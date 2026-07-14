應帆散文集「一個鳳凰男和半個紐約客」辦新書發表會

紐約作家應帆的散文集「一個鳳凰男和半個紐約客」舉辦新書發表會。（應帆提供）

紐約作家應帆的散文集「一個鳳凰男和半個紐約客」的新書發表會，11日下午在法拉盛 圖書館吸引近百位愛好文藝民眾和文學愛好者出席，場面熱烈氣氛。

這次新書發表會由紐約皇后區圖書館新移民服務部、北美中文作家協會、紐約華文作家協會和SNFL圖書館中文讀書會聯合舉辦。

在三個多小時的「文學盛會」活動，紐約文壇名人和讀者紛紛分享自己對應帆其人其文的感受和認知。應帆首先為「生為鳳凰男，成為紐約客」的主題發言。

他回顧散文集的成書過程，記錄他個人在美國和紐約的近30年成長史與蛻變史，他趣稱自己如何從「一個鳳凰男」成長為「半個紐約客」。

應帆這本新書一半多都曾首發在「世界日報」副刊，會上還展出應帆新近在中國出版的小說集「團圓」。他也就散文和小說寫作的異同、個人成長的獨特趣事等回答主持人和現場聽眾的提問。

新書發布會由紐約華文作協前會長李秀臻和北美中文作協秘書長唐簡主持。紐約文壇的代表人物陳九、李文心、張鴻運等人紛紛分享對於應帆散文文字和寫作手法的獨特認知。

多位與會作家薦讀應帆的親情和鄉愁文章：包括「母親在美國」獲得數以萬計的閱讀，而「送別兩種」等文字則讓人聯想到朱自清的「背影」。他描寫在美國求學、求職、學創意寫作的文章也獲得很多青年讀者的共鳴。現場的朗誦環節還有一位在美國長大的ABC奮勇參與朗讀應帆寫女兒的「良宵」片段。

現場聽眾裡，有旅美數十年的老作家，有新近來美探子並定居的大陸退休人士，也有在美國打拼多年、成家生子的職場中堅，還有剛剛實習或者找工作的年輕人。他們紛紛表示在應帆的文章裡，不僅被其中的父母親情和鄉思鄉愁感動，更讀懂了一份成為美國人、紐約客的經驗，獲得中文美感享受的同時，也對回顧或展望自己的人生旅程產生了積極影響。

本次發佈會作為法拉盛圖書館紀念美國建國250周年活動的一部分，受到民眾的歡迎和讚賞。移民服務部總監陳曦表示，應帆的經歷就是一部個人移民的典範，而他記錄在散文集中的近20萬字篇章的個人經歷，值得讓更多的華裔移民閱讀和瞭解，並映照他們自己的移民和人生之路。