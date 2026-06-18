我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

避暑好去處 AMC推出夏季3元電影特價票

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AMC推出夏季三元電影特價票。(美聯社)
AMC推出夏季三元電影特價票。(美聯社)

AMC備受歡迎的「夏季電影營」(Summer Movie Camp)將於6月至8月回歸，以每張3元的特價票將一些深受喜愛的家庭電影帶回大銀幕。

紐約市最近的熱浪讓許多家庭都在尋找既能消暑又不至於花費太多的方法。水上樂園、海灘都不錯，手捧一桶爆米花，躲進有空調的電影院裡享受清涼同樣是很好的選擇。這就是AMC連鎖影院的「夏季電影營」給紐約市民的餽贈。

這項年度活動將於本月22日至8月12日的每周一和周三舉行，參與活動的AMC影院都將放映深受觀眾喜愛的家庭電影。每場電影票價僅為3元，但觀眾需注意，線上購票需支付2.49元的手續費。AMC Stubs A-List和Premiere會員以及購買四張或以上電影票的Premiere Go!會員可免除此手續費。

AMC還宣布，每售出一張這一活動的電影票，都會有一部分收益捐給羅傑斯電影先驅基金會(Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation)。該非營利組織致力於為遇到困難的娛樂業從業人員提供幫助。

AMC將幫助觀眾重溫以下近期熱門影片、動畫冒險故事和令人懷念的經典：

6月22日及24日：「帕丁頓熊在秘魯」(Paddington in Peru)；

6月29日及7月1日：「大衛」(David)；

7月6日及8日：「馴龍高手」(How to Train Your Dragon)；

7月13日及15日：「樂高玩電影」(The Lego Movie)；

7月20日及22日：「刺蝟索尼克3」(Sonic the Hedgehog 3)；

7月27日及29日：「壞傢伙們2」(The Bad Guys 2)；

8月3日及5日：「海綿寶寶歷險記」(The SpongeBob Movie: Search for SquarePants)；

8月10日及12日：「布偶金銀島」(Muppet Treasure Island)。

部分場次目前可透過Fever平台購票。更多資訊及其他夏季放映安排，請造訪影院官方頁面。

精華 FAQ

  • 活動自本月22日至8月12日，每周一和周三在參與的AMC戲院放映家庭電影。每張票只要3美元，適合想避暑又控制花費的家庭觀眾。

  • 線上購票需另外支付2.49美元手續費；AMC Stubs A-List與Premiere會員可免手續費，Premiere Go!會員若一次購買四張以上也可免除。

  • 片單包括《帕丁頓熊在秘魯》《馴龍高手》《樂高玩電影》《刺蝟索尼克3》等八部影片；此外，每售出一張票，部分收益會捐給羅傑斯電影先驅基金會。

電影院 熱浪 紐約市

上一則

皇后區3校長推動中英雙語教育 獲卓越教育領導獎

下一則

記錄台灣幫助史瓦帝尼婦女創業故事 復興電台獲葛蕾西獎
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯合廣場夏季免費露天電影回歸 韓流打頭陣

聯合廣場夏季免費露天電影回歸 韓流打頭陣
華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠

華航夏季促銷 洛杉磯往返台北926元 還有學生優惠
「天河大賭場」盛夏精彩登場延續55萬美元幸運尋寶現金大抽獎 六月活動驚喜連連

「天河大賭場」盛夏精彩登場延續55萬美元幸運尋寶現金大抽獎 六月活動驚喜連連
市府免費游泳課擴至18泳池 1.6萬青少年受惠

市府免費游泳課擴至18泳池 1.6萬青少年受惠

熱門新聞

紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54
在紐約尼克球迷街頭慶祝之際，一輛接送足球迷往返新澤西世界盃球場的接駁巴士遭焚毀。(路透)

尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

2026-06-14 11:15
皇后區法拉盛邦恩公園(Bowne Park)14日晚發生女子陳屍池塘事件。（記者何振忠╱攝影）

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

2026-06-15 17:52
NBA紐約尼克隊13日晚奪冠後，正在曼哈頓麥迪遜廣場花園附近觀賽的紐約球迷欣喜若狂。(路透)

「我們做到了」尼克奪NBA總冠軍 紐約全城狂歡

2026-06-14 00:18
全美菁英大學施行數年考試成績自願選擇提交(Test-Optional)後，已全面回歸納入標準化考試的入學政策。(美聯社)

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

2026-06-14 12:40

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見