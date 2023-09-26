加拿大針對美國反同事件發布旅遊警示

近期美國發生數起反同志 事件，加拿大 因此針對美國發布旅遊警示。點此進一步了解該旅遊警示對遊客意味著什麼、以及遊客該採取哪些措施。

加拿大對性少數族群示警前往美國可能承受的風險

在過去幾個月以來，反同志（女同性戀 者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者以及性別酷兒）事件增加之後，加拿大針對美國發布了旅遊警示。

預計在未來數月訪美的旅客（尤其是同志族群）在規劃行程時應牢記下列事項。請務必詳閱旅遊警示、確認您的 ESTA 是否有效，並在旅行前做好規劃。

下文將探討第一個要點，包括加拿大發出的旅遊警示對遊客有何意義、今年影響美國同志族群的法律和政策簡史，以及旅客應做好哪些準備。

加拿大發出的旅遊警示：這對旅客意味著什麼

掌管加拿大國際關係的政府部門——加拿大全球事務部的網站在上週更新了針對美國的旅遊警示。

尤其，該網站新增了單獨的一節，其中包括以下內容：「已有數州頒布可能影響 2SLGBTQIA+ (雙靈者、男女同性戀者、雙性戀者、跨性別者、疑性戀、雙性者、無性戀者) 人士的法律和政策。敬請查閱相關州份和地方的法律條文」，並附上連結，為屬於該族群的旅客提供進一步的資源。

儘管未有具體事件觸發此旅遊警示的發布，全球事務部發言人熱雷米-貝魯貝（Jérémie Bérubé）指出：「自 2023 年初以來，美國某些州份已通過禁止變裝秀的法律，[....限制]變性者族群獲取性別肯定治療，以及[禁止其]參加體育賽事」。

同樣地，該旅遊警示亦無提及具體有哪些州份。

反同志事件驟升的簡要概述

雖然性取向的話題成為熱門話題已有一段時日，但在過去的幾個月裡尤其受到關注。此外，由於反同志法律和事件的增加，人權運動組織於今年六月宣布美國已進入「反同志族群的緊急狀態」。

據美聯社報導，在今年上半年，已有超過 525 項反同志法案提交國會，其中約有 70 項法案被通過。與 2022 年相比，數量增長了兩倍。

反同志法最多的州份包括德州、佛羅里達州、密蘇里州、田納西州 、阿肯色州、蒙大拿州和北達科塔州。在這些州份之中，德州位居第一，有超過 50 項法案提交立法會議，其餘則是密蘇里州（48 項）、奧克拉荷馬州 （35 項）和田納西州（26 項）。

這些法案針對多種權利，包括公民權利（雇主、學校和企業拒絕同志族群）、自由言論（限制取得資訊、審查變裝表演）、獲取醫療保健（限制跨性別族群取得醫療照護）、學校和教育（阻止同志青少年參加學校活動和審查主題）等。

身為同志的旅客該怎麼做？

同志族群和支持者可按照以下幾個提示來為赴美旅行做準備。

首先，建議研究出對同志族群友善的旅遊目的地，並規劃在這些州份旅行。如上所述，在反同志法方面最激進的幾個州包括德州、密蘇里州、奧克拉荷馬州和田納西州等。旅客應考慮前往歡迎同志旅客的州旅行：根據 Out Leadership 最近的一項調查，同志權益平等程度最高的五個州為紐約州、康乃狄克州、麻薩諸塞州、紐澤西州和科羅拉多州。其他值得考慮的選擇包括加州、奧勒岡州、華盛頓州和新墨西哥州。

在縮小目的地範圍後（若計劃長途旅行，則選擇多處目的地！），旅客也可支持同志店家或企業。最簡單的方法是下載 Yelp，這是一款允許用戶評論當地企業的手機應用程式，當遊客在查詢咖啡廳、餐館等場所時，可以查找「由同志人士經營」或「歡迎所有人士」的標誌。Google 地圖也有類似的標籤，稱為「認定為由同志人士經營」。

同樣，旅客也可透過查看潛在飯店的網站（和評論），或直接輸入「在[城市]的同志友善飯店」，來選擇對同志族群友善的飯店。

旅客也應採取基本的安全預防措施。其他的建議包括相信自己的直覺、留存一份緊急聯絡人名單、購買旅遊險（無論任何旅行都該買！）、隨時保持聯絡、以及在旅行中感受當地的氛圍。

最後一點，務必隨時了解與男女同性戀者、雙性戀者和變性者權利有關的最新進展和（或）事件。一旦旅客進入美國境內，這點尤為重要，因為這類事件都可能迅速發展。掌握新聞動態最好的辦法，就是聯繫當地的同志組織尋求建議和協助，並在社群媒體上關注這些組織，以便第一時間得知突發新聞。

只要事先研究好對同志友善的旅遊目的地、場所和住宿，以及採取安全預防措施、隨時了解最新動態，旅客便可以在美國旅行期間保持安全。

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