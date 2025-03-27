全美首座 亞太出海免稅特區APOZ項目說明會 3月29日（周六）下午2-4點 免費參加

美國第一個「亞太出海免稅特區」項目，由美國軟銀資本（股票代碼：TKCM）所領投。

鑑於川普 總統第二任期已正式開始，一場關稅 戰也隨之拉開序幕，特別是對亞太地區的生產廠商造成了巨大的壓力。唯一解決之道便是在美國建立組裝生產基地。由美國軟銀資本（股票代碼：TKCM）所領投的全美第一個「亞太出海免稅特區」項目，正在緊鑼密鼓推進中。本周六(3/29)下午2點至4點，該項目主事者將於法拉盛喜來登七樓舉行講座說明會，活動內容包括招商設廠介紹、全家美簽與綠卡方案，每年12%投資回報的「可轉換優先股」投資機會，敬請有興趣的朋友致電: 516-998-8862訂座。

該項目的管委會主委牛紅表示，由美國軟銀資本（股票代碼：TKCM）所領投的全美第一個「亞太出海免稅特區」項目，正在德克薩斯州全力推動中。這個佔地超過500英畝的大型多功能聯邦QOZ經濟振興特區計畫，可容納500家來自亞太地區（中國、台灣及東南亞）的生產組裝企業入駐，以及包括工業區、商業區、配套區與住宅區在內的完整功能，預計在5年內達到1萬人口，並向州政府與郡政府提出「建市」（Incorporated City）申請。

專案管委會主席詹姆斯．柯林斯（前NYMEX紐約商品交易所主席、波多黎各Mercantile Bank董事長）則表示，本專案已經獲得德州 與錢伯斯郡政府的大力支持，並獲得了許多的實質協助，未來發展前景廣受各方看好，專案的回報將會異常可觀。公司首席運營官CEO成大衛表示，由於這個專案符合川普總統的10億美元「特殊待遇」門檻，並造就大量的工作就業機會，促進大休斯頓地區的經濟發展，有利整個德克薩斯州的繁榮，因此獲得德州與聯邦政府的高度重視與支持，提供了大量在OZ經濟振興區基礎上額外的政策扶持，包括赴美簽證與投資移民配額。APOZ專案計畫在今年下半年正式啟動轉板掛牌納斯達克交易所的轉板申請程式。

APOZ園區建立一個最終生產工藝的總裝車間，以「化整為零」的方式將產品避開高昂的關稅，而在美國完成最後一步的產品組裝或是複裝。在避開關稅成本的同時，又華麗轉身的將產品升級為「美國製造」，提高了售價與利潤，保住了國內員工的飯碗和美國的訂單與市場，真正的達到中美合作雙贏的目標。有意參加本說明會，請電: 516-998-8862訂座。