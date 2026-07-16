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翃舞製作法拉盛開工作坊 帶民眾體驗「羽人」肢體語彙

記者戴慈慧／紐約即時報導
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翃舞製作首度在法拉盛舉辦舞蹈工作坊，舞團成員及參與民眾合影，為「羽人」紐約演出暖...
翃舞製作首度在法拉盛舉辦舞蹈工作坊，舞團成員及參與民眾合影，為「羽人」紐約演出暖身。（記者戴慈慧/攝影）

來自台灣的當代舞團「翃舞製作」將於17、18日在紐約大學史卡博表演藝術中心(NYU Skirball)演出作品「羽人」(BIRDY)。演出前，舞團首度走進皇后區法拉盛，在台灣會館舉辦舞蹈工作坊，由排練總監鄭伊涵與創辦人暨編舞家賴翃中帶領民眾體驗舞作中的代表性肢體語彙，希望透過身體語言，讓更多人認識台灣當代舞蹈與文化。

工作坊吸引不同年齡民眾參加，從暖身、肢體開發到即興創作，最後更學習「羽人」中的手掌與手臂動作，感受舞蹈如何將看不見的力量延伸至空間。

賴翃中表示，「羽人」的創作源自自己追逐夢想的歷程，也受到導演艾倫帕克(Alan Parker)電影「Birdy」的啟發。片中主角渴望化身飛鳥，在想像世界中獲得自由，也讓他思考人在現實限制下，如何持續追逐夢想、突破束縛。

作品最鮮明的視覺元素，是舞者頭上長達四呎的「翎子」。翎子原為京劇武將頭飾，用以象徵身分、權力與武藝。賴翃中則重新賦予它新的生命，讓翎子化為鳥羽、脊椎，也像羽毛筆、箭矢與武器，在不同意象之間自由轉換。

他在工作坊中說明，翎子除了是傳統戲曲符號，也象徵無形力量的流動。因此舞作中，翎子既代表身分，也象徵歷史、記憶與力量。

賴翃中表示，自己創作作品時，會先像寫文本一樣建立完整架構，再透過排練逐步發展細節，因此「羽人」雖長達60分鐘，仍保有清楚的結構，但並非線性的故事。

他也認為，文化並不只是傳統符號。有些作品直接運用戲曲、京劇等意象，有些則透過台灣的環境、地震、社會關係等經驗，較隱晦地呈現文化特色。

國際媒體也曾形容，「羽人」融合京劇、太極、當代舞及藝術家法蘭西斯培根(Francis Bacon)的人體藝術等不同元素，透過翎子的流動，探討自由與壓迫、傳統與現代之間的張力。賴翃中表示，在他眼中，翎子就像人體脊椎的延伸，讓身體細微的震動變得可見，也讓觀眾感受到人與人之間那些看不見、卻彼此影響的力量。

參與工作坊的民眾跟隨翃舞製作舞者練習「羽人」的手掌合舞動作，透過肢體互動感受作品...
參與工作坊的民眾跟隨翃舞製作舞者練習「羽人」的手掌合舞動作，透過肢體互動感受作品中「無形力量」的流動。（記者戴慈慧/攝影）

翃舞製作首次在法拉盛台灣會館舉辦舞蹈工作坊，由排練總監兼舞者鄭伊涵（中）帶領民眾...
翃舞製作首次在法拉盛台灣會館舉辦舞蹈工作坊，由排練總監兼舞者鄭伊涵（中）帶領民眾體驗肢體開發與創作。（記者許振輝/攝影）

翃舞製作排練總監鄭伊涵（左）在法拉盛台灣會館工作坊中，指導參與民眾練習「羽人」中...
翃舞製作排練總監鄭伊涵（左）在法拉盛台灣會館工作坊中，指導參與民眾練習「羽人」中其中一個代表性手勢。（記者戴慈慧/攝影）

參與工作坊的民眾在舞團成員帶領下，學習「羽人」的編舞片段與手掌動作，體驗當代舞如...
參與工作坊的民眾在舞團成員帶領下，學習「羽人」的編舞片段與手掌動作，體驗當代舞如何結合傳統文化意象。（記者許振輝/攝影）

翃舞製作於法拉盛台灣會館演出「羽人」(BIRDY) 片段，作品融合台灣傳統戲曲「...
翃舞製作於法拉盛台灣會館演出「羽人」(BIRDY) 片段，作品融合台灣傳統戲曲「翎子」元素與當代舞蹈語彙。（記者許振輝/攝影）

精華 FAQ

  • 舞團希望透過工作坊讓更多人先接觸《羽人》的身體語言與創作理念，並以互動方式認識台灣當代舞蹈與文化，也為即將在NYU Skirball的演出暖身。

  • 活動從暖身、肢體開發到即興創作，最後學習《羽人》中手掌與手臂的動作，感受舞作如何把看不見的力量，透過身體延伸到空間之中。

  • 作品以舞者頭上的四呎翎子為核心視覺，將京劇武將頭飾重新轉化為鳥羽、脊椎、羽毛筆等意象，並藉此探討自由與壓迫、歷史記憶與力量流動。

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