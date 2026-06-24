我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

退休後走進舞池 法拉盛華人長者跳出健康與社交圈

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法拉盛華人跳舞風氣近年愈發興盛，參與者以退休或半退休的中老年人為主。(記者高雲兒...
法拉盛華人跳舞風氣近年愈發興盛，參與者以退休或半退休的中老年人為主。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛華人跳舞風氣近年愈發興盛，參與者以退休或半退休的中老年人為主。他們有的走進專業舞廳學習國標舞，追求技術、健康與自我提升；有的則與朋友或伴侶到餐廳舞會吃飯、跳舞、聊天社交。受訪舞友表示，跳舞不僅能鍛鍊身體、改善睡眠，也能結識朋友、填補退休後的生活空白，成為許多年長華人維持健康與社交的新方式。

在皇后舞廳練舞的幾位華人舞友表示，他們喜歡的不是單純「動一動」，而是國標舞本身的技術與挑戰。已經跳了十幾年的陳女士說，自己最初來跳舞，是希望鍛鍊身體，後來跟著老師上課，才慢慢發現國標舞有許多細節，包括身體結構、發力方式、呼吸節奏，以及男女舞伴之間的配合。

對這些年長舞友而言，跳舞最直接的好處，是身體舒服、心情也好。陳女士的朋友翁女士說，跳舞後整個人會放鬆，晚上睡得特別好。她認為，愈來愈多華人喜歡跳舞，原因其實很簡單，就是健康、開心，也能交到朋友。

「很多華人上了年紀，退休後比較有時間，也知道什麼事情對身體好。」她說，跳舞不像一個人悶在家裡，也不像有些運動那麼枯燥。來到舞廳，有音樂、有老師、有朋友，大家在同一個空間裡練習和聊天，久而久之，就形成固定社交圈。

舞廳裡也有夫妻一起學舞。陳女士的先生就是其中一名，他原本喜歡打球，但年紀漸長後，發現球類運動對身體衝擊較大，尤其在硬地球場上，容易受傷。後來他在太太帶動下開始學舞，逐漸發現跳舞更適合現在的年齡和身體狀態。

他形容，跳舞是一種比較均衡的運動，既能活動全身，又能隨著音樂享受節奏。「打球很容易受傷，跳舞比較均衡，隨著音樂，非常享受。」他說，自己從零開始學舞，過程中不斷遇到問題，也不斷解決問題，這種一步步進步的過程讓他很有成就感。

在舞廳裡，女性舞友明顯多於男性。陳女士說，夫妻一起來跳舞並不容易，必須兩個人剛好都有興趣。她說，許多移民辛苦工作多年，退休後希望找到健康又有趣的活動。跳舞剛好結合了運動、音樂、社交和自我表達，讓人不只是保持身體活動，也能重新建立生活重心。

除了專業舞廳，近年法拉盛也有不少華人夫妻和朋友喜歡到餐廳參加舞會餐會。每周都去御庭跳舞的呂姓華人夫妻表示，他們喜歡餐廳舞會，是因為形式輕鬆、價格親民，又能一次滿足吃飯、跳舞和交朋友。晚餐後下場跳幾支舞，累了就回座位休息聊天，既像聚餐，也像社交活動。 

法拉盛華人跳舞風氣近年愈發興盛，參與者以退休或半退休的中老年人為主。(記者高雲兒...
法拉盛華人跳舞風氣近年愈發興盛，參與者以退休或半退休的中老年人為主。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛華人跳舞風氣近年愈發興盛，參與者以退休或半退休的中老年人為主。(記者高雲兒...
法拉盛華人跳舞風氣近年愈發興盛，參與者以退休或半退休的中老年人為主。(記者高雲兒／攝影)

精華 FAQ

  • 因為跳舞同時能鍛鍊身體、改善睡眠、放鬆心情，還能認識朋友、建立固定社交圈，讓退休後的生活更充實，不再只是待在家裡。

  • 他們不只想活動筋骨，而是認真學國標舞技巧，包括身體結構、發力方式、呼吸節奏，以及男女舞伴之間的配合，追求持續進步。

  • 餐廳舞會形式輕鬆、費用親民，能一次兼顧吃飯、跳舞與聊天交友。晚餐後下場跳舞，累了再休息，適合退休後維持活動與人際互動。

法拉盛 華人 退休

上一則

美國台山端芬成務校友會 慶11周年

下一則

皇后區郵件盜竊升溫 孟昭文、黃友興促聯邦徹查
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

不只是跳舞 法拉盛華人長者社交新日常

不只是跳舞 法拉盛華人長者社交新日常
71歲華裔周克強退休才學國標 英國黑池舞蹈節奪冠

71歲華裔周克強退休才學國標 英國黑池舞蹈節奪冠
一邊用餐、一邊唱歌跳舞 「酒樓舞會」法拉盛華人長者熱愛

一邊用餐、一邊唱歌跳舞 「酒樓舞會」法拉盛華人長者熱愛
樂齡習舞身心並用 有助延緩退化

樂齡習舞身心並用 有助延緩退化

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21
丁奇浩於2023年7月左右來美，最早到的是紐約法拉盛，圖為他在法拉盛的家庭旅館。(受訪者提供)

法拉盛華男送貨誤入軍事區遭ICE拘留 盼獲法律協助

2026-06-20 02:30

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了