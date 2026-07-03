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國慶看梅西煙火、帆船巡遊 必知最佳觀賞點 及早卡位

記者戴慈慧／紐約報導
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歷年紐約市7月4日梅西百貨國慶煙火在東河施放，曼啥頓天際線和東河上的布魯克林大橋...
歷年紐約市7月4日梅西百貨國慶煙火在東河施放，曼啥頓天際線和東河上的布魯克林大橋交相輝映。(路透)

今年7月4日(周六)，美國將迎來建國250周年(America250)。紐約市也推出近年來規模最大的國慶慶祝活動，包括邁入第50周年的梅西(Macy's)國慶煙火秀，以及首度舉辦的國際高桅帆船巡遊「Sail4th 250」。數十艘高桅帆船與各國軍艦將齊聚紐約港，搭配演唱會、特技飛行等活動，讓整個國慶假期從白天一路熱鬧到夜晚。

梅西國慶煙火秀50年

今年7月4日，美國將迎來建國250周年(America250)，紐約市也推出近年...
今年7月4日，美國將迎來建國250周年(America250)，紐約市也推出近年來規模最大的國慶慶祝活動。圖為梅西百貨的國慶煙火。(本報資料照片)

梅西國慶煙火秀50周年，又遇上美國建國250周年，主辦單位擴大規模舉辦，將在3地...
梅西國慶煙火秀50周年，又遇上美國建國250周年，主辦單位擴大規模舉辦，將在3地同步施放。(本報資料照片)

梅西國慶煙火秀其實最初與國慶無關，而是源自1958年梅西百貨百年店慶活動。直到1976年建國200周年，梅西百貨與迪士尼合作舉辦國慶煙火，才逐漸發展成為一年一度的紐約傳統。

今年適逢煙火秀50周年，又遇上美國建國250周年，主辦單位擴大規模，將首度於南街海港(South Street Seaport)、哈德遜河下游及布魯克林大橋三處同步施放煙火，布魯克林大橋也將搭配雷射光雕投影演出。

NBC將於晚間8時直播特別節目，煙火預計晚間9時25分開始，施放約25分鐘，共施放8萬5000枚、30種色彩的煙火。演出藝人包括波茲馬龍（Post Malone）、「強哥」布雷克雪爾頓（Blake Shelton)、諾亞卡漢（Noah Kahan）、「嘻哈女團」鹽與胡椒（Salt-N-Pepa）、碧碧蕾克莎（Bebe Rexha）及夏布茲（Shaboozey）等。

帆船巡遊現1976年盛況

「Sail4th 250」將集結數十艘高桅帆船及各國軍艦巡航紐約港，為美國建國2...
「Sail4th 250」將集結數十艘高桅帆船及各國軍艦巡航紐約港，為美國建國250周年紀念活動揭開序幕。（取自Sail4th 250官網）

首次登場的「Sail4th 250」也並非全新概念，而是延續自1961年、經時任總統甘迺迪批准成立的「Operation Sail」(OpSail)系列活動。OpSail至今僅舉辦過六次，多配合美國重要紀念年份舉行。

其中最具代表性的一次是在1976年建國200周年，當時共有225艘帆船駛入紐約港，吸引超過600萬人觀賞，創下紐約歷來最大規模戶外集會紀錄之一。

今年則是OpSail相隔14年再次舉辦，也是自1976年以來規模最大的一次。30多艘高桅帆船及40多艘美國與盟國軍艦，將自韋拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)啟航，沿哈德遜河北上至喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)，整個船隊通過預計約需兩小時。美國海軍「藍天使」(Blue Angels)特技飛行隊也將同步在哈德遜河上空演出。德州的官方高桅帆船「艾麗莎號」(Tall Ship Elissa)，將領銜A級高桅帆船參加巡遊，本周末將停靠布碌崙(布魯克林)。

喜歡帆船巡遊的民眾，也可前往貝瑞吉(Bay Ridge)濱海一帶，正面對「Sail4th 250」船隊行經韋拉札諾海峽大橋的路線。

哪些地點適合觀賞焰火

今年梅西國慶煙火秀將布魯克林大橋納入演出，並結合雷射燈光秀，預料將成為最大亮點。...
今年梅西國慶煙火秀將布魯克林大橋納入演出，並結合雷射燈光秀，預料將成為最大亮點。（記者戴慈慧／攝影）

近距離欣賞煙火：布魯克林大橋公園(Brooklyn Bridge Park)、Dumbo及南街海港都是熱門觀賞地點；東河濱水步道及哈德遜河沿岸公園則可欣賞不同角度的煙火景觀。

同時拍攝曼哈頓天際線與煙火：威廉斯堡的多米諾公園(Domino Park)是不少攝影愛好者推薦的地點；偏好高空視角，則可選擇洛克斐勒中心觀景台(Top of the Rock)，有機會一次眺望三處煙火施放區域。

注意部分路段交通管制

由於今年活動規模創新高，市府預估將吸引大量人潮，南街海港、布魯克林大橋周邊、下東城及哈德遜河沿岸當天都將實施交通管制，建議民眾搭乘地鐵、公車或渡輪前往，並至少提前兩小時抵達。

若計畫長時間等候，可攜帶野餐墊、防曬用品及飲用水；多數河濱公園禁止攜帶酒精飲料、玻璃容器及寵物，出發前可先查詢各觀賞地點相關規定。

羅斯福島(Roosevelt Island)東河步道可遠眺曼哈頓中城與皇后橋(Q...
羅斯福島(Roosevelt Island)東河步道可遠眺曼哈頓中城與皇后橋(Queensboro Bridge)，視野開闊、人潮相對較少，也是欣賞國慶煙火的熱門地點之一。（記者戴慈慧／攝影）

為配合America250紀念活動，主辦單位特別擴大演出規模，首次在東河南端So...
為配合America250紀念活動，主辦單位特別擴大演出規模，首次在東河南端South Street Seaport、哈德遜河下游，以及布魯克林大橋三處同步施放煙火。圖為往年煙火。(記者許君達╱攝影)

精華 FAQ

  • 今年最受矚目的是邁入第50周年的梅西國慶煙火秀，以及首度舉辦的國際高桅帆船巡遊Sail4th 250，兩者都配合美國建國250周年擴大舉行。

  • 近距離觀賞煙火的熱門地點包括布魯克林大橋公園、Dumbo與南街海港；若想看不同角度，也可前往東河濱水步道或哈德遜河沿岸公園。

  • 市府預估人潮極多，南街海港、布魯克林大橋周邊等地將交通管制，建議搭地鐵、公車或渡輪並提早兩小時到場；部分河濱公園也禁酒精、玻璃與寵物。

梅西 梅西百貨 紐約市

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