避暑好去處 AMC推出夏季3元電影特價票

AMC推出夏季三元電影特價票。(美聯社)

AMC備受歡迎的「夏季電影營」(Summer Movie Camp)將於6月至8月回歸，以每張3元的特價票將一些深受喜愛的家庭電影帶回大銀幕。

紐約市 最近的熱浪 讓許多家庭都在尋找既能消暑又不至於花費太多的方法。水上樂園、海灘都不錯，手捧一桶爆米花，躲進有空調的電影院 裡享受清涼同樣是很好的選擇。這就是AMC連鎖影院的「夏季電影營」給紐約市民的餽贈。

這項年度活動將於本月22日至8月12日的每周一和周三舉行，參與活動的AMC影院都將放映深受觀眾喜愛的家庭電影。每場電影票價僅為3元，但觀眾需注意，線上購票需支付2.49元的手續費。AMC Stubs A-List和Premiere會員以及購買四張或以上電影票的Premiere Go!會員可免除此手續費。

AMC還宣布，每售出一張這一活動的電影票，都會有一部分收益捐給羅傑斯電影先驅基金會(Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation)。該非營利組織致力於為遇到困難的娛樂業從業人員提供幫助。

AMC將幫助觀眾重溫以下近期熱門影片、動畫冒險故事和令人懷念的經典：

6月22日及24日：「帕丁頓熊在秘魯」(Paddington in Peru)；

6月29日及7月1日：「大衛」(David)；

7月6日及8日：「馴龍高手」(How to Train Your Dragon)；

7月13日及15日：「樂高玩電影」(The Lego Movie)；

7月20日及22日：「刺蝟索尼克3」(Sonic the Hedgehog 3)；

7月27日及29日：「壞傢伙們2」(The Bad Guys 2)；

8月3日及5日：「海綿寶寶歷險記」(The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)；

8月10日及12日：「布偶金銀島」(Muppet Treasure Island)。

部分場次目前可透過Fever平台購票。更多資訊及其他夏季放映安排，請造訪影院官方頁面。