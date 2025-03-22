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MESA南布碌崙新高中8月開幕 專注科學、技術、工程和數學 (STEM)

紐約訊
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MESA高中在Bushwick的學生頒獎典禮。
MESA高中在Bushwick的學生頒獎典禮。

專注科學、技術、工程和數學的特許高中MESA (Math, Engineering, and Science Academy )日前自豪地宣布其新校區 MESA南布碌崙將於8月開幕，8月18日開始為布碌崙西南部的學生提供服務。這所令人興奮的新學校將在創始班中招收125名9年級學生，計劃在未來幾年擴大為一個充滿活力、為升大學做好準備的學校，擁有500名9至12 年級的學生。

MESA南布碌崙是該教育機構在Bushwick非常成功的MESA高中的姐妹校，這是一所表現出色的教育機構，以其嚴格的教育和大學準備計畫而聞名。學生將有機會在培養對科學、技術、工程和數學 (STEM) 熱情的環境中茁壯成長。學校著重批判性思考、自我倡導和毅力，將使學生能夠將學術的卓越與現實世界的成功聯繫起來，引導他們實現個人和職業發展的潛力。

創新的學習環境 MESA南布碌崙將設有明亮、鼓舞人心的教室，旨在營造充滿活力和活力的學習氛圍。學校的設計優先考慮一個緊密的、支持性的社區，確保學生在整個教育過程中感受到聯繫和鼓勵。

「對於尋求學術嚴謹和環境互動密切的家庭來說，MESA南布碌崙是完美的選擇。」 MESA 特許高中執行董事 Arthur Samuels 說：「我們的小規模學校讓每個孩子都能獲得在高中、大學及以後取得成功所需的個性化支持。」

MESA南布碌崙校長Anna Spoden斯波登從她在紐約市各地高中的工作經歷以及她自己的高中經歷中汲取靈感，她在高中期間參加了實習和旅行計劃，這改變了她的學習方式。她對確保每個學生成功的個人承諾是她領導風格的核心。當被問及她的領導方式時，斯波登校長將其描述為「倡導、快樂和同理心」，她強調她致力於平衡支持與挑戰。

斯波登校長帶來了豐富的經驗。「我堅定地致力於幫助每個學生取得成功和成長，無論他們的起點如何。」斯波登校長說。 「我將始終尋找方法，讓學校成為學生感受到支持、挑戰、慶祝並為未來做好準備的地方。」

MESA南布碌崙的未來願景：不僅是一所高中，更是光明未來的發射台。憑藉堅實的 STEM 基礎和對學生成功的堅定承諾，MESA南布碌崙將使學生將自己視為創新者、問題解決者和領導者。該校對學生的大學和職業準備將超越傳統學術，透過課間體驗、實習和全球學習機會等創新計畫，確保學生獲得現實世界的接觸和實踐技能。

MESA南布碌崙的核心是社區，會與學生及其家人建立深厚、持久的關係。學校所設想的未來，教育不僅僅是課程作業，而是協作、探索、支持和共同成功。當學生踏上 MESA南布碌崙的旅程時，他們不僅要為大學做準備，他們將準備對世界產生有意義的影響。

關於MESA南布碌崙的更多資訊及入學申請，請登陸: https://www.mesacharter.org/

電話: 718-282-7426，電郵: [email protected]

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