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蔡杰首次個展「之間」現實與幻象 在曼哈頓展出

紐約訊
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畫展開幕當天，蔡杰(中)與策展人滕安妮等合影。(主辦單位提供)
畫展開幕當天，蔡杰(中)與策展人滕安妮等合影。(主辦單位提供)

中國當代寫實藝術家蔡杰紐約首次個人作品展「之間」(The Space Between)於7月7日在紐約市曼哈頓的Gallery A.T.108藝廊，推出個展，展出40件油畫作品，涵蓋人物、靜物、風景以及近年來持續創作的「泡沫系列」

這次展出系統式呈現蔡杰旅居紐約近三年來的重要創作成果。這不僅是蔡杰首次在中國以外舉辦個人展覽，也是Gallery A.T.108 持續推動中國當代藝術進入國際語境的重要實踐。

特別值得一提的是，這次展覽特別邀請到海外中國著名寫實油畫家冷軍，擔任榮譽學術顧問，為展覽提供學術支援。

出身浙江的蔡杰，學院訓練，基礎嚴謹，擅長具象寫實油畫創作，不斷探索寫實繪畫在當代社會中的精神表達，不滿足複製客觀物件。他創作關注人物在情緒、時間留下的痕跡，以及日常事物背後的象徵意義。他的創作賦予寫實新的生命，是關於現實、記憶與生命經驗的思考方式。

蔡杰表示紐約生活帶來新的觀察視角。這是高度多元的文化環境，他沒有改變自己的創作語言，反在持續寫實實踐中重新思考「真實」的意義。對蔡杰而言，這不僅是其職業藝術生涯的重要里程碑，更意味著一位成長於中國本土藝術教育體系的寫實藝術家，開始真正進入國際藝術市場與國際藝術語境。

這次展覽中的多數作品完成於紐約時期，他試圖通過光線、肌理、人物神情以及空間關係，讓觀眾在可見與不可見之間，重新建立與現實世界的聯繫。

蔡杰持續多年的「泡沫系列」也是展覽的重要線索。畫面中泡沫晶瑩透明，象徵童年純真、美好易逝，也隱喻消費時代視覺快感的短暫性；光澤轉瞬即逝，如同當代社會不斷製造又不斷消失的資訊與欲望，作品不僅超越寫實技巧本身，具有鮮明的時代寓意。

展覽以「之間」(The Space Between)為題，蔡杰要一種觀看世界的方法：現實與幻象之間、物質與精神之間、觀看與思考之間，存在著值得停留與反思的空間，希望觀眾放慢觀看節奏，在作品細膩的光影與安靜的敘事中，重新體驗人與世界之間微妙而真實的聯繫。

Gallery A.T.108 創始人、策展人滕安妮表示：蔡杰作品要呈現一種安靜而堅定的觀看方式，這是中國當代寫實藝術持續發展的重要面，「藝術家如何通過真實的形象表達對於時代、社會與人的觀察。」

Gallery A.T.108 位於紐約市曼哈頓西側切爾西藝術區，展覽時間自7月9日到8月8日，上午11時到下午6時，地點是108 W 25th St, New York, NY 10001，info@galleryat108。搭地鐵F, M, and PATH 線，23rd街站下，步行約3分鐘。.

 

「之間」創作展的藝術總顧問冷軍(左起)、蔡杰、及創始人、策展人滕安妮。(主辦單位...
「之間」創作展的藝術總顧問冷軍(左起)、蔡杰、及創始人、策展人滕安妮。(主辦單位提供)

精華 FAQ

  • 展覽在紐約市曼哈頓切爾西藝術區的Gallery A.T.108舉行，共展出40件油畫作品，內容涵蓋人物、靜物、風景，以及持續創作的泡沫系列。

  • 「之間」強調現實與幻象、物質與精神、觀看與思考之間的空間，邀請觀眾放慢節奏，透過細膩光影與安靜敘事重新理解世界。

  • 蔡杰以嚴謹寫實基礎延伸精神表達，不只複製物象，而是關注情緒、時間與象徵意義；泡沫系列則象徵童年純真、易逝美感，也隱喻消費時代的短暫視覺快感。

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