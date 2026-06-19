美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

為迎接美國250周年國慶，聯合太平洋(Union Pacific)鐵路公司旗下的全球最大蒸汽火車「大男孩」(Big Boy，蒸汽機車)正跨海岸巡遊，並計畫於7月4日(周六)國慶當天，抵達美國獨立的搖籃費城 ，這將是堪稱美國工業傳奇的該型號火車首次駛上東北地區。即日起至30日(周二)期間，「大男孩」將在距離紐約最近的賓州斯克蘭頓(Scranton)「蒸汽鎮」(Steamtown)鐵路主題公園停留展出，紐約人駕車三小時即可前往體驗。

7/4將抵費城 即日起在「蒸汽鎮」展至30日

全球現役最大蒸汽火車「大男孩」。(美聯社)

主要由華工建造的太平洋鐵路雖然打通了美國中東部與西海岸之間的陸地運輸線，但在懷俄明至猶他州 之間的洛磯山路段地勢陡峭崎嶇，最大坡度超過千分之11，導致列車必須增加補充機車以提升動力，運輸效率和行車速度均難以滿足需求。1936年，管理這段鐵路的聯合太平洋鐵路公司與製造商美國機車公司(ALCO)開始共同研發能夠滿足洛磯山區動力需求的全新火車，「大男孩」便應運而生。

除個別實驗車型外，「大男孩」是人類歷史上商業量產的最大最重的蒸汽火車。它採用獨一無二的4-8-8-4式輪組設計，用總共16個動力車輪驅動這輛總重548噸、全長132呎的鋼鐵巨獸。它的驅動輪直徑達到68吋，相當於一個成年男性的身高。在全力運轉時，單輛便可牽引總重4000噸的貨運列車翻越山高坡陡的洛磯山脈。

「大男孩」共有16個動力車輪，每個車輪的直徑為68吋，幾乎相當於一名成年男性的身高。(記者許君達╱攝影)

1941年底太平洋戰爭爆發後，美國東西海岸之間的運輸壓力更是陡增，當年剛剛投入運轉的20輛「大男孩」便正得到機會大顯神威，將數以億噸計的戰略物資源源不斷地運至太平洋、並投入包括中國在內的戰場。

如今，雖然蒸汽動力已被作為「落後能源」而遭淘汰，但與今日行駛在洛磯山區的現代內燃機車相比，一輛「大男孩」的動力甚至依然強於兩輛內燃機車同時發力，足以體現在那個黃金時代中，美國令人驚嘆的工業能力。

從加州到費城 國慶巡遊

「大男孩」1959年退出商業運營，此後共有八輛被博物館收藏。其中編號為4014的「男孩」2013年被聯合太平洋公司購回，經改造後，每年在中西部的部分鐵路線上表演開行。「大男孩」高16呎2.5吋、寬11呎，龐大的體型和重量使其難以進入東部的鐵路網，因此鐵路愛好者往常只能在西部的曠野中見到它。然而為慶祝250周年國慶，主營東北地區路網的諾福克南方鐵路公司特與聯合太平洋合作，讓「大男孩」首次駛上東北的土地。

本次4014號「大男孩」從太平太鐵路的起點加州沙加緬度出發，最終到費城，然後沿不同的路線返回位於懷俄明州的夏延基地，往返共途徑15個州，其中印第安納、俄亥俄、紐約和賓州將首次見到它的身影。由於無法駛入紐約市及周邊的隧道和橋梁，「大男孩」在駛過紐約州水牛城和賓漢頓後，將轉向南行，進入賓州東北部的傳統工業城市斯克蘭頓，遺憾地與紐約市擦肩而過。不過，斯克蘭頓距離曼哈頓僅100哩有餘，從華盛頓大橋出發，駕車三小時內即可抵達，紐約人如果希望領略這台鋼筋鐵骨的工業巨獸，並不太遠。

4012、4014並肩停靠

圖為已退役的4012號「大男孩」。(記者許君達╱攝影)

圖為Nickel Plate Road 759蒸汽火車入庫時，在轉盤上等待調整方向。(取自「蒸汽鎮」官方網站，圖片由國家公園管理局NPS所有)

「蒸汽鎮」鐵路主題公園以圓形排列的舊機車庫為博物館主體，園內擁有骨董火車、有軌電車等多個展覽單元，本就是東北地區鐵路愛好者的必要打卡地。而在機車庫外的空地上，還停泊著已退役的4012號「大男孩」，本次巡遊的4014號「大男孩」將在這裡與它昔日的兄弟並肩停靠。

「大男孩」在斯克蘭頓的停靠展覽期為即日起至30日。在此期間，參觀者將有機會體驗它「吞雲吐霧」、進進出出的樣貌；此外，已熄火的4012號「大男孩」的駕駛艙也將在此期間對外開放參觀。聯合太平洋公司為紀念林肯總統而專門建造的一輛特製內燃機車也將在展期臨近尾聲時趕赴斯克蘭頓，加入展覽。該公司特別提示：在參觀或拍攝行駛中的列車時，須與鐵軌至少保持25呎的安全距離。

「蒸汽鎮」需上網預約

本次「大男孩」特展預計參觀者眾，將採用分時段預約制，網址https://reurl.cc/ovk1j5，並會象徵性收取每人1元的預約費，可用的預約時段為每日上午9時至下午3時。特展期間，博物館的免費車位有限，先到先得。除「蒸汽鎮」外，斯克蘭頓周邊還有煤礦博物館以及波科諾山(Mt Pocono)休閒度假區等地值得參觀。

紐約人亦可在國慶假期時前往費城觀賞「大男孩」。展出時間為7月4日(周六)和5日(周日)上午9時至下午3時，地點為費城南區的無畏大道(Intrepid Ave)交軍團島大道(League Island Blvd)處，免費開放、無需預約。

堪稱美國工業傳奇的蒸汽火車「大男孩」正在進行一場橫跨大陸的全美巡遊。圖為斯克蘭頓「蒸汽鎮」鐵路主題公園內陳列的已退役「大男孩」4012號。(記者許君達╱攝影)

除「大男孩」外，「蒸汽鎮」內還有大量其他舊式火車展出。圖為雷丁鐵路(Reading)的T-1型蒸汽火車和FP7型內燃火車並排陳列。(記者許君達╱攝影)

博物館內還有大量骨董客運車廂，以及有軌電車專門展區。(記者許君達╱攝影)