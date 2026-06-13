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台美文藝協會「島嶼禮讚」繪製傳統臉譜 探索總督島故事

記者馬璿／紐約報導
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藝術家鄒佳哲帶領多位與會者繪製傳統臉譜。(記者馬璿／攝影)
藝術家鄒佳哲帶領多位與會者繪製傳統臉譜。(記者馬璿／攝影)

台美文藝協會(TAAC)的年度藝術計畫「島嶼禮讚：藝術、生態與社群」(Island Reverence: Art, Ecology, and Community)，已在紐約總督島諾蘭公園(Nolan Park)17號別墅展開，第一階段聯展與開放工作室將持續至6月21日（周日）。主題聚焦「島嶼」，共同探討島嶼、自然、歷史、移民、記憶、儀式與社群等當代議題。

藝術家鄒佳哲透過穿越虛實之間的油畫作品，展現自己旅美期間的觀察與見聞。(記者馬璿...
藝術家鄒佳哲透過穿越虛實之間的油畫作品，展現自己旅美期間的觀察與見聞。(記者馬璿／攝影)

大提琴家Yonna Lee為藝術家莊志輝雕塑揭幕儀式演奏。(記者馬璿／攝影)
大提琴家Yonna Lee為藝術家莊志輝雕塑揭幕儀式演奏。(記者馬璿／攝影)

莊志輝的系列作品以紐約舞者Martita Goshen鯨魚主題的舞碼為靈感創作，...
莊志輝的系列作品以紐約舞者Martita Goshen鯨魚主題的舞碼為靈感創作，畫作上方的曲線亦代表舞者的臉部輪廓。(記者馬璿／攝影)

藝術家鄒佳哲帶領多位與會者繪製傳統臉譜。(記者馬璿／攝影)
藝術家鄒佳哲帶領多位與會者繪製傳統臉譜。(記者馬璿／攝影)

日前的活動中，除有藝術家鄒佳哲(Chia-Che Tsou)帶領多位與會者繪製傳統臉譜，出身澎湖的莊志輝(Chi-Hui Chuang)與策展人楊素敏(Sumin Yang)亦邀請大提琴家Yonna Lee為雕塑作品揭幕，現亦有五位藝術家的開放工作室可供參觀。

此次參展的藝術家包含多位現居紐約的台灣藝術家、六位從台灣遠赴紐約參展的藝術家，以及多位外族裔的創作者，種類更跨足繪畫、雕塑、多媒體藝術等多個媒材。台美文藝協會負責人李美華表示，本屆展覽的主題緊扣「與大自然之間互相尊重與敬畏」的精神，尤其台灣與總督島之間的諸多共同點多來自與天地的關係，靠天吃飯的天性也讓台灣衍伸出別樣的宗教文化。李美華提到，多位藝術家在作品中藉由宇宙、神秘學及與社區連結表達嶄新理念，是本次策展的一大重點。

在13日舉行的工作坊活動中，受邀嘉賓參與台灣藝術家莊志輝雕塑作品的揭幕儀式。(記...
在13日舉行的工作坊活動中，受邀嘉賓參與台灣藝術家莊志輝雕塑作品的揭幕儀式。(記者馬璿／攝影)

藝術家夏小筑的作品將樹木穿越書頁，比喻人們在資訊超載的時代中如何與自然共處的哲學...
藝術家夏小筑的作品將樹木穿越書頁，比喻人們在資訊超載的時代中如何與自然共處的哲學。(記者馬璿／攝影)

藝術家宋宜靜將自身對佛教文化的興趣，結合香灰這項特殊媒材創作，製成多幅繪畫作品與...
藝術家宋宜靜將自身對佛教文化的興趣，結合香灰這項特殊媒材創作，製成多幅繪畫作品與雕塑。(記者馬璿／攝影)

如藝術家夏小筑(Haiao-Chu Hsia)透過樹木與書本的內頁，結合腳踩地板的影片裝置，在資訊爆炸的年代邀請觀者反思人類與自然之間的距離。來自台灣的鄒佳哲以多幅油畫作品展現自己赴美期間的觀察，其中更將總督島軍事基地的背景結合自由女神，在虛實之間展現所見所聞。宋宜靜(I-Chin Sung)則是本身即對佛教文化相當感興趣，便以搜集香灰的特殊方式，拼湊出大型繪畫、雕塑等以宗教為核心的多元體裁。

藝術家莊志輝與策展人楊素敏以星辰、河流等大自然的元素為題創作，更結合總督島上的回...
藝術家莊志輝與策展人楊素敏以星辰、河流等大自然的元素為題創作，更結合總督島上的回收材料製成裝置作品。(記者馬璿／攝影)

出身澎湖的莊志輝與楊素敏夫妻則是以繪畫與雕塑回應海洋地景，其中不僅包含多個搜集總督島上的回收材料製成的雕塑，更有系列作品的靈感來自紐約舞者Martita Goshen以鯨魚為主題的舞碼。旅居紐約的台灣攝影師徐沛琳(Peilin Hsu)則是以藍染這項必須倚靠大自然發揮作用的藝術形式創作，並結合古典攝影工法紀錄人與植物不同狀態下的變化。紐約藝術家費雪(Dena Paige Fischer)以木材、金屬等天然的媒材，探討身體、心理能量以及與自然材料之間的關係。

台灣攝影師徐沛琳(Peilin Hsu)以藍染形式創作，藉由陽光多寡、海水沖刷作...
台灣攝影師徐沛琳(Peilin Hsu)以藍染形式創作，藉由陽光多寡、海水沖刷作品等不同變因，記錄下自然給予人類的回應。(記者馬璿／攝影)

本屆的展覽分為數個階段進行，6月21日前為第一階段團體展覽以及開放工作室，6月27日（周六）至8月2日（周日）與8月8日（周六）至9月13日（周日）則有特殊藝術項目與特定藝術家的展演，9月19日（周六）至11月1日（周日）為第二階段團體展覽。

精華 FAQ

  • 本次年度藝術計畫名為「島嶼禮讚：藝術、生態與社群」，核心聚焦島嶼相關議題，並延伸探討自然、歷史、移民、記憶、儀式與社群之間的當代連結。

  • 活動包含鄒佳哲帶領與會者繪製傳統臉譜，莊志輝與楊素敏邀請大提琴家為雕塑揭幕，並開放多位藝術家的工作室，讓觀眾近距離觀看創作過程。

  • 6月21日前為第一階段聯展與開放工作室，之後在6月27日至8月2日、8月8日至9月13日安排特殊藝術項目與特定藝術家展演，最後於9月19日至11月1日舉行第二階段團體展覽。

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