我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作

金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光

健信醫保CenterLight PACE提供獨特的一站式全面醫療護理計劃

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

服務紐約居民39年的健信醫保CenterLight PACE是一站式全面醫療護理計劃，近年擴大至更多地區，在紐約地區成長迅速，特別是華人社區，為更多人所認識接納。

健信醫保CenterLight PACE計劃覆蓋的服務包括醫療服務、探訪護士、牙科、視力、聽力、處方藥和非處方藥(OTC)、物理治療和康復治療、家庭護理、成人日間活動中心、康樂活動和食物、醫療交通服務、針灸和更多其他服務。健信My Needs購物卡可用於購買日常用品，如雜貨食品和清潔用品。在藥品方面，一卡全包紅藍卡和白卡覆蓋服務和處方藥。

該計劃參加資格是55歲或以上，擁有Medicaid州醫療補助計劃 (白卡)和/或Medicare聯邦醫療保險(紅藍卡)，需要在家中或在PACE中心接受超過120天的社區長期護理服務及居住在健信醫保服務範圍內的人士。

健信醫保執行總裁Tara Buonocore-Rut表示，健信醫保CenterLight Healthcare PACE的使命是提供個人化的醫護服務，幫助55歲及以上有需要的成年人安全、獨立地在家中生活。健信醫保服務地區包括布朗士、布碌崙、曼哈頓、皇后區、士丹頓島、威徹斯特郡、長島納蘇郡及薩福克郡的西部。

欲知更多資訊，請致電中文專線: 1-866-238-3232 (TTY 711)，辦公時間: 星期一至五，上午8時至晚上8時，或瀏覽 www.centerlighthealthcare.org。

醫保 聯邦醫療保險 紅藍卡

上一則

曼哈頓三郵局員工試圖囚禁性侵醉酒同事 華人涉案被起訴

下一則

慶「婦女歷史月」 李羅莎表彰華裔前校長王陳慧麗
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區特殊高中全市最少 學委籲增1所

皇后區特殊高中全市最少 學委籲增1所
一張Uber收據就能讓犯罪者逍遙法外？ 紐約市五區檢察官籲改革

一張Uber收據就能讓犯罪者逍遙法外？ 紐約市五區檢察官籲改革
洋基27日開幕戰 MTA推出百年復古列車 中央車站出發

洋基27日開幕戰 MTA推出百年復古列車 中央車站出發
紐約客談／限速計畫 應按地區量身訂製

紐約客談／限速計畫 應按地區量身訂製

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

2025-03-19 19:49
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26

超人氣

更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了