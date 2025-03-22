MESA南布碌崙新高中8月開幕 專注科學、技術、工程和數學 (STEM)

MESA高中在Bushwick的學生頒獎典禮。

專注科學、技術、工程和數學的特許高中MESA (Math, Engineering, and Science Academy )日前自豪地宣布其新校區 MESA南布碌崙 將於8月開幕，8月18日開始為布碌崙西南部的學生提供服務。這所令人興奮的新學校將在創始班中招收125名9年級學生，計劃在未來幾年擴大為一個充滿活力、為升大學做好準備的學校，擁有500名9至12 年級的學生。

MESA南布碌崙是該教育機構在Bushwick非常成功的MESA高中的姐妹校，這是一所表現出色的教育機構，以其嚴格的教育和大學準備計畫而聞名。學生將有機會在培養對科學、技術、工程和數學 (STEM) 熱情的環境中茁壯成長。學校著重批判性思考、自我倡導和毅力，將使學生能夠將學術的卓越與現實世界的成功聯繫起來，引導他們實現個人和職業發展的潛力。

創新的學習環境 MESA南布碌崙將設有明亮、鼓舞人心的教室，旨在營造充滿活力和活力的學習氛圍。學校的設計優先考慮一個緊密的、支持性的社區，確保學生在整個教育過程中感受到聯繫和鼓勵。

「對於尋求學術嚴謹和環境互動密切的家庭來說，MESA南布碌崙是完美的選擇。」 MESA 特許高中執行董事 Arthur Samuels 說：「我們的小規模學校讓每個孩子都能獲得在高中、大學及以後取得成功所需的個性化支持。」

MESA南布碌崙校長Anna Spoden斯波登從她在紐約市 各地高中的工作經歷以及她自己的高中經歷中汲取靈感，她在高中期間參加了實習和旅行計劃，這改變了她的學習方式。她對確保每個學生成功的個人承諾是她領導風格的核心。當被問及她的領導方式時，斯波登校長將其描述為「倡導、快樂和同理心」，她強調她致力於平衡支持與挑戰。

斯波登校長帶來了豐富的經驗。「我堅定地致力於幫助每個學生取得成功和成長，無論他們的起點如何。」斯波登校長說。 「我將始終尋找方法，讓學校成為學生感受到支持、挑戰、慶祝並為未來做好準備的地方。」

MESA南布碌崙的未來願景：不僅是一所高中，更是光明未來的發射台。憑藉堅實的 STEM 基礎和對學生成功的堅定承諾，MESA南布碌崙將使學生將自己視為創新者、問題解決者和領導者。該校對學生的大學和職業準備將超越傳統學術，透過課間體驗、實習和全球學習機會等創新計畫，確保學生獲得現實世界的接觸和實踐技能。

MESA南布碌崙的核心是社區，會與學生及其家人建立深厚、持久的關係。學校所設想的未來，教育不僅僅是課程作業，而是協作、探索、支持和共同成功。當學生踏上 MESA南布碌崙的旅程時，他們不僅要為大學做準備，他們將準備對世界產生有意義的影響。

關於MESA南布碌崙的更多資訊及入學申請，請登陸: https://www.mesacharter.org/

電話: 718-282-7426，電郵: [email protected]