台灣花車「檳榔西施」驕傲大遊行 曼哈頓周日登場

過去參與遊行的台灣花車規模盛大。(記者馬璿╱攝影)

紐約市同志 驕傲月遊行(Pride Parade)28日(周日)將在曼哈頓 第五大道上登場，預計將吸引數以萬計的民眾湧上街頭慶祝，共同展示對性別平權的支持；而遊行只是紐約市驕傲周(NYC Pride Week)的一環，當日還有現場音樂、舞台表演、社區組織攤位等，以多方位形式慶祝LGBTQIA+的文化與多元性。

起源於57年前的「石牆暴動」

今年遊行主題為「為了我們每一個人」。(取自NYC Pride官網)

1969年6月28日，警方突襲位於曼哈頓格林威治(Greenwich)的同志酒吧Stonewall Inn，當時同性戀、跨性別者及其他性少數群體長期受到歧視與騷擾，故而在此次突襲中激烈反抗；抗議行動持續數日，吸引大量民眾參與，成為美國LGBTQ+權益運動的重要轉捩點，此事件後來也被熟知為「石牆暴動」(Stonewall Riots)。

為紀念石牆暴動一周年，紐約市於1970年6月28日舉辦美國歷史上首批同志平權遊行之一的Christopher Street Liberation Day March；數千名參與者從曼哈頓下城的格林威治村出發，一路步行至中央公園，高喊爭取平等與尊嚴的口號，這場活動後來逐漸演變成今日的紐約驕傲月大遊行。

遊行主題「為了我們每一個人」

今年遊行主題為「為了我們每一個人」。(取自NYC Pride官網)

紐約「驕傲大遊行」歷屆活動，曼哈頓變成了彩虹的海洋。(記者許君達╱攝影)

紐約市同志驕傲月遊行今年已迎接第57屆，2026年主題為「為了我們每一個人」(For All of Us)，靈感來自已故LGBTQ平權運動先驅Marsha P. Johnson的一句名言，「There is no pride for some of us without liberation for all of us」(若不是為了所有人的解放，那麼我們當中有些人的驕傲便毫無意義)。

這項主題不僅回顧平權運動的歷史與先驅貢獻，也傳達出一個核心訊息，驕傲月不只是慶祝已取得的成果，更是持續為所有LGBTQ+群體爭取平等、尊嚴與包容的重要時刻。

遊行將於28日中午12時從曼哈頓中城的第五大道與26街附近出發，向南行進，經過具有歷史意義的 Stonewall Inn所在區域，最後於15街至16街附近結束。

家住羅德島的陸女士本次則特地來到紐約參與遊行，並帶著自己10個月的寶寶。(記者曹馨元╱攝影)

過去參與遊行的台灣花車規模盛大。(記者曹馨元╱攝影)

與此同時，同志嘉年華(PrideFest)將於第四大道14街至8街路段同步舉行，從上午11時開始持續至下午6時；屆時整個街區將化身為熱鬧的露天慶典空間，遊客可在現場品嘗各式特色美食、瀏覽社區組織及非營利機構的資訊攤位、欣賞現場音樂與舞台表演，並選購各種驕傲月主題商品。

此外，主辦方也特別規畫家庭友善區域，提供適合親子同樂的互動體驗；作為全美規模最大的LGBTQIA+街頭嘉年華之一，PrideFest希望展現多元與包容精神，同時也為社區團體、商家及民眾提供交流與互動的平台。

駐紐約台北經文處 攜手台灣隊

今年台灣隊將再度驕傲參與這項盛事，更與駐紐約台北經濟文化辦事處合作，邀請第16季「魯保羅變裝皇后秀」冠軍、台灣變裝藝術家妮妃雅擔任表演者，攜手台灣變裝皇后Tina Banana與Yolanda Mesula，以台灣獨有的「檳榔西施」為主題打造花車，將台灣街頭風景與酷兒精神帶進曼哈頓街頭。

駐紐約台北經濟文化辦事處指出，本次花車創作希望跳脫大眾對檳榔西施作為台灣公路邊性感形象的既定印象，重新看待這個深植台灣社會記憶的文化符號；從歷史角度來看，檳榔在台灣原住民族文化中具有重要地位，不僅是日常嚼食之物，也是禮物、信物與祭儀供品，與情感交流、親屬連結與文化記憶緊密相連。

台變裝皇后：重新詮釋檳榔西施

妮妃雅表示，花車中的「檳榔西施」不只是公路旁玻璃櫥窗裡的身影，也承載著勞動、身體、地方生活與街頭文化；透過變裝藝術的重新詮釋，希望讓這個長期處於被觀看位置的角色，轉化為能夠主動發聲、自我定義的文化主體。

過去參與遊行的台灣花車規模盛大。(記者曹馨元╱攝影)

台灣團隊參加2024年度的紐約驕傲大遊行。(「台灣紐約同遊隊」提供)

紐約驕傲大遊行大遊行，一名男性穿著清涼登場。(路透)