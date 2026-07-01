世界盃期間達成任務 免費兌換惠特尼博物館門票

完成藝術指南可免費入館，亞裔設計師、惠特尼博物館攜市府迎世界盃。(市長辦公室提供)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)及惠特尼藝術博物館(Whitney Museum of American Art)日前宣布，將在世界盃 期間於全市五大區推出免費藝術活動指南；民眾完成指南內容或出示指南照片，即可在7月31日前兌換惠特尼博物館免費門票，數量有限，送完為止。

該活動指南由第一代菲律賓裔美國設計師Rich Tu創作，其為2026世界盃紐約新澤西 主辦城市官方海報設計師。市府表示，這份指南由Rich Tu與市長辦公室及紐約新澤西世界盃主辦委員會合作設計，作為免費創意資源，將在世界盃觀賽派對、開放街道活動及社區合作場所派發，也可於網上下載，https://shorturl.at/X3Tam。指南邀請各年齡層民眾透過藝術與遊戲，探索社區、文化與團隊精神等主題。

曼達尼表示，世界盃是「一代人一次」的機會，可將紐約人凝聚在一起；市府希望每一名紐約人都能參與這一歷史時刻，不只是在球場，也包括各自的社區、學校與公共空間。他說，與惠特尼博物館的合作，是希望確保世界盃的熱潮屬於所有人，並把藝術與公共參與放在這個夏季活動的核心。

惠特尼博物館館長羅斯科夫(Scott Rothkopf)表示，博物館深植紐約，致力歡迎本地居民及來自世界各地的訪客。他並提到，7月12日當天惠特尼將配合「西側藝術節」(West Side Fest)及每月第二個周日免費入場活動，向所有人免費開放。

市府表示，這項合作也延續惠特尼博物館擴大藝術文化可及性的舉措，包括周五晚免費入場、每月第二個周日免費入場、25歲及以下訪客免費入場，以及世界盃期間穿著球隊顏色服飾者可享優惠門票等。