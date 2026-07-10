周末好去處／世界盃觀賽派對、法國巴士底日嘉年華

西城藝術節West Side Fest登場

「西城藝術節」將於10日(周五)至12日(周日)回歸，這項邁入第四屆，由曼哈頓西城逾20家博物館、公園、表演藝術中心及文化機構組成的「西城文化網絡」(WSCN)所主辦的活動，將沿哈德遜河岸延伸舉辦免費入場的藝術創作、工作坊、展覽導覽、音樂會及戶外表演等節目。音樂與表演環節包含爵士夜、光影展、舞團Pilobolus的演出外，整個周末亦將有各式符合各年齡層的活動，如適合青少年尋寶與實驗室活動、太極課程、瑜珈課等適合各年齡層民眾參與的活動，惟部分需事先報名。完整節目表可至bit.ly/3R45ihA查閱。

林肯中心世界盃觀賽派對

林肯中心將於9日(周四)至19日(周日)期間在赫斯特廣場(Hearst Plaza)舉辦觀賽派對，將以戶外大螢幕免費轉播FIFA世界盃部分賽事，開放全年齡層民眾參與。活動場次共有八場，賽程首場八強賽開始，一路持續到19日的冠軍賽。民眾須事先在官網登記免費入場證或出示林肯中心會員卡，才能進入觀賽區。入場採先到先入場，詳細資訊可至bit.ly/4f1SGPP查詢。

FAD Market夏季快閃市集

FAD Market將於11日與12日在布碌崙(布魯克林)登場，該場市集將移至登波(Dumbo)地標建築「帝國倉庫」(Empire Stores)，集結逾35位來自紐約及各地的手作職人、設計師與小型創業者，販售手工珠寶、服飾、沐浴保養用品、餐具及手工包裝食品等品項。每場活動時間為上午11時至下午6時。逛完市集後，民眾可去周邊20多家美食攤位用餐，或前往鄰近的布碌崙大橋公園。詳細資訊可查詢官方網站bit.ly/4frOIR5。

巴士底日嘉年華

紐約市年度盛事「巴士底日嘉年華」(Bastille Day Celebration)將於12日(周日)中午12時至下午5時，在曼哈頓麥迪遜大道(Madison Ave)59街至63街登場。這項活動由法國文化協會紐約分會(L'Alliance New York)連續舉辦已逾20年，堪稱法國本土以外規模最大的國慶慶典。內容涵蓋現場音樂與舞蹈表演、香檳派對、法語電影放映，以及展現法國與紐約在地特色品牌的攤位，並設有兒童遊戲區，適合全家大小共度夏日午後。