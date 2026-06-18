記錄台灣幫助史瓦帝尼婦女創業故事 復興電台獲葛蕾西獎

復興廣播電台主持人陳慈銘與民權運動者卡佩尼克(Colin Kaepernick)夫婦及其他獲獎者合影。(復興電台曾子傑提供)

台灣復興廣播電台主持人陳慈銘以專題「她們熠熠閃亮：史瓦帝尼婦女微型企業計畫之光」，獲得第51屆葛蕾西獎(Gracie Awards)「非英語類節目獎」；復興廣播電台總台長李淑蕙與陳慈銘16日赴紐約出席頒獎典禮，並分享節目製作歷程與獲獎心得，盼透過聲音紀實，讓國際社會看見台灣在友邦深耕的外交與援助能量。

駐紐約台北文化中心介紹，台灣「復興廣播電台」隸屬國防部 ，1957年成立，長期以深入分析兩岸局勢、提供多元文化與社會關懷節目為特色。此次得獎作品來自復興電台「台北與世界對話」節目，取材自外交部國際合作發展基金會在非洲友邦史瓦帝尼推動的婦女微型企業輔導計畫，透過聲音紀實呈現當地婦女翻轉人生的歷程。

復興廣播電台總台長李淑蕙(左)與主持人陳慈銘，獲得第51屆葛蕾西獎(Gracie Awards)「非英語類節目獎」。(記者劉梓祁╱攝影)

葛蕾西獎由美國女性媒體聯盟基金會(AWMF)於1975年設立，旨在表彰女性在媒體及娛樂創作領域的傑出成就。

李淑蕙表示，此次赴美領獎心情十分高興，也希望藉由節目展現台灣的文化底蘊，以及台灣在國際合作和友邦發展上的實力。復興電台希望「用聲音介紹台灣」，讓世界看見台灣、聽見台灣。

復興廣播電台總台長李淑蕙赴美參加第51屆葛蕾西獎頒獎典禮。(復興電台曾子傑提供)

陳慈銘說，媒體最重要的力量是感動人心。她主持「台北與世界對話」已14年，節目關注的不只是一般國際議題，而是台灣如何與世界交流、如何以軟實力幫助世界。自己最初看到史瓦帝尼婦女接受台灣協助、透過培訓與微型企業改善生活的消息時，立即聯想到台灣早年也曾接受外援、由貧困中逐步站起來的歷史。

復興廣播電台總台長李淑蕙與第51屆葛蕾西獲獎主持人陳慈銘合影。(復興電台曾子傑提供)

陳慈銘還提到，60年前的台灣也曾經濟困難，許多母親在家中透過手工業、家庭副業協助改善經濟，進而帶動家庭與社會發展；如今台灣有能力協助他國，背後的關鍵在於教育、關懷與援助。她表示，史瓦帝尼婦女計畫讓她看到台灣經驗如何轉化為對外援助的力量，也讓她決定投入時間追蹤製作此專題。

她介紹，台灣透過國合會及技術團，協助史瓦帝尼弱勢婦女接受工作坊、教育及訓練，內容包括農業、畜牧、手工藝、商業概念、記帳、撰寫企畫書及市場行銷等；部分婦女學習種植火龍果、養豬、養雞、養鴨，也有人以編織、陶藝等技藝發展產品，甚至參與國際商展，讓原本位於偏遠地區的婦女有機會被更大市場看見。

復興廣播電台主持人陳慈銘赴美參加第51屆葛蕾西獎頒獎典禮。(復興電台曾子傑提供)

陳慈銘指出，過去5年來，已有約3000名史瓦帝尼婦女接受相關課程及訓練，其中約600人成為成功的微型企業主。她表示，這些女性不只改善收入，也提升自信與家庭地位。她還說，部分受助婦女原本缺乏經濟能力，在家庭中容易處於弱勢；但當她們擁有穩定收入後，家庭關係也開始改變，丈夫願意回到家庭一同工作，子女也有機會繳學費、繼續上學。

她表示，這正是女性賦權最深層的意義，即一名婦女經濟獨立後，不只個人命運改變，也能影響下一代與整個社區。

紐文中心主任桂業勤表示，中心今年適逢成立35周年，持續深化國際藝術合作與文化交流，在曼哈頓推廣台灣文化。他指出，聲音內容也是文化輸出的重要載體，透過優質廣播節目與敘事能力，能將台灣經驗轉化為具有共鳴的故事，進一步累積台灣文化軟實力，並在國際社會中建立更清晰的定位。