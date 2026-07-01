我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明羨慕周杰倫娶到「天使」 網酸：你也有過

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

世界盃期間達成任務 免費兌換惠特尼博物館門票

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
完成藝術指南可免費入館，亞裔設計師、惠特尼博物館攜市府迎世界盃。(市長辦公室提供...
完成藝術指南可免費入館，亞裔設計師、惠特尼博物館攜市府迎世界盃。(市長辦公室提供)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)及惠特尼藝術博物館(Whitney Museum of American Art)日前宣布，將在世界盃期間於全市五大區推出免費藝術活動指南；民眾完成指南內容或出示指南照片，即可在7月31日前兌換惠特尼博物館免費門票，數量有限，送完為止。

該活動指南由第一代菲律賓裔美國設計師Rich Tu創作，其為2026世界盃紐約新澤西主辦城市官方海報設計師。市府表示，這份指南由Rich Tu與市長辦公室及紐約新澤西世界盃主辦委員會合作設計，作為免費創意資源，將在世界盃觀賽派對、開放街道活動及社區合作場所派發，也可於網上下載，https://shorturl.at/X3Tam。指南邀請各年齡層民眾透過藝術與遊戲，探索社區、文化與團隊精神等主題。

曼達尼表示，世界盃是「一代人一次」的機會，可將紐約人凝聚在一起；市府希望每一名紐約人都能參與這一歷史時刻，不只是在球場，也包括各自的社區、學校與公共空間。他說，與惠特尼博物館的合作，是希望確保世界盃的熱潮屬於所有人，並把藝術與公共參與放在這個夏季活動的核心。

惠特尼博物館館長羅斯科夫(Scott Rothkopf)表示，博物館深植紐約，致力歡迎本地居民及來自世界各地的訪客。他並提到，7月12日當天惠特尼將配合「西側藝術節」(West Side Fest)及每月第二個周日免費入場活動，向所有人免費開放。

市府表示，這項合作也延續惠特尼博物館擴大藝術文化可及性的舉措，包括周五晚免費入場、每月第二個周日免費入場、25歲及以下訪客免費入場，以及世界盃期間穿著球隊顏色服飾者可享優惠門票等。

精華 FAQ

  • 民眾只要完成免費藝術活動指南的內容，或出示已完成指南的照片，就能在7月31日前兌換惠特尼博物館門票，但名額有限，送完為止。

  • 指南由第一代菲律賓裔美國設計師Rich Tu創作，他同時也是2026世界盃紐約新澤西主辦城市的官方海報設計師，並與市長辦公室合作完成。

  • 除了這次兌票活動，惠特尼也持續提供周五晚免費入場、每月第二個周日免費入場、25歲以下免費入場，並對穿球隊顏色服飾者提供優惠票價。

曼達尼 世界盃 新澤西

上一則

李信智整型外科 完全保密隱私自備AAAA SF最高級別的執照手術室

下一則

華人高中生來美不到1年 法拉盛台球店遭圍毆搶劫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

大都會博物館推「糧食券」免費會員

大都會博物館推「糧食券」免費會員
市府新平台助小商家 宣傳免費青少年活動

市府新平台助小商家 宣傳免費青少年活動
梅西國慶煙火 曼哈頓、布碌崙黃金觀賞區開放10萬張免費票

梅西國慶煙火 曼哈頓、布碌崙黃金觀賞區開放10萬張免費票
紐約市戶外泳池開放 迎90周年 免費教學擴至18泳池

紐約市戶外泳池開放 迎90周年 免費教學擴至18泳池

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋╱攝影)

乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰

2026-06-23 16:43
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成