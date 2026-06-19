周末好去處╱春捲蛋奶餡餅節、六月節周末登場

下東城「春捲蛋奶餡餅節」(Egg Rolls, Egg Creams & Empanadas Street Festival)

「春捲蛋奶餡餅節」由曼哈頓 下東城的愛烈治街博物館(Museum at Eldridge St.)主辦，旨在以三種代表性美食紀念該區域華裔 、猶太裔和波多黎各裔移民社區和睦共處、共同繁榮的歷史傳統。節慶將在與華埠 緊鄰的愛烈治街上舉辦，有文藝表演及特色市集等活動，來自華埠和下東城的各族裔業者或社區機構將帶來豐富的項目供到訪者體驗。節慶面向所有人免費開放，是全家親子活動的好去處。活動時間21日(周日)中午12時至下午4時。

「六月節」(Juneteenth)遊行及慶典

「六月節」是非洲裔美國人慶祝奴隸制終結的日子，紐約非洲裔社區將在20日(周六)舉辦遊行慶典。遊行將在當日早8時在布碌崙(布魯克林)的皮欽大道(Pitkin Avenue)交賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Avenue)處集結，然後沿賓夕法尼亞大道南行至林登公園(Linden Park)。當日10時至下午6時之間，將在林登公園內舉辦節慶活動，活動內容包括非洲裔特色音樂演出、時裝秀、市集以及輪滑專區等，可免費參與，無需預約。

仲夏瑞典節(Swedish Midsummer Festival)

由瑞典領事館和曼哈頓炮台公園城(Battery Park City)管理局聯合在哈德遜河畔舉辦的仲夏瑞典節將在20日(周六)拉開帷幕。在活動中將能體驗到瑞典傳統美食、舞蹈，還有北歐特色花冠製作。知名瑞典裔小提琴家達林(Paul Dahlin)和斯堪的納維亞音樂家薩特(Ross Sutter)也將攜音樂團隊在現場奉上精彩表演。活動時間20日下午4時至9時，地點為曼哈頓洛克菲勒公園(Rockefeller Park)，免費加入、無需門票。

夏季周末餐車市集(Summer Weekend Food Truck Fairs)

2026年紐約夏季周末餐車市集(Summer Weekend Food Truck Fairs)將在20至21日(周六、日)在曼哈頓聯合廣場舉辦，主營各色風味的街頭餐車業者將聚集在此，提供街頭小吃、世界風味以及冰涼飲品等，讓體驗者得以一次性品嘗多種美食。現場還會提供音樂表演、露天桌椅以及獨一無二的紐約都市風景，適合全家前往，在體驗美食的同時享受親子或親友團聚的快樂時光。活動時間為20日和21日每天上午10時至下午5時，無需門票。