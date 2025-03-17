市府開發的布碌崙區廉租屋-洛克威大道326號公寓 歡迎合乎條件市民免費申請入住

由市府開發的廉租屋-洛克威大道326號公寓，位於布碌崙區布朗士維爾地段（BROWNSVILLE, BROOKLYN），周邊交通稱便。

由「紐約市 房屋連結」（NYC Housing Connect）開發的廉租屋-洛克威大道326號公寓（326 ROCKAWAY AVENUE APARTMENTS），位於布碌崙區布朗士維爾地段（BROWNSVILLE, BROOKLYN），共有85個新建單位，歡迎合乎條件市民免費申請入住，無需經紀佣金，2025年5月5日周一截止。

該幢大樓禁煙，設施完備，計有藝術/閱覽室，兒童遊戲間，瑜伽空間，健身房，單車貯存室，戶外娛樂庭院附座椅區、遊樂器械及園藝設計綠植帶，社區交誼廳，娛樂廳，五樓靜態室外娛樂，全職保安及管理人員，大型洗衣房。免費使用設備。大樓周邊交通便利，有公車B12, B60, B7, B14, C/L等經過，更多資訊: www.riseboro.org/326-rockaway。

該建築是依據紐約市住房開發公司 (HDC) 的極低和低收入 負擔能力 (ELLA) 計畫、紐約市住房保護和發展 (HPD) 以及紐約市住房和保護部 (HPD) 的支持性住房貸款計畫 (SHLP) 建造的。支持性住房是永久性的、經濟適用的住房，提供現場支援服務，以滿足最弱勢紐約人的需要，包括曾經一度的無家可歸者和身障者。該計畫中的 130 個單元是為城市機構推薦的過去無家可歸者保留的。

紐約市致力於所有社區的包容性原則，包括支持紐約人居住在自己選擇的社區，無論他們的原籍社區如何，也無論他們想要搬入哪個社區。凡是符合若干收入和家庭規模要求的個人或家庭均可申請入住洛克威大道大樓。合格申請人需要滿足額外的選擇標準。居住在紐約市的申請人將會普遍獲得優先錄取。該樓5%單位保留給身障申請人，2%留給視障/聽障申請人；20%的單位優先給布碌崙第十六社區委員會居民，5%優先給市府雇員。

有待申請單位尺寸為統倉、一臥、二臥及三臥，家庭規模1-7人，月租$1,095-2,301。注意事項: 1） 租金 包含所有水電煤氣費。2） 家庭規模包含每一個即將跟你住一起的人，包括雙親及子女。有入住標準限制。3） 家庭收入包括薪水、時薪、小費、社安金、兒童贍養費以及其他收入。收入規定可能隨時變化。4） 列出的最低收入可能不適用於已有第8條款或合乎其他租金補貼的申請人。有資產限制。

如何申請？上網或紙本郵件申請。上網申請，請到網站 https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。紙本郵件申請，請郵寄回郵信封到: 326 ROCKAWAY AVENUE APARTMENTS, PO BOX 440, WADING RIVER, NY 11792。每項開發方案，限寄一份申請，請勿重複寄出。請勿又上網又郵寄紙本申請。申請人提交多於一份申請書，可能會喪失申請資格。

何時截止?申請書必須蓋有2025年5月5日或之前的郵戳，上網申請提交日期不能遲於2025年5月5日。遲交的申請書將不被考慮。提交申請後又如何?截止後，由抽籤選出申請書予以審核。如果你的申請獲選而你又看起來合格，你會受邀繳交文件，繼續審核流程以決定你是否合格。申請人通常在申請截止後2到10個月獲得通知，請你繳交文件以證實你的家庭規模、認明家庭成員以及你的家庭收入。