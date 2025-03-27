我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

全美首座 亞太出海免稅特區APOZ項目說明會 3月29日（周六）下午2-4點 免費參加

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國第一個「亞太出海免稅特區」項目，由美國軟銀資本（股票代碼：TKCM）所領投。
美國第一個「亞太出海免稅特區」項目，由美國軟銀資本（股票代碼：TKCM）所領投。

鑑於川普總統第二任期已正式開始，一場關稅戰也隨之拉開序幕，特別是對亞太地區的生產廠商造成了巨大的壓力。唯一解決之道便是在美國建立組裝生產基地。由美國軟銀資本（股票代碼：TKCM）所領投的全美第一個「亞太出海免稅特區」項目，正在緊鑼密鼓推進中。本周六(3/29)下午2點至4點，該項目主事者將於法拉盛喜來登七樓舉行講座說明會，活動內容包括招商設廠介紹、全家美簽與綠卡方案，每年12%投資回報的「可轉換優先股」投資機會，敬請有興趣的朋友致電: 516-998-8862訂座。

該項目的管委會主委牛紅表示，由美國軟銀資本（股票代碼：TKCM）所領投的全美第一個「亞太出海免稅特區」項目，正在德克薩斯州全力推動中。這個佔地超過500英畝的大型多功能聯邦QOZ經濟振興特區計畫，可容納500家來自亞太地區（中國、台灣及東南亞）的生產組裝企業入駐，以及包括工業區、商業區、配套區與住宅區在內的完整功能，預計在5年內達到1萬人口，並向州政府與郡政府提出「建市」（Incorporated City）申請。

專案管委會主席詹姆斯．柯林斯（前NYMEX紐約商品交易所主席、波多黎各Mercantile Bank董事長）則表示，本專案已經獲得德州與錢伯斯郡政府的大力支持，並獲得了許多的實質協助，未來發展前景廣受各方看好，專案的回報將會異常可觀。公司首席運營官CEO成大衛表示，由於這個專案符合川普總統的10億美元「特殊待遇」門檻，並造就大量的工作就業機會，促進大休斯頓地區的經濟發展，有利整個德克薩斯州的繁榮，因此獲得德州與聯邦政府的高度重視與支持，提供了大量在OZ經濟振興區基礎上額外的政策扶持，包括赴美簽證與投資移民配額。APOZ專案計畫在今年下半年正式啟動轉板掛牌納斯達克交易所的轉板申請程式。

APOZ園區建立一個最終生產工藝的總裝車間，以「化整為零」的方式將產品避開高昂的關稅，而在美國完成最後一步的產品組裝或是複裝。在避開關稅成本的同時，又華麗轉身的將產品升級為「美國製造」，提高了售價與利潤，保住了國內員工的飯碗和美國的訂單與市場，真正的達到中美合作雙贏的目標。有意參加本說明會，請電: 516-998-8862訂座。

美國第一個「亞太出海免稅特區」項目，由美國軟銀資本（股票代碼：TKCM）所領投。
美國第一個「亞太出海免稅特區」項目，由美國軟銀資本（股票代碼：TKCM）所領投。

關稅 德州 川普

上一則

曼哈頓三郵局員工試圖囚禁性侵醉酒同事 華人涉案被起訴

下一則

慶「婦女歷史月」 李羅莎表彰華裔前校長王陳慧麗
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

在代購平台買20元彩券中了8350萬 德州婦恐空歡喜

在代購平台買20元彩券中了8350萬 德州婦恐空歡喜
去年攔檢查獲金條未被控罪 德州2無證華人遭遣返 金條卻被沒收

去年攔檢查獲金條未被控罪 德州2無證華人遭遣返 金條卻被沒收
家長拒讓子女接種疫苗 德州憂麻疹疫情或持續1年

家長拒讓子女接種疫苗 德州憂麻疹疫情或持續1年
德州眾議員提案 禁止學校舉辦「絨毛變裝」活動

德州眾議員提案 禁止學校舉辦「絨毛變裝」活動

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

2025-03-19 19:49
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了