19日全國冰淇淋日 多個店家免費送
本月19日將迎來「全國冰淇淋日」，屆時多個連鎖品牌與商家都將舉辦發放免費冰淇淋的活動，紐約客也可望在盛夏期間享用到解暑的冰品。
自本周起已有數個品牌活動開跑，除漢堡王、Baskin Robbins等連鎖品牌各自的活動與折扣將在19日前後開跑，如哈根達斯將在每周日提供會員聖代買一送一優惠。
位於曼哈頓的「哈利波特商店」(Harry Potter Shop New York)在全國冰淇淋日當天，將提供前100名顧客免費冰淇淋及配料，粉絲可從四款「學院主題冰淇淋」口味中挑選並可自行加入魔法世界主題配料，數量有限，送完為止。
Stop & Shop各分店也將於17日(周五)至23日(周四)期間，提供在店內Savings Station機台完成報到的顧客一份免費的1.5夸脫(quart)裝Stop & Shop自有品牌冰淇淋，數量有限，送完為止。
此外，Petco當天也將舉辦相關活動，飼主若帶著家中狗狗至門市，可免費獲得狗狗專用冰淇淋。對此活動有興趣民眾可在當周末至不同店家查看詳情。
「全國冰淇淋日」源於1984年時任美國總統雷根(Ronald Reagan)的公告，將7月訂為「全國冰淇淋月」，並把每年7月的第三個周日訂為「全國冰淇淋日」，鼓勵民眾在盛夏時節與親友共享冰品消暑。
今年的全國冰淇淋日落在7月19日，包含漢堡王、Baskin Robbins、哈根達斯、哈利波特商店、Stop & Shop與Petco等多家品牌與店家，都將推出相關免費或折扣活動。 位於曼哈頓的Harry Potter Shop New York將在當天提供前100名顧客免費冰淇淋及配料，民眾可從4款學院主題口味中挑選，再自行加入魔法世界主題配料，數量有限。 Stop & Shop將於17日至23日讓在店內Savings Station完成報到的顧客，免費領取1份1.5夸脫自有品牌冰淇淋；Petco則讓帶狗狗到門市的飼主，可免費獲得狗狗專用冰淇淋。
精華 FAQ
今年的全國冰淇淋日落在7月19日，包含漢堡王、Baskin Robbins、哈根達斯、哈利波特商店、Stop & Shop與Petco等多家品牌與店家，都將推出相關免費或折扣活動。
位於曼哈頓的Harry Potter Shop New York將在當天提供前100名顧客免費冰淇淋及配料，民眾可從4款學院主題口味中挑選，再自行加入魔法世界主題配料，數量有限。
Stop & Shop將於17日至23日讓在店內Savings Station完成報到的顧客，免費領取1份1.5夸脫自有品牌冰淇淋；Petco則讓帶狗狗到門市的飼主，可免費獲得狗狗專用冰淇淋。
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