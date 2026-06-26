周末好去處╱名創優品YOYO展、流動劇場上演莎劇

名創優品YOYO展

名創優品(MINISO)從即日起至7月12日(周日)在中央車站(Grand Central Terminal)的Vanderbilt Hall舉辦YOYO：Small Yet Significant(渺小卻意義非凡)」藝術展，這場免費對外開放的展覽結合藝術、互動體驗與拍照打卡元素，讓民眾能在繁忙的城市生活中，享受一段輕鬆療癒的探索時光；展覽最大的亮點包括一座超過40呎高的巨型YOYO裝置藝術，以及50座真人比例大小的YOYO角色雕塑，現場還設有多個色彩繽紛的互動藝術裝置，供參觀者拍照與體驗。展覽期間將於27日(周六)舉辦特別粉絲派對，現場準備多項限定福利，有興趣可前往http:// luma.com/tfl08tj3查詢更多。

流動劇場上演莎劇

由布碌崙 (布魯克林)展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)和「公共劇院」(The Public Theater)帶來的莎士比亞經典喜劇「皆大歡喜」(As You Like It)，將以流動劇場的形式，於27日(周六)、28日(周日)在展望公園上演；這將是公共劇院這個夏季呈現的最後一期演出，本劇由Emma Rosa Went執導，通過充滿歡樂與活力的演繹方式，譜寫一段關於愛情、友情與自我探索的故事。所有演出均於戶外舉行，入場採先到先得方式，有興趣的民眾可前往https://shorturl.at/4tCf1報名。

皇后區變裝展覽

「皇后：變裝藝術與紐約市」(Queens: The Art of Drag & NYC)展覽將從即日起至8月2日(周日)舉行，展覽將聚焦於變裝(Drag)文化，展現其作為當代最具活力、政治意涵且最富想像力的獨特魅力，通過攝影、肖像畫、服裝設計、影像作品、裝置藝術及表演文獻等多種媒介，呈現變裝藝術背後所蘊含的技藝、紀律與創造力，以及藝術家們在形象轉化過程中的心血與勞動。展覽將在皇后區長島市的Culture Lab LIC舉行，更多詳情可訪https://shorturl.at/h3Po6。

布朗士墨西哥民俗舞蹈

Calpulli Mexican劇團受邀於28日(周日)在布朗士的范科特蘭特公園(Van Cortlandt Park)帶來墨西哥民俗舞蹈演出與文化分享，歡迎所有年齡層的民眾與家庭參與；該活動部分經費由紐約市文化事務局(New York City Department of Cultural Affairs)與市議會提供支持，地址為Broadway與西246街交界處，更多詳情可查詢https://shorturl.at/72Zon。