建國250年… 漫步紐約公園尋獨立戰爭遺跡 探昔日戰場

戰役中，一支後來被稱為「馬里蘭400勇士」(Maryland 400)的部隊，在今日公園坡老石屋(Old Stone House)一帶奮力抵抗。(取自市公園局)

紐約的公園不只是市民休憩、散步和野餐的城市綠洲，也保存着美國獨立戰爭留下的歷史印記。從曼哈頓下城到布碌崙 (布魯克林)、布朗士 及史泰登島，部分今日綠意盎然的公園，當年曾是砲火交鋒的戰場、軍隊駐紮的據點。適逢美國建國250周年，紐約市 公園局(NYC Parks)整理多處與革命年代有關的公園和紀念地點，讓遊客在日常散步之間，重新認識這座城市如何走過戰爭、獨立與建國的歷程。

保齡綠地：從推倒英王像到「華爾街銅牛」

曼哈頓下城的保齡綠地(Bowling Green)不僅是紐約歷史最悠久的公共公園之一，也見證了殖民統治象徵被推翻的一刻。(取自市公園局)

曼哈頓下城的保齡綠地(Bowling Green)不僅是紐約歷史最悠久的公共公園之一，也見證了殖民統治象徵被推翻的一刻。1776年7月9日，民眾在市政廳公園聽取剛公布的「獨立宣言」後，情緒激昂地沿百老匯大道向南行進，將矗立於保齡綠地、騎在馬背上的英王喬治三世雕像拉倒。這座雕像原是紐約市公園內最早的紀念雕塑，最終卻成為民眾反抗英國統治、告別君主權威的象徵。

200多年後，另一座同樣廣為人知的青銅雕塑「華爾街銅牛」(Charging Bull)落腳於此。西西里藝術家迪莫迪卡(Arturo Di Modica)於1989年12月將銅牛自行安放在紐約證券交易所前，作品大受歡迎，隨後被移至保齡綠地展示。迪莫迪卡稱作品象徵美國人的力量與決心，昂首前衝的形象也逐漸被視為「牛市」、股價上漲及經濟活力的象徵。

格林堡公園：山丘堡壘與戰俘船死難者長眠地

位於布碌崙的格林堡公園(Fort Greene Park)，其起源可追溯至美國獨立戰爭。(取自市公園局)

位於布碌崙的格林堡公園(Fort Greene Park)，其起源可追溯至美國獨立戰爭。1776年，為迎戰即將爆發的布碌崙戰役，大陸軍少將格林(Nathanael Greene)看中當地臨近水岸、居高臨下的地勢，督建普特南堡(Fort Putnam)作為防禦工事。大陸軍其後在長島戰役失利，撤離堡壘並退往曼哈頓。1812年美英戰爭期間，英軍可能再次進攻布碌崙，堡壘因而重建，後來也以格林將軍之名重新命名。

公園最沉重的一段歷史，則與英軍的海上監獄有關。獨立戰爭期間，英軍將數以千計的美方戰俘關押在停泊於東河的監獄船上。船艙內人滿為患，飲水受汙染，食物匱乏，疾病蔓延，約有1萬1500名男女死於飢餓、營養不良和傳染病，遺體最初被草草埋在布碌崙岸邊。

展望公園與老石屋：布碌崙戰役最激烈的交鋒地

今日展望公園(Prospect Park)東側、沿公園環路一帶，當時被稱為「戰鬥隘口」(Battle Pass)。(取自市公園局)

1776年8月爆發的布碌崙戰役，是「獨立宣言」公布後美英雙方首次大規模交戰，也是歷時八年的美國獨立戰爭中規模最大的一役。約4萬2000名士兵參戰，超過350人在戰鬥中喪生。今日展望公園(Prospect Park)東側、沿公園環路一帶，當時被稱為「戰鬥隘口」(Battle Pass)，憑藉狹窄通道和高地地形，成為大陸軍試圖阻擋英軍推進的重要防線，也見證了整場戰役中最激烈的廝殺之一。

戰役中，一支後來被稱為「馬里蘭400勇士」(Maryland 400)的部隊，在今日公園坡老石屋(Old Stone House)一帶奮力抵抗。這支部隊實際約有260人，為掩護其餘大陸軍撤退，正面牽制約2000名英軍，最後僅不到十人生還，其英勇表現成為布碌崙戰役中最著名的故事之一。

莫里斯·朱梅爾大宅與河濱公園：華盛頓首勝及李鴻章碑記

格蘭特將軍陵墓以北設有一方「中國碑」(Chinese Tablet)，由晚清重臣李鴻章贈送，於1897年5月立碑。(記者劉梓祁╱攝影)

哈林高地戰場西側的河濱公園(Riverside Park)， 設有哈林高地戰役紀念標誌。(取自市公園局)

1776年秋天的哈林高地戰役(Battle of Harlem Heights)，是華盛頓率領大陸軍取得的首次勝利。戰鬥範圍橫跨今日晨邊高地與哈林區，相關歷史分別由河濱公園內、近121街及河濱大道的標誌，以及百老匯大道147街至148街之間的紀念標誌記錄。

位於華盛頓高地的莫里斯·朱梅爾大宅(Morris–Jumel Mansion)，則在戰役期間充當華盛頓的軍事總部。(取自市公園局)

位於華盛頓高地的莫里斯·朱梅爾大宅(Morris–Jumel Mansion)，則在戰役期間充當華盛頓的軍事總部。這幢坐落於高地上的住宅，也便於華盛頓觀察周邊地形和軍隊動向。

哈林高地戰場西側的河濱公園(Riverside Park)，沿哈德遜河由72街延伸至158街，全長約四哩，是紐約市正式指定的八處風景地標之一。河濱公園內還藏有一段與中國近代史相連的印記。格蘭特將軍陵墓以北設有一方「中國碑」(Chinese Tablet)，由晚清重臣李鴻章贈送，於1897年5月立碑。