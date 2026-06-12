拿著這張「酷證」 紐約親子輕鬆逛動物園、科學館

中央公園動物園規模不大，對帶幼兒或小學生出門的家庭相當友善。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

初夏的紐約，白天日照漸長，氣溫尚未進入盛夏酷熱，是家長帶孩子外出探索城市的好時節。無論是去中央公園 看動物、到皇后區 動手玩科學，或躲進博物館裡的免費兒童工作室，這些行程都不一定要花大錢。

可透過學校辦家庭通行證

對許多有幼兒的家庭來說，若孩子就讀的托兒中心、Head Start、UPK、三歲班、四歲班或部分Title I公校參與Cool Culture計畫，家長可透過學校申請「酷文化家庭通行證」（Cool Culture Family Pass），帶全家免費進入多個合作文化機構的一般展覽。

Cool Culture Family Pass和紐約市公共圖書館系統的「文化通行證」（Culture Pass）不同。Culture Pass是持圖書館卡預約部分博物館門票；Cool Culture則主要面向幼兒家庭，由參與計畫的學校或托兒中心協助家長登記。持有Family Pass的家庭，一般可讓最多五人免費進入合作博物館、植物園、動物園或科學館的一般展覽，但特殊展覽、影院、付費活動或加購體驗，仍可能另行收費。出發前，家長最好先查各場館官網，確認是否需要提前預約。

中央公園動物園 半日剛好

中央公園動物園位於曼哈頓東64街與第五大道附近，交通方便。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

到中央公園動物園，也能順道在公園散步、野餐，安排成半日親子行程。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

中央公園動物園位於曼哈頓東64街與第五大道附近，交通方便，園區規模不大，對帶幼兒或小學生出門的家庭相當友善。初夏前往，可避開盛夏高溫，也能順道在中央公園散步、野餐，安排成半日親子行程。

中央公園動物園本來需要購票，一般門票包括主動物園、Tisch兒童動物園及4-D影院，但Cool Culture Family Pass可兌換的，是最多五張免費門票，包含主動物園和Tisch兒童動物園，但不包括4-D影院。

這裡最適合學齡前兒童到小學低年級孩子，Tisch兒童動物園可近距離觀察山羊、綿羊等小動物，主園區則有海獅池、企鵝、紅熊貓、雪豹等展區。對年紀較小的孩子而言，這種「看得到、走得完」的動物園，比大型園區更容易保持興趣，也不會讓家長疲於奔命。

紐約科學館 孩子的遊樂場

位於法拉盛草原可樂娜公園旁的紐約科學館，是皇后區家庭熟悉的室內親子去處。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

位於法拉盛草原可樂娜公園旁的紐約科學館(New York Hall of Science)，主打互動式科學展覽。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約科學館本來也需購票，不過若持有Cool Culture卡，可讓五人免費入場。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

位於法拉盛草原可樂娜公園旁的紐約科學館(New York Hall of Science)，是皇后區家庭熟悉的室內親子去處。這裡主打互動式科學展覽，孩子不是只看展板，而是透過觸摸、搭建、觀察、測試和遊戲理解科學概念。初夏若遇到午後雷陣雨或天氣太熱，科學館也很適合作為避暑行程。

紐約科學館本來也需購票，不過若持有Cool Culture卡，每張Cool Culture Pass最多也可讓五人免費入場。科學館適合三歲以上至小學、初中孩子。年紀較小的孩子可從聲音、光影、動作和感官探索開始；年紀稍大的孩子則可在設計、工程、環境和科技相關展區中動手解題。對華人家長來說，這裡尤其適合「玩中學」：孩子不需要坐下來上課，卻能在實驗和遊戲中自然接觸STEM。

大都會博物館 免費兒童空間

若家長想找一個完全免費、又不太受天氣影響的親子去處，大都會博物館的81st Street Studio值得收藏。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

若家長想找一個完全免費、又不太受天氣影響的親子去處，大都會博物館的81st Street Studio值得收藏。這個兒童探索空間位於大都會博物館第五大道館內的教育中心，從81街與第五大道入口進入最方便。它本身就是免費空間，不需要博物館門票，也不需要提前線上預約，但因名額有限，採先到先得，忙碌時可能限制遊玩時間。

81st Street Studio主要面向三至11歲兒童，孩子必須由成人陪同。空間結合藝術、科學、材料、聲音和觸覺探索，孩子可透過敲打、觀察、組合和觸摸，理解不同材料如何發聲、變形或產生新的想像。七歲以上孩子還可索取免費Family Field Guide，到大都會館內展廳化身「小小研究員」，完成觀察、記錄和貼紙任務。