用同種儀器測量視力，以便對比多次測量值，從而切實掌握子女眼部視力的健康狀況，及時與專科醫生商討因應對策。

杜濤眼科醫學博士是紐約僅有的幾名獲有Paragon公司執照的眼科醫師，服務法拉盛社區10多年。他畢業於馬里蘭州的約翰斯．霍普金斯大學，在紐約瑪摩利醫院、紐約醫院皇后醫療中心及西奈山醫學院都曾擔任主治醫師，其診所還聘有許超、陳麗婷、蔣珍妮和鄧穎琳等四位眼科博士駐診。

該眼科中心服務範圍包括成人/長者與兒童的各種眼疾問題、配戴RT鏡片、矯正兒童近視和配製隱形眼鏡等服務。該診所有嶄新科技的診療設備、絕佳的看診技術以及多間診療室，法拉盛診所地址：38-08 Union St., #3H, Flushing, NY 11354（Flushing Commons大廈內），看診時間：週一、週二、週三、週五、週六，請洽詢：718-661-3738；接受多種保險，自費者優惠。

法拉盛 併發症 保險

上一則

川普政府砍預算 紐約州損失健保資金逾3億

下一則

紐約客談／拘留輕罪者vs.治安的思考
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

防視力殺手「青光眼」 避免眼外傷、不當用藥

防視力殺手「青光眼」 避免眼外傷、不當用藥
逾7成台灣人近視 最新調查：8成民眾曾因配錯眼鏡頭暈

逾7成台灣人近視 最新調查：8成民眾曾因配錯眼鏡頭暈
階進慈善基金會 3.30限量義診、口腔講座

階進慈善基金會 3.30限量義診、口腔講座
高度近視可能引發視網膜病變 潛藏失明危機

高度近視可能引發視網膜病變 潛藏失明危機

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
40路的人行道上可見一遊民大搖大擺地躺臥，另外還有賣春女子公然攬客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛40路賣春女滿街、遊民躺地

2025-03-24 02:29
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