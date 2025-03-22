陳偉濤律師談 自住房產與白卡信託規劃要點

陳偉濤律師專注設立信託、財產保護和遺產規劃，滿足客戶的切身需求。

在紐約，許多老年人和低收入人群依賴醫療補助計畫（Medicaid，俗稱白卡 ）來支付醫療費 用。然而，擁有自住房產的申請人常常擔心，自己的房產是否會影響白卡的資格，以及如何保護房產免受政府追索。執業於紐約地區，擅長信託和遺產規劃的陳偉濤律師特提供專業見解，探討如何透過信託規劃以確保自住房產的安全，並避免未來可能的財產損失。

首先，在自住房產與白卡資格方面，在紐約州 ，自住房產通常被視為豁免資產（exempt asset），這意味著即便申請人擁有房產，仍然可以符合白卡的資格要求。只要申請人居住在該房產內，並且房產價值在一定範圍內，白卡不會將其視為可計入的資產。因此，擁有自住房並不會自動導致失去白卡資格。

其次，在自住房產與遺產追索（Estate Recovery）方面，陳偉濤律師提醒，雖然白卡不會在申請時計入自住房的價值，但在申請人去世後，紐約州政府可能會對其遺產進行追索。如果去世時該房產仍在申請人名下，州政府可能會通過遺產追回程序要求償還申請人使用白卡期間產生的醫療費用。這意味著如果沒有適當的規劃，繼承人可能需要出售房產以償還債務。

再者，在設立白卡信託保護房產方面，陳偉濤律師指出，避免房產被白卡追索的有效方法之一是設立不可撤銷白卡信託（Irrevocable Medicaid Trust）。通過將房產轉入該信託，申請人不再被視為房產的直接所有者，從而避免遺產追回。這種信託的主要優勢包括：1. 保護房產免受醫療補助計畫的遺產追索。2. 允許申請人繼續居住在房產內，而不會影響白卡資格。3. 確保房產能夠傳承給指定的繼承人。

最後，在提前規劃與五年回溯期（5-Year Look-Back Period）方面，設立白卡信託必須遵循法律規定，並提前規劃，最重要的考量之一是五年回溯期。紐約州在審核白卡申請時，會檢查申請人過去五年的財產轉移記錄。如果申請人在過去五年內將房產轉入信託，可能會被視為「資產轉移」，從而導致白卡資格暫時受限。因此，提前進行規劃至關重要，最好在可能需要白卡資助醫療費用的五年以上就開始通過信託來規劃和安排房產的保護和繼承。

陳偉濤律師總結，擁有自住房產並不影響白卡資格，但如果不加規劃，房產可能會在申請人去世後面臨政府追索。設立不可撤銷的白卡信託是一種有效的資產保護策略，但必須提前規劃，以避免五年回溯期的影響。對於希望保留房產給後代的家庭而言，諮詢專業信託律師進行合理的遺產規劃和信託安排，是確保財產安全的重要步驟。

陳偉濤律師擅長信託和遺產規劃，可以根據客戶切身需求靈活定製，能夠滿足客戶的多種財產規劃要求。如果您有財產規劃、房產繼承、設立信託等方面的問題，歡迎致電諮詢。電話:718-766-2567，地址：3808 Union Street, Suite 9A, Flushing, NY 11354，網址：www.faan.com，電郵：[email protected]。