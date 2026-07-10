「羽人」翎子化刀劍 台灣舞團翃舞製作 紐約首秀

「羽人」將當代舞蹈與京劇身段、神話意象及太極元素相互交織。(駐紐約台北文化中心提供)

成軍近10年，全球巡演逾300場、拿下13項國際編舞大獎的台灣當代舞團翃舞製作(Hung Dance)，將於17日(周五)與18日(周六)在紐約大學 史庫波表演藝術中心(NYU Skirball Center)舉行紐約首演，帶來作品「羽人」(Birdy)，結合京劇翎子(又稱雉尾)、太極元素與當代舞蹈語彙。演出尚未登場，即獲「紐約時報 」專文報導，將創辦人賴翃中(LAI Hung-chung)與旅法編舞家沈偉並列討論兩代創作者如何探索華人當代舞蹈的可能性，並引述雲門舞集創辦人林懷民 評語，稱賴翃中為「台灣舞壇下一位重要人物」。

翃舞製作創辦人賴翃中。(取自翃舞製作官網)

戲曲意象延伸生命課題

這次登陸紐約的「羽人」叩問人一生不得不叩問的命題，即遇到困境，是逃避、掙扎，還是在擺脫限制的瞬間迸發能量？舞作裡，京劇的翎子和藤桿貫穿全場，被賦予身心雙重意義。翎子交錯、堆疊、纏繞，形狀像脊椎的延伸，映照出人面對焦慮、卻懷抱期盼的狀態；藤桿架出如浮動迷宮般的限制，呼應人們在夾縫中找出自己的空間。風格上融合太極的翃舞技巧，並保留水袖甩動等戲曲身段。

「羽人」將京劇的翎子和藤桿貫穿全場，被賦予身心雙重意義。(駐紐約台北文化中心提供)

羽人八人版演出畫面。(取自翃舞製作官網)

紐約時報舞評形容，翎子在舞者手中一下變成寫字的羽毛筆，一下又變成揮舞的長鞭、抹頸的利刃；成束羽翎像箭雨齊發，或聚攏像梅杜莎的蛇髮。

賴翃中提到，創作養分還包括早年接觸的美國街舞Popping、英國畫家法蘭西斯·培根畫作的陰鬱氛圍，以及1984年電影「鳥人」中主角幻想化身飛鳥的故事。他坦言「羽人」某種程度上就是自我寫照，呼應「追求空間與自由，往往艱難又孤獨」的心境。

台北-5大洲 累計300場

舞碼「再見」結合太極的慢，探討人如何面對再見。(取自翃舞製作官網)

翃舞製作2017年由賴翃中於台北創立，團名取「翃」字，寓意翱翔，聚焦年度製作、國際共製、國際巡演及「漂鳥舞蹈平台」。年度製作以賴翃中作品為核心，靈感多取材日常生活，融入太極元素，長篇作品「無盡天空」、「再見」與「羽人」陸續獲文化部遴選赴法國外亞維儂藝術節及英國愛丁堡藝穗節台灣季演出，「羽人」更是在外亞維儂創下21場全數完售紀錄。

賴翃中初創舞團時，將短篇作品投件國際編舞大賽，一舉拿下13座國際獎項，展開國際巡演，足跡遍及五大洲。他2018年創立的「漂鳥舞蹈平台」，每年12月在台灣舉行，引進海外作品來台，也協助台灣編舞家搭上國際的線。

「羽人」曾於2022至2023年法國外亞維儂藝術節創下21場全數完售的佳績，並獲2023年美國FACP首獎。2024年完成美國舞蹈節(ADF)首演，隔年巡演延伸至美加西岸。

四冠王到NDT合作邀約

舞碼「推拉」中，舞者化身你我，展現生活無數個充滿拉鋸的時刻。(取自翃舞製作官網)

賴翃中2016年參加文化部舞躍大地比賽，四首作品囊括金牌獎、兩項優選及一項佳作，是該賽事25年來首位同時抱走四項獎的編舞者，創作聚焦自由與限制的辯證，融合太極引導日常情緒。2025年，作品「推拉」勇奪德國漢諾威國際編舞大賽首獎及觀眾獎，同年獲荷蘭舞蹈劇場(NDT)合作邀約，成首位獲NDT邀請的台灣編舞家。

文化中心支持 巡演加國

此次演出由駐紐約台北文化中心支持，並由Center Ring Theatrical製作，是是「Taiwan POP台灣上奅——曼哈頓台灣文化黑潮」計畫暑期重點節目，適逢文化中心成立35周年。舞團今夏除紐約外，23日(周四)也將赴加拿大FASS藝術節，年底再度於北美巡演。

羽人八人版演出畫面。(取自翃舞製作官網)