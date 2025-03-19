海倫旅行社推出2組寶島風情文化遊 遊賞花東太平洋風情金廈閩南文化

圖說: 寶島台灣有著優美的太平洋海岸景色，海天一線的景觀每年吸引眾多全球遊客造訪。

隨著天氣轉暖，又是計畫今年去哪旅遊的時候，紐約地區老字號海倫旅行社，特別在今年光輝十月間，推出2組台灣寶島風情遊，「花東風情3日遊」及「金門廈門閩南文化5日遊」。行程包含參加慶祝大會及聯歡晚會、城市拜訪、輕遊台北市街頭、大啖各大夜市台灣小吃及美食。行程緊湊精彩，是旅居海外僑胞今年回台探親絕佳選擇。有關詳細旅遊行程資訊，請洽該公司查詢。

花東風情3日遊，2025年10月12日出發，首日於台北車站集合，前往花蓮，品嚐流流社原住民風味餐，遊覽池上伯朗大道，入住娜路彎會館，享受美人湯及三溫暖。次日參觀富岡地質公園、三仙台、吉安慶修院，入住花蓮阿思瑪麗景大飯店，自由活動於東大門夜市。第三日參觀松園別館、將軍府1936園區、四八高地，並欣賞清水斷崖，最後返回台北車站。團費每位$458，包含遊覽車資、雙人住宿、行程表所列餐食、景點門票及領隊、導遊服務小費 。

金門廈門閩南文化5日遊。2025年10月11日出發。第一天抵達金門，遊覽水頭聚落、遠眺金門大橋，隨後乘船至廈門，參觀五通燈塔公園、漳州古城並享受溫泉。第二天前往永定土樓，遊覽廈門環島路、演武觀景台。第三天參觀廈門植物園 、鼓浪嶼及曾厝垵。第四天遊覽集美嘉庚園後返回金門，參觀水頭聚落、中山紀念林、莒光樓及金門伴手禮街。第五天參觀八二三戰史館、獅山砲陣地、翟山坑道後返回松山機場。住宿包含漳州佰翔圓山酒店或漳州龍佳大酒店或同級、廈門五星朗豪酒店、金沙湖畔度假會館或同級。團費每位$858，包含全程機票 、遊覽車、船票、住宿、餐食、景點門票及領隊、導遊服務小費，廈門行程不含購物站，金門則安排購物街。

除了這次推出的兩組行程外，該公司另有歐洲精緻遊、日本泡湯美食遊、中南美洲風情文化遊。海倫旅行社專業代理各大航空公司國內外特廉機票，北美各地飛機、巴士團，中國、歐洲旅遊團及各大豪華遊輪團，代訂酒店等。歡迎各界僑胞致電洽詢。電話：718-353-4131，917-887-6262。辦公地址：80-52 Cornish Ave., Elmhurst, NY 11373。