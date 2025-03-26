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曼哈頓新上海牙科喬遷 勵翔龍醫師為您口腔保健再升級

紐約訊
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圖說：新上海牙科喬遷新址，全新裝潢的診間及設備為僑胞帶來更舒適的就診體驗。
圖說：新上海牙科喬遷新址，全新裝潢的診間及設備為僑胞帶來更舒適的就診體驗。

位於曼哈頓的新上海牙科於日前喬遷新址，新診所位於高級精華地段的麥迪遜大道上，新診所寬敞明亮，全新設備，為僑胞提供舒適的就診環境。該診所由勵翔龍醫師主理，勵醫師經驗豐富，事必躬親，對前來就診的僑胞悉心診治，贏得社區優良口碑。

全新的診所裝潢舒適優雅，前台人員提供中、英語等親切服務，候診區備有舒適的個人沙發，能讓每位待診的僑胞感到心情的放鬆，各診間器械全新配備，乾淨衛生，除了能提高診治效率，亦可讓病患感到安心放心，為僑胞口腔保健全面升級。該診所服務項目包刮：

‧隱適美：適合成人、兒童和青少年的先進牙套。

‧在牙齒美化方面：提供各類牙齒貼片、美白、牙齒整形及牙齦重塑。

‧在口腔修復和牙髓病學上：提供植體、牙冠、高嵌體、根管和填充物治療。

‧全口重建與康復：提供多個植體、全口/局部假牙和覆蓋義齒。

‧牙周病醫師：深層清潔、局部抗生素治療和牙齦手術。

‧預防措施：成人和兒童檢查和清潔、低輻射X光、兒童密封劑和氟化物等。

勵翔龍是原上海第二醫科大學口腔醫學院附屬第九人民醫院口腔頷面外科醫師，後取得上海第二醫科大學口腔醫學院醫學博士，並於1989年從上海來美國求學，在美取得紐約市立大學市立學院生物化學碩士，紐約大學牙科學院牙醫博士，現為美國牙醫學會會員。勵醫師獲獎無數，曾在Invisalign全美隱形牙齒矯正峰會牙齒歪擠(Crowding)組，經過60位評委和4000位同業人士的投票，獲得第二名，得到這一被普遍認為是牙齒矯正權威的業內認可。更榮獲2011年Invisalign Gallery、 Invisalign Case Shoot Out兩大獎項，勵翔龍的成功案例，在250件決賽作品中脫穎而出，成為最後四位入圍的唯一華裔醫師。

新上海牙科新址：515 Madison Ave., Suite #1810, NY, NY10022 (麥迪遜大道515號)

電話：212-223-3005，傳真：212-421-9299

網址：Li.dental

圖說：新上海牙科喬遷新址，全新裝潢的診間及設備為僑胞帶來更舒適的就診體驗。
圖說：新上海牙科喬遷新址，全新裝潢的診間及設備為僑胞帶來更舒適的就診體驗。

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