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中華傳統音樂會 21日法拉盛圖書館演出

記者顏潔恩╱紐約報導
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為弘揚中華優秀傳統音樂，紐約寶安文化藝術中心將於21日在法拉盛圖書館舉辦「美中文...
為弘揚中華優秀傳統音樂，紐約寶安文化藝術中心將於21日在法拉盛圖書館舉辦「美中文化藝術交流音樂會」。圖為主辦方以往舉辦的活動。(主辦方提供)

為進一步促進美中文化藝術交流，並弘揚中華優秀傳統音樂，紐約寶安文化藝術中心將於21日(周日)在皇后區法拉盛圖書館舉辦「美中文化藝術交流音樂會」，歡迎有興趣的民眾踴躍出席。

主辦方表示，本次音樂會特別邀請來自「中國國家藝術基金」的「重慶小舞台」藝術團來美演出，並與寶安文化藝術中心聯手呈現一場充滿濃郁中國民族特色的傳統音樂盛會，演出內容豐富多彩。

當中包括民族器樂演奏家曹寶安演奏軟弓京胡、弓弘大師劉迎選帶來墜胡獨奏、大雷拉戲、青年笛子演奏家劉笑然、青年二胡演奏家郭玉龍、以及各種胡琴齊奏、獨奏、樂器合奏等表演，旨在展現中華民族傳統樂器的獨特魅力與深厚底蘊。

主辦方表示，藝術家們希望以精湛的演奏技巧和真摯的藝術情感，為紐約觀眾帶來一場視覺與聽覺交融的文化盛宴，讓觀眾能夠近距離感受中國民族音樂的魅力與風采，共同架起美中民間文化交流與友誼的橋梁。

「美中文化藝術交流音樂會」將於21日(周日)下午2時在法拉盛圖書館舉辦，地址為法拉盛緬街41-17號；活動免費，歡迎民眾積極參與，更多詳情可電郵至[email protected]或撥電至(347)386-7016查詢。

精華 FAQ

  • 音樂會將於21日周日下午2時，在皇后區法拉盛圖書館舉辦，地址是法拉盛緬街41-17號，活動免費開放，主辦方歡迎有興趣的民眾前往參加。

  • 主辦方邀請來自中國國家藝術基金的重慶小舞台藝術團來美演出，並聯同曹寶安、劉迎選、劉笑然、郭玉龍等多位中樂演奏家共同登台。

  • 活動希望透過京胡、墜胡、笛子、二胡與合奏等表演，展現中華傳統樂器魅力，讓紐約觀眾近距離感受中樂之美，並搭建美中民間友誼橋梁。

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