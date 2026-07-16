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林肯中心中國藝術周 7/22起登場 戶外活動全免費

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沈偉舞蹈藝術與廣東現代舞團聯合呈現的全新作品「心境」(MindScape)將在紐...
沈偉舞蹈藝術與廣東現代舞團聯合呈現的全新作品「心境」(MindScape)將在紐約首演。(主辦單位提供)

今夏，紐約林肯中心「城市之夏」藝術節將舉行「中國藝術周」活動，從潮汕英歌舞、南國醒獅，到蒙古族搖滾、經典國粵語金曲舞池，再到舞蹈家沈偉與普立茲音樂獎得主杜韻的新作，眾多中華民間藝術形式，都將自7月

22日至26日在活動中呈現。戶外活動全部免費，室內演出自選支持票價僅5元起。

由沈偉舞蹈藝術與廣東現代舞團聯合呈現的全新作品「心境」(MindScape)將在紐約首演，本作品由林肯中心與美國舞蹈節聯合委約創作，將現代舞肢體與古典詩歌、抽象書法和繪畫精妙相融，在林肯中心的水光建築間，引領觀眾一同探索內心和諧與「天人合一」的東方哲學。

杜韻的作品「刻在森林的海」將在北美首演。(主辦單位提供)
杜韻的作品「刻在森林的海」將在北美首演。(主辦單位提供)

同樣備受矚目的還有普立茲音樂獎得主杜韻的「刻在森林的海」北美首演。該作由林肯中心與北京國際音樂節聯合委約，杜韻與合作者深入中國雲南，記錄了基諾族幾近失傳的當地民歌，並將原生態錄音與現代樂音、現場戲劇交織，呈現傳統非遺與當代藝術生生不息的深情對話。

此外，舞蹈紀錄片「About Face：Disrupting Ballet」也將放映，真實記錄前紐約城市芭蕾舞團獨舞演員喬治娜·帕茲科金與編舞家陳肇中發起「告別扮黃臉」計畫、消除古典芭蕾中亞洲刻板印象的努力，放映結束後，片中主人公還將來現場座談。

由中國廣州「趙家獅」南國醒獅團與廣東普寧富美青年英歌隊聯合奉上的「南國醒獅 ×潮汕英歌舞」也將登場，不僅呈獻千年歷史的醒獅巡遊，更有融合戲曲武功與古典名著角色的英歌舞，在林肯中心舞池釋放極致的肢體能量與節日氛圍。還有「功夫街舞」，將行雲流水的中國傳統武術招式與美式街舞B-Boy的競技律動完美融合。舞者將身著傳統與潮流服飾，在剛勁身法與街舞大招的碰撞中，展開一場極具觀賞性的跨界創意對決。

參與表演的杭蓋樂隊。(主辦單位提供)
參與表演的杭蓋樂隊。(主辦單位提供)

此系列由活躍於國際舞台的內蒙古民族搖滾樂隊—杭蓋樂隊領銜，他們擅長將蒙古族呼麥、馬頭琴與現代龐克搖滾、重金屬完美結合，將在曼哈頓夜空下唱響來自中國北方草原的蒼茫與熱烈。同時，多場前衛電音與跨界現場也將輪番上演。曾為「瞬息全宇宙」操刀配樂的張奕然將帶來精緻的Ian Chang打擊樂個人首秀；華裔電團上海復興方案攜手南非藝術家呈獻跨界電音「在約翰內斯堡以南的雲中尋找巴科納」；電子雙人組TAIGA樂隊也將以呼麥與傳統樂器構築「迷幻遊牧」音軌。此外，本土創意團體「華埠錄音」將奉上情懷滿滿的國粵語經典金曲街區派對；而由古箏演奏家於琪聯手爵士樂團帶來的「當古箏遇見爵士樂」，則將用行雲流水的東方音色碰撞西方爵士的即興搖擺。

參與表演的電子音樂樂隊上海復興方案。(主辦單位提供)
參與表演的電子音樂樂隊上海復興方案。(主辦單位提供)

除了上述演出，藝術周還特別安排了適合全家共享的親子體驗，包括常貴瑞媤(Grace Chang)帶來的親子戲劇故事會，以及由紅綢舞蹈團與華埠錄音聯手呈獻、伴隨華語老唱片的中國舞互動工作坊，非常適合家長帶孩子一同前往，感受中華文化的獨特魅力。

林肯中心中國藝術周將於7月22日至26日舉行，活動範圍遍布林肯中心園區。戶外活動全部免費入場，先到先得，觀眾可於每周一中午12：00登入官網搶訂限量的快速通道優先入場名額。室內重磅演出「刻在森林的海」採用自選票價(最低5元，建議35元)，即日起可購票。

活動信息查詢：LincolnCenter.org/ChineseArtsWeek。快速通道預訂： LincolnCenter.org/FastTrack

林肯中心地址：Lincoln Center Plaza, New York, NY 10023

精華 FAQ

  • 活動將在7月22日至26日於林肯中心園區舉行，戶外節目全部免費、先到先得；室內演出則採自選支持票價，最低5元，適合不同觀眾參與。

  • 重點包括沈偉與廣東現代舞團的新作《心境》紐約首演，以及杜韻《刻在森林的海》北美首演；前者結合現代舞與書法詩歌，後者融合雲南民歌、錄音與現場戲劇。

  • 現場還有南國醒獅、潮汕英歌舞、功夫街舞、杭蓋樂隊、國粵語金曲派對、古箏爵士與多場電音演出，另備有親子故事會和中國舞互動工作坊，適合全家參加。

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