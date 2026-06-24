退休後走進舞池 法拉盛華人長者跳出健康與社交圈

法拉盛華人跳舞風氣近年愈發興盛，參與者以退休或半退休的中老年人為主。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛華人 跳舞風氣近年愈發興盛，參與者以退休 或半退休的中老年人為主。他們有的走進專業舞廳學習國標舞，追求技術、健康與自我提升；有的則與朋友或伴侶到餐廳舞會吃飯、跳舞、聊天社交。受訪舞友表示，跳舞不僅能鍛鍊身體、改善睡眠，也能結識朋友、填補退休後的生活空白，成為許多年長華人維持健康與社交的新方式。

在皇后舞廳練舞的幾位華人舞友表示，他們喜歡的不是單純「動一動」，而是國標舞本身的技術與挑戰。已經跳了十幾年的陳女士說，自己最初來跳舞，是希望鍛鍊身體，後來跟著老師上課，才慢慢發現國標舞有許多細節，包括身體結構、發力方式、呼吸節奏，以及男女舞伴之間的配合。

對這些年長舞友而言，跳舞最直接的好處，是身體舒服、心情也好。陳女士的朋友翁女士說，跳舞後整個人會放鬆，晚上睡得特別好。她認為，愈來愈多華人喜歡跳舞，原因其實很簡單，就是健康、開心，也能交到朋友。

「很多華人上了年紀，退休後比較有時間，也知道什麼事情對身體好。」她說，跳舞不像一個人悶在家裡，也不像有些運動那麼枯燥。來到舞廳，有音樂、有老師、有朋友，大家在同一個空間裡練習和聊天，久而久之，就形成固定社交圈。

舞廳裡也有夫妻一起學舞。陳女士的先生就是其中一名，他原本喜歡打球，但年紀漸長後，發現球類運動對身體衝擊較大，尤其在硬地球場上，容易受傷。後來他在太太帶動下開始學舞，逐漸發現跳舞更適合現在的年齡和身體狀態。

他形容，跳舞是一種比較均衡的運動，既能活動全身，又能隨著音樂享受節奏。「打球很容易受傷，跳舞比較均衡，隨著音樂，非常享受。」他說，自己從零開始學舞，過程中不斷遇到問題，也不斷解決問題，這種一步步進步的過程讓他很有成就感。

在舞廳裡，女性舞友明顯多於男性。陳女士說，夫妻一起來跳舞並不容易，必須兩個人剛好都有興趣。她說，許多移民辛苦工作多年，退休後希望找到健康又有趣的活動。跳舞剛好結合了運動、音樂、社交和自我表達，讓人不只是保持身體活動，也能重新建立生活重心。

除了專業舞廳，近年法拉盛也有不少華人夫妻和朋友喜歡到餐廳參加舞會餐會。每周都去御庭跳舞的呂姓華人夫妻表示，他們喜歡餐廳舞會，是因為形式輕鬆、價格親民，又能一次滿足吃飯、跳舞和交朋友。晚餐後下場跳幾支舞，累了就回座位休息聊天，既像聚餐，也像社交活動。

法拉盛華人跳舞風氣近年愈發興盛，參與者以退休或半退休的中老年人為主。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛華人跳舞風氣近年愈發興盛，參與者以退休或半退休的中老年人為主。(記者高雲兒／攝影)