福心護理： 協助護理員快速就業 貼心服務紐約社區

福心家庭護理服務紐約五大區，信譽超卓。

在護理行業日益壯大發展的今天，護理員的職業道路充滿了挑戰和機遇。福心護理公司（Terrace Home Care）憑借卓越的服務和對護理員的深切關懷，公司迅速在紐約區護理行業嶄露頭角，成為廣大護理員和家庭信賴的最佳選擇。該公司位於紐約華人 社區的核心地帶，布碌崙 八大道辦公室地址為 774 55th Street, 3FL, Brooklyn, NY 11220，服務地區覆蓋紐約市 五大區，並為廣大護理員提供優厚的工資福利待遇。

福心護理公司是紐約州授權的註冊護理機構，致力於為社區提供專業、高效的護理服務。公司秉承「以人為本，服務社區」的理念，為有需要的長者和家庭提供細緻入微的關懷和支持。福心護理提供上門服務，協助客戶申請護理計劃，讓客人足不出戶也能獲得所需的護理服務。無論是長期護理需求，還是短期護理安排，福心護理都能提供最合適的解決方案。福心護理亦與多家保險公司建立良好合作關係，可滿足不同客戶需求，確保每位護理員和病患家庭都能獲得最優質的服務。

紮根紐約市的福心護理公司，致力於為五大區的華人社區提供專業、高效的家庭護理服務。無論是在華人聚居的法拉盛、布碌崙日落公園，還是在皇后區、布朗士、史泰登島，福心護理的護理員足跡遍布全市。該公司團隊表示，「紐約市是所有客人的家，福心希望用專業的護理服務，為這裡的長者和家庭帶去溫暖。」。該公司特別重視紐約華人社區的護理需求，設有專門辦公室為護理員和病患提供咨詢服務。布碌崙八大道辦公室的設立，方便護理員和家庭前去咨詢，能讓客人輕鬆獲取最新的護理信息和服務。該公司的工作人員不僅具備豐富的護理經驗，更能用多種語言提供服務，確保不同背景的護理員和客戶都能享受到無障礙的溝通體驗。

福心工作人員親切有耐心，全方位支持護理員。面對護理行業的高門檻，許多有志於投身護理工作的人員往往因申請執照的複雜流程而止步不前。福心護理深知客戶這一難題，特別推出全方位輔助服務，幫助護理員快速獲取執照，盡早投入工作，高效開啓職業生涯。該公司不僅提供執照申請指導，還協助護理員準備相關文件，確保護理員在最短的時間內順利取得工作資格。福心護理負責人表示。「對於缺乏相關經驗或語言能力的護理員，公司的團隊會耐心講解，手把手協助，確保每位護理員都能順利通過審核。」這一貼心舉措，不僅讓護理員能夠更快上工，也讓有需要的病患和家庭更快找到合適的護理服務。

福心護理不僅僅是一個提供工作機會的平台，更是護理員的堅強後盾。公司內的工作人員以細心、專業的態度，為護理員解答疑問、解決困難，確保護理人員在工作中無後顧之憂。「有時候護理員在工作中遇到困難，比如工資結算、工時安排，或者家庭護理細節的調整，公司的團隊都會及時介入，提供最及時的支持。」福心護理的客服主管表示。該公司還定期舉辦培訓和經驗交流會，讓護理員不斷提升自己的專業技能，同時也能和同行們分享心得，增強歸屬感。

隨著業務的不斷發展，福心護理公司長期招聘護理員、辦公室文員、社區聯絡員等職位。公司提供廣闊的發展平台，讓每一位員工都能在專業領域內不斷成長，與公司一同成長，共創美好未來。持證護理員可以享受到$22.09每小時的時薪，領先全行業。

如需咨詢或申請護理服務，請撥打福心護理公司服務熱線： (646) 245-6888 / (646) 245-7888或上福心官網 www.terracehomecare.com 瞭解更多信息。