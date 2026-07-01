我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明羨慕周杰倫娶到「天使」 網酸：你也有過

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

創作於冥想之間 楊黎明抽象畫個展 曼哈頓免費開放

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔藝術家楊黎明的個展「渡」在紐約舉辦。(主辦方提供)
華裔藝術家楊黎明的個展「渡」在紐約舉辦。(主辦方提供)

現居北京的華裔藝術家楊黎明的抽象畫個展「渡」日前在紐約舉辦。楊黎明帶來了一組布面油畫，透過層層堆疊的油彩肌理與近似書法筆勢的抽象線條，營造出介於書寫、聲音與冥想之間的視覺空間。

楊黎明善於使用中國傳統毛筆創作西方式的油畫，並將大量書法元素融入畫作的曲線之中。而他的作品雖然從分類上屬於抽象畫範疇，但其精神內核和所呈現的內容則以東方哲學為養分。他本次在紐約展出的共有12幅作品，風格高度統一，畫面全部呈現大面積單色或近似單色鋪陳，透過色彩在厚重油彩中的疊加效果，構成類似光暈、漩渦或聲波之間的視覺空間，以啟發觀者的凝思，卻保留開放式結尾，並未給出明確的答案。

據介紹，本次參展的作品橫跨楊黎明十餘年的創作生涯，視覺效果一致，但不同年代的主色調各有不同。早期為幽深的藍色、中期為濃烈的黑紅色調、晚近則轉向「起無端、收無跡」的白色調。策展人董君說，楊黎明日常有打坐冥想的習慣，他的創作也從佛學思想中汲取了大量營養，而本次展覽的主題「渡」也正是來自佛教的術語。楊黎明說，他通過冥想獲取了一種能量，然後將其凝聚在畫作中，再去傳遞給別人。「渡」在此處表達了一種連結的狀態。

本次個展即日起在曼哈頓雀兒喜的Crossing Art畫廊舉辦，至7月6日(周一)結束，畫廊周三至周六上午10時30分至下午6時免費開放，地址：曼哈頓西23街559號。

楊黎明善於使用厚重油彩疊加的手法，構成類似光暈、漩渦或聲波之間的視覺效果。(記者...
楊黎明善於使用厚重油彩疊加的手法，構成類似光暈、漩渦或聲波之間的視覺效果。(記者許君達／攝影)

精華 FAQ

  • 此次個展名為「渡」，在曼哈頓雀兒喜的Crossing Art畫廊舉辦。展期自即日起至7月6日，並於周三至周六上午10時30分到下午6時免費開放。

  • 他以中國傳統毛筆創作西方油畫，融入大量書法線條與厚重油彩，形成近似單色的抽象畫面，呈現介於書寫、聲音與冥想之間的視覺感受。

  • 策展人表示，楊黎明長期打坐冥想，創作受佛學思想啟發；他也說自己將冥想得到的能量凝聚於畫作，再傳遞給觀者，「渡」象徵一種連結狀態。

華裔 曼哈頓

上一則

李信智整型外科 完全保密隱私自備AAAA SF最高級別的執照手術室

下一則

華人高中生來美不到1年 法拉盛台球店遭圍毆搶劫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

台灣藝術家康州聯展 跨媒介探討精神與現實連結

台灣藝術家康州聯展 跨媒介探討精神與現實連結
莊志輝佛光山講座：藝術是一條修行之路

莊志輝佛光山講座：藝術是一條修行之路
談藝／小野洋子個展 開放敲釘塗鴉

談藝／小野洋子個展 開放敲釘塗鴉
于兆漪師生畫展 新州Chatham圖書館展至月底

于兆漪師生畫展 新州Chatham圖書館展至月底

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋╱攝影)

乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰

2026-06-23 16:43
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成