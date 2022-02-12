資深秦凌註冊會計師 淺談本年度報稅相關事項

秦凌註冊會計師是美國國稅局(IRS)授權稅務代理人，為納稅人提供合法省稅和專業稅法服務。

驀然回首，又要迎接新一年報稅 季節的到來。秦凌註冊會計師指出，2021年報稅日期目前將於04/15/2022截止，如聯邦國稅局 (Internal Revenue Service，簡稱IRS)推延報稅日期，將會再通知民眾。對此，秦凌註冊會計師提供報稅者，一些關於2021年稅法的注意事項和相關法規。

眾多人所關心的個人及工作所得退稅 方面：2021年的退稅金額有所增加，家庭合報三個小孩及以上，最高可獲$6,728；家庭合報兩個小孩，最高可得$5,980；家庭合報一個小孩，最高可得$3,618；小孩退稅1至5歲以下，每個小孩可獲$3,600；6至17歲以下小孩退稅，每個小孩可獲$3,000。今年同樣提供大學學費減稅優惠計畫，前四年可享最高$2,500的教育減稅優惠。

其次，2021新稅法有幾項重要更改：退休帳戶的金額和去年一樣沒有調漲，401(k)最高存儲額提高到$19,500，年滿50歲者可享有$26,000；IRA調高至$6000，年滿50歲者可達到$7,000；學生貸款利息抵稅，最高可抵$2,500；社安工作點數：最底 $1,470/工作點數。海外工作的近兩年因政府財政短絀，規定每位納稅人都必須為海外所得報繳稅務，今年的海外收入免徵額則提高至$108,700：贈予（Gift）$15,000以下可不用申報。

另外，聯邦政府發放的紓困金是不用納稅的，而所得失業金及任何政府補貼金另行則需要申報。2021年度稅法對高收入人群來說並沒有多大的改變：單身及未婚者的標準抵扣額為$12,550，有家庭的額度為$25,100，戶主則有$18,800的抵扣額度。生意或業務用的車輛里程在報稅時也可做為抵稅項目，其有$0.56/哩的抵稅額。

曾任職於美國四大會計師樓的秦凌註冊會計師，同時擔任美國國稅局授權稅務代理人(Enrolled Agent)，資深為納稅人合法省稅。秦凌註冊會計師地址：136-31 41st Ave., Suite #5A, Flushing, NY 11355(Madison Tower法拉盛 41大道麥得盛大樓5樓A室)，洽詢電話：718-888-7918，電郵：[email protected]。