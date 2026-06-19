我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

端午吃粽當心血糖波動 醫揭糯米升糖關鍵 教6招穩糖吃法

談判生變？范斯延後啟程前往瑞士與伊朗協商執行協議行程

周末好去處╱春捲蛋奶餡餅節、六月節周末登場

記者許君達整理
聽新聞
test
0:00 /0:00

下東城「春捲蛋奶餡餅節」(Egg Rolls, Egg Creams & Empanadas Street Festival)

「春捲蛋奶餡餅節」由曼哈頓下東城的愛烈治街博物館(Museum at Eldridge St.)主辦，旨在以三種代表性美食紀念該區域華裔、猶太裔和波多黎各裔移民社區和睦共處、共同繁榮的歷史傳統。節慶將在與華埠緊鄰的愛烈治街上舉辦，有文藝表演及特色市集等活動，來自華埠和下東城的各族裔業者或社區機構將帶來豐富的項目供到訪者體驗。節慶面向所有人免費開放，是全家親子活動的好去處。活動時間21日(周日)中午12時至下午4時。

「六月節」(Juneteenth)遊行及慶典

「六月節」是非洲裔美國人慶祝奴隸制終結的日子，紐約非洲裔社區將在20日(周六)舉辦遊行慶典。遊行將在當日早8時在布碌崙(布魯克林)的皮欽大道(Pitkin Avenue)交賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Avenue)處集結，然後沿賓夕法尼亞大道南行至林登公園(Linden Park)。當日10時至下午6時之間，將在林登公園內舉辦節慶活動，活動內容包括非洲裔特色音樂演出、時裝秀、市集以及輪滑專區等，可免費參與，無需預約。

仲夏瑞典節(Swedish Midsummer Festival)

由瑞典領事館和曼哈頓炮台公園城(Battery Park City)管理局聯合在哈德遜河畔舉辦的仲夏瑞典節將在20日(周六)拉開帷幕。在活動中將能體驗到瑞典傳統美食、舞蹈，還有北歐特色花冠製作。知名瑞典裔小提琴家達林(Paul Dahlin)和斯堪的納維亞音樂家薩特(Ross Sutter)也將攜音樂團隊在現場奉上精彩表演。活動時間20日下午4時至9時，地點為曼哈頓洛克菲勒公園(Rockefeller Park)，免費加入、無需門票。

夏季周末餐車市集(Summer Weekend Food Truck Fairs)

2026年紐約夏季周末餐車市集(Summer Weekend Food Truck Fairs)將在20至21日(周六、日)在曼哈頓聯合廣場舉辦，主營各色風味的街頭餐車業者將聚集在此，提供街頭小吃、世界風味以及冰涼飲品等，讓體驗者得以一次性品嘗多種美食。現場還會提供音樂表演、露天桌椅以及獨一無二的紐約都市風景，適合全家前往，在體驗美食的同時享受親子或親友團聚的快樂時光。活動時間為20日和21日每天上午10時至下午5時，無需門票。

精華 FAQ

  • 活動由愛烈治街博物館主辦，以春捲、蛋奶與餡餅象徵華裔、猶太裔和波多黎各裔社區共處共榮的歷史，並在華埠旁的愛烈治街免費舉行。

  • 六月節遊行於20日早上8時在布碌崙皮欽大道與賓夕法尼亞大道交會處集合，前往林登公園；園內10時至18時有音樂、時裝秀、市集與輪滑區。

  • 還有20日在曼哈頓洛克菲勒公園舉行的仲夏瑞典節，以及20至21日聯合廣場的夏季餐車市集，兩者皆免費，提供美食、表演與親子休閒體驗。

曼哈頓 華埠 華裔

上一則

尼克隊冠軍遊行 百萬球迷瘋狂

下一則

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

周末好去處╱看「騎士格鬥」、東河畔學拉丁舞

周末好去處╱看「騎士格鬥」、東河畔學拉丁舞
周末好去處／布萊恩公園夏季野餐表演、曼哈頓免費獨木舟

周末好去處／布萊恩公園夏季野餐表演、曼哈頓免費獨木舟
水果糖葫蘆、寫書法、介紹麻將....日落區夜市迎端午

水果糖葫蘆、寫書法、介紹麻將....日落區夜市迎端午
嗨中秋嘉年華 9/19、9/20天普市公園熱鬧登場

嗨中秋嘉年華 9/19、9/20天普市公園熱鬧登場

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18

超人氣

更多 >
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內