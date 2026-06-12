我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

複製特斯拉神話？SpaceX周五看漲 市值破2兆美元機率近七成

拿著這張「酷證」 紐約親子輕鬆逛動物園、科學館

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中央公園動物園規模不大，對帶幼兒或小學生出門的家庭相當友善。(記者鄭怡嫣 / 攝...
中央公園動物園規模不大，對帶幼兒或小學生出門的家庭相當友善。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

初夏的紐約，白天日照漸長，氣溫尚未進入盛夏酷熱，是家長帶孩子外出探索城市的好時節。無論是去中央公園看動物、到皇后區動手玩科學，或躲進博物館裡的免費兒童工作室，這些行程都不一定要花大錢。

可透過學校辦家庭通行證

對許多有幼兒的家庭來說，若孩子就讀的托兒中心、Head Start、UPK、三歲班、四歲班或部分Title I公校參與Cool Culture計畫，家長可透過學校申請「酷文化家庭通行證」（Cool Culture Family Pass），帶全家免費進入多個合作文化機構的一般展覽。

Cool Culture Family Pass和紐約市公共圖書館系統的「文化通行證」（Culture Pass）不同。Culture Pass是持圖書館卡預約部分博物館門票；Cool Culture則主要面向幼兒家庭，由參與計畫的學校或托兒中心協助家長登記。持有Family Pass的家庭，一般可讓最多五人免費進入合作博物館、植物園、動物園或科學館的一般展覽，但特殊展覽、影院、付費活動或加購體驗，仍可能另行收費。出發前，家長最好先查各場館官網，確認是否需要提前預約。

中央公園動物園 半日剛好

中央公園動物園位於曼哈頓東64街與第五大道附近，交通方便。(記者鄭怡嫣 / 攝影...
中央公園動物園位於曼哈頓東64街與第五大道附近，交通方便。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

到中央公園動物園，也能順道在公園散步、野餐，安排成半日親子行程。(記者鄭怡嫣 /...
到中央公園動物園，也能順道在公園散步、野餐，安排成半日親子行程。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

中央公園動物園位於曼哈頓東64街與第五大道附近，交通方便，園區規模不大，對帶幼兒或小學生出門的家庭相當友善。初夏前往，可避開盛夏高溫，也能順道在中央公園散步、野餐，安排成半日親子行程。

中央公園動物園本來需要購票，一般門票包括主動物園、Tisch兒童動物園及4-D影院，但Cool Culture Family Pass可兌換的，是最多五張免費門票，包含主動物園和Tisch兒童動物園，但不包括4-D影院。

這裡最適合學齡前兒童到小學低年級孩子，Tisch兒童動物園可近距離觀察山羊、綿羊等小動物，主園區則有海獅池、企鵝、紅熊貓、雪豹等展區。對年紀較小的孩子而言，這種「看得到、走得完」的動物園，比大型園區更容易保持興趣，也不會讓家長疲於奔命。

紐約科學館 孩子的遊樂場

位於法拉盛草原可樂娜公園旁的紐約科學館，是皇后區家庭熟悉的室內親子去處。(記者鄭...
位於法拉盛草原可樂娜公園旁的紐約科學館，是皇后區家庭熟悉的室內親子去處。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

位於法拉盛草原可樂娜公園旁的紐約科學館(New York Hall of Sci...
位於法拉盛草原可樂娜公園旁的紐約科學館(New York Hall of Science)，主打互動式科學展覽。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約科學館本來也需購票，不過若持有Cool Culture卡，可讓五人免費入場。...
紐約科學館本來也需購票，不過若持有Cool Culture卡，可讓五人免費入場。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

位於法拉盛草原可樂娜公園旁的紐約科學館(New York Hall of Science)，是皇后區家庭熟悉的室內親子去處。這裡主打互動式科學展覽，孩子不是只看展板，而是透過觸摸、搭建、觀察、測試和遊戲理解科學概念。初夏若遇到午後雷陣雨或天氣太熱，科學館也很適合作為避暑行程。

