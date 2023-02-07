PES硬核黑科技 秒殺極音速飛彈

雷射武器能秒殺極音速飛彈和無人機蜂群，成為最具優勢防禦系統(Raytheon)

Solmet科技集團研發的PES (Photon Energy System)和武器開發商展開合作，其中包括高功率雷射武器系統和長程無人機蜂群戰術。目前在高能雷射武器應用上已突破300KW，正在朝600KW發展，武器開發商最希望的是在衛星上裝載1500KW定向能武器DEW，在太空 中直接摧毀州際飛彈和各種極音速飛彈 。

Solmet創辦人兼發明者鄭森 (San Cheng)表示，只要電力能源問題解決，雷射武器就能朝高能化和微型化發展。他指出目前測試的固態雷射和化學雷射都能適用，一輛300KW雷射車在模擬中可秒殺多枚極音速飛彈和擊毀無人機飽和攻擊，重點是一發雷射成本約一美元，用幾百美元催毀幾億美元的目標，其性價比十分驚人。

UAV無人機搭配高能雷射，其編隊可完全封鎖特定區域達到攻防一體效果（Lockheed Martin）

武器開發商目前推出300KW車載防禦系統可有效攔截來自空中和地面威脅，在戰機上裝備250KW雷射武器，可在高空擊毀陸海空各種目標，尤其是五代匿蹤戰機搭載高能雷射武器，可深入敵方區域大量破壞軍事目標，目前也在測試由匿蹤戰機隱藏莢艙內放置雷射無人機方案，由戰機當通訊網路中繼站，讓多架AI 無人機深入危險區域作戰。裝步旅的裝甲車上也搭配雷射武器，可擊毀火箭彈、榴彈、迫擊砲彈和自殺式無人機，以提供步兵安全和基本防空需求。而在單兵系統上開始測試雷射槍HEL (High Energy Laser) ，這可能形成極大優勢，步兵或特戰隊將不用背負大量彈藥，更因雷射是不可見光束可大幅增加隱藏性，並有超遠距離和強大破壞力攻擊特點。

HEL步兵用雷射槍結合AI識別鎖定系統，將是戰場上的致命武器 （U.S. Military)

未來將由運輸機或加油機改造成空中無人機航母，讓無人機蜂群大量進入作戰區域以求最小代價獲得最佳戰果。目前計劃方式將由偵查型、電子戰型和雷射攻擊型三種組合，具備C4I (Command, Control, Communications, Computers, & Intelligence)和戰場感知態勢，形成一定區域內完整覆蓋全面火力打擊，即使航母戰鬥群也無法幸免。鄭森表示，PES可幫助無人機遠距飛行和長期滯空，同時提供電能給雷射武器系統，使無人機可以更小型化和匿蹤化，重點是讓無人機可以進行回收再投放至下個區域。