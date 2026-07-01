創作於冥想之間 楊黎明抽象畫個展 曼哈頓免費開放

華裔藝術家楊黎明的個展「渡」在紐約舉辦。(主辦方提供)

現居北京的華裔 藝術家楊黎明的抽象畫個展「渡」日前在紐約舉辦。楊黎明帶來了一組布面油畫，透過層層堆疊的油彩肌理與近似書法筆勢的抽象線條，營造出介於書寫、聲音與冥想之間的視覺空間。

楊黎明善於使用中國傳統毛筆創作西方式的油畫，並將大量書法元素融入畫作的曲線之中。而他的作品雖然從分類上屬於抽象畫範疇，但其精神內核和所呈現的內容則以東方哲學為養分。他本次在紐約展出的共有12幅作品，風格高度統一，畫面全部呈現大面積單色或近似單色鋪陳，透過色彩在厚重油彩中的疊加效果，構成類似光暈、漩渦或聲波之間的視覺空間，以啟發觀者的凝思，卻保留開放式結尾，並未給出明確的答案。

據介紹，本次參展的作品橫跨楊黎明十餘年的創作生涯，視覺效果一致，但不同年代的主色調各有不同。早期為幽深的藍色、中期為濃烈的黑紅色調、晚近則轉向「起無端、收無跡」的白色調。策展人董君說，楊黎明日常有打坐冥想的習慣，他的創作也從佛學思想中汲取了大量營養，而本次展覽的主題「渡」也正是來自佛教的術語。楊黎明說，他通過冥想獲取了一種能量，然後將其凝聚在畫作中，再去傳遞給別人。「渡」在此處表達了一種連結的狀態。

本次個展即日起在曼哈頓 雀兒喜的Crossing Art畫廊舉辦，至7月6日(周一)結束，畫廊周三至周六上午10時30分至下午6時免費開放，地址：曼哈頓西23街559號。

楊黎明善於使用厚重油彩疊加的手法，構成類似光暈、漩渦或聲波之間的視覺效果。(記者許君達／攝影)