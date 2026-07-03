周末好去處╱康尼島加碼國慶煙火、洋基主場國慶賽

梅西 煙火50周年 三地齊放史上最大規模

梅西(Macy's)4日(周六)煙火秀今年邁入第50周年，又遇上美國建國250周年，主辦方首度同時從South Street Seaport一帶、哈德遜河下游與布魯克林大橋三處同步施放，布魯克林大橋並加入雷射燈光秀。煙火秀於4日晚間8時準時開始。當天上午9時30分起,「Sail4th 250」帆船遊行也將自韋拉札諾海峽大橋出發，逾48艘各國帆船與美軍艦艇沿哈德遜河北上，藍天使飛行表演隊也將同步進行空中特技演出。建議提早至少兩小時抵達現場卡位，「Top of the Rock」觀景台、布魯克林大橋公園與多米諾公園(Domino Park)都是視野極佳的選擇。

康尼島 國慶煙火加碼 熱狗大賽同場登場

每周五例行施放的康尼島(Coney Island)夏季煙火，4日(周六)特別加碼舉辦專屬國慶場次，晚間9時45分自西12街附近沙灘施放，民眾可在木棧道、沙灘或登上「丹諾驚奇摩天輪」居高欣賞，建議及早攜帶野餐墊占位。國慶當天白天則是年度盛事「內森熱狗大賽」，吸引數千遊客為參賽選手加油，爭奪象徵冠軍的「芥末腰帶」，現場氣氛熱烈、免費入場。喜歡帆船巡遊的民眾，也可前往貝瑞吉(Bay Ridge)濱海一帶，正面對「Sail4th 250」船隊行經韋拉札諾海峽大橋的路線。

洋基 主場國慶賽 限量250周年紀念帽送完為止

4日(周六)下午1時35分，洋基球場將舉行國慶主場賽事，門票價格依座位區而異。前1萬8000名入場球迷可獲贈限量版紀念帽，帽款繡上紅白藍三色國旗圖樣與「250」字樣，別具收藏意義，建議提早到場排隊以免向隅。賽後布朗士當地餐館、酒吧也多半推出國慶主題優惠。

林肯中心致敬爵士傳奇Louis Armstrong

林肯中心將推出「Louis Armstrong at 125, America at 250」音樂活動，帶領觀眾回望爵士樂巨匠路易斯阿姆斯壯（Louis Armstrong）的傳奇人生與音樂遺產。活動由長號手Sam Chess領銜，時間為5日(周日)晚上6時至7時，以現場演出向這位深刻影響爵士、現代音樂與美國文化的藝術家致敬。阿姆斯壯以獨特的小號演奏、沙啞溫暖的歌聲與充滿靈魂的表演風格，為爵士樂奠定重要基礎。適合喜愛爵士樂、現場音樂與美國文化史的民眾前往欣賞。