順安堂提供花粉過敏中藥處方對野山參選材嚴格

在台灣有89老字號信譽的法拉盛 順安堂中藥店，鑑於花粉季節到來，花粉熱病人輕者眼睛癢、流淚、紅腫、鼻塞打噴嚏、喉嚨痛，重者頭痛、鼻竇發炎、呼吸困難或氣喘，特提供一帖花粉過敏中藥處方，改善花粉熱症狀和防止併發症 。

該藥方如下：正野粉光參，紫河車，辛夷花，蒼耳子，細辛，白芷，川芎，荊芥，連翹，川貝，淫洋霍等。順安堂負責人林先生說，以上中藥用科學濃縮成顆粒，每日兩次用雞湯送服，輕者一星期見效，時間長短依個人體質而異，五星期可根治。

另外，順安堂也提供一帖治咳嗽氣喘中藥處方，該處方：川貝母(五錢)，鱷魚肉(五錢)，裡脊肉(半磅)加清水燉食，小孩數星期，大人數月可根治。

順安堂中藥號位於法拉盛羅斯福路上，專門經營中國、日本、台灣、美國及各地健康食品、中西藥材，由林老闆夫婦主理。林老闆本身為中醫師，以40年經驗，對藥材把關嚴格，所有花旗參出自其自營的威斯康新州花旗參農場，選出品質佳、價錢低之花旗參提供給顧客。

花旗參品質決定於年齡及產地。大致而言，年齡愈老者愈好，野山參優於種植參。參齡可由參蘆上的目(生長疤)算出，目數加二就是該參年齡，不論種植參還是野山參算法均同。一般而言，種植參參皮較平滑，質地較硬而重，味較辛苦，彎曲之縱紋較多，偶爾亦有橫紋。野山參常較顯著且細密，質稍鬆脆且輕，味道亦較苦甘，所含之有效成份亦較多且濃。

林老闆表示，百草之王的花旗參在中國被視為最珍貴補品及身心健康之妙藥，北美花旗參之發現則於18世紀，始由加拿大蒙特婁，再到美國新英格蘭 地區，再到威斯康辛州，種類由全野山參而移山參而至大量出產的種植參。

順安堂地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355(喜來登酒店對面)。電話：718-445-2252。