紐約科學館本來也需購票，不過若持有Cool Culture卡，每張Cool Culture Pass最多也可讓五人免費入場。科學館適合三歲以上至小學、初中孩子。年紀較小的孩子可從聲音、光影、動作和感官探索開始；年紀稍大的孩子則可在設計、工程、環境和科技相關展區中動手解題。對華人家長來說，這裡尤其適合「玩中學」：孩子不需要坐下來上課，卻能在實驗和遊戲中自然接觸STEM。

大都會博物館 免費兒童空間

若家長想找一個完全免費、又不太受天氣影響的親子去處，大都會博物館的81st St...
若家長想找一個完全免費、又不太受天氣影響的親子去處，大都會博物館的81st Street Studio值得收藏。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

若家長想找一個完全免費、又不太受天氣影響的親子去處，大都會博物館的81st Street Studio值得收藏。這個兒童探索空間位於大都會博物館第五大道館內的教育中心，從81街與第五大道入口進入最方便。它本身就是免費空間，不需要博物館門票，也不需要提前線上預約，但因名額有限，採先到先得，忙碌時可能限制遊玩時間。

81st Street Studio主要面向三至11歲兒童，孩子必須由成人陪同。空間結合藝術、科學、材料、聲音和觸覺探索，孩子可透過敲打、觀察、組合和觸摸，理解不同材料如何發聲、變形或產生新的想像。七歲以上孩子還可索取免費Family Field Guide，到大都會館內展廳化身「小小研究員」，完成觀察、記錄和貼紙任務。

精華 FAQ

  • 主要提供給就讀參與Cool Culture計畫的托兒中心、Head Start、UPK、三歲班、四歲班或部分Title I公校家庭，由學校或機構協助登記後使用。

  • 持Cool Culture Family Pass可兌換最多五張免費門票，能進入中央公園動物園主園區與Tisch兒童動物園，但不包含4-D影院等付費項目。

  • 81st Street Studio位於大都會博物館教育中心，免門票、免預約，適合三至十一歲兒童，在成人陪同下透過藝術、材料、聲音與觸覺進行探索。

皇后區 中央公園

上一則

周末好去處╱看「騎士格鬥」、東河畔學拉丁舞

下一則

世界盃皇后區免費球迷區啟用 高溫難擋熱情 USTA成小組賽觀賽總部
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市首批免費2歲托育班 明起開放申請

紐約市首批免費2歲托育班 明起開放申請
釣魚、野餐、看海 紐約夏季一日遊

釣魚、野餐、看海 紐約夏季一日遊
紐約市10處隱藏藝術秘境 許多在地人也不知

紐約市10處隱藏藝術秘境 許多在地人也不知
華協會8大道辦家庭同樂日 熱鬧滾滾

華協會8大道辦家庭同樂日 熱鬧滾滾

熱門新聞

美國總統川普（右）和孫女凱伊（左）。（路透）

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

2026-06-09 15:40
三人在紐約上州偷採蕨菜遭州環保廳處罰。(本報檔案照)

紐約上州3人非法採摘逾萬株蕨菜 挨罰

2026-06-04 17:31
皇后區新鮮草原192街一棵大型樹木在6日晚間強雷暴侵襲期間攔腰折斷，巨大的樹幹與樹冠倒塌覆蓋車道及路邊停車區，顯示此次風暴威力驚人。（記者唐典偉/攝影）

「慶幸自己還活著」紐約居民形容：狂風像爆炸

2026-06-07 12:43
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

別人7000元…曼達尼只花1000元就能「站著看」NBA總決賽

2026-06-08 16:40
尼克隊觀賽派對的群眾與警方爆發激烈衝突，導致多名警員受傷，21人當場被逮捕。(美聯社)

紐約尼克惜敗引發暴動 球迷圍攻對手 警民衝突21人遭逮捕

2026-06-09 11:20
持有綠卡的哥倫比亞大學外籍學生馬達維，近日被移民法官下令遣返約旦。圖為其此前在佛蒙特州聯邦法院外，對支持者發表談話。(美聯社)

哥大挺巴綠卡學生 遭移民法官下令遣返

2026-06-11 15:54

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非