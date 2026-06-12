周末好去處╱看「騎士格鬥」、東河畔學拉丁舞

Gladiators NYC是紐約具代表性的中世紀主題活動之一，通常於每月第二個周六在中央公園舉行，適合親子 同樂，也適合對歷史、盔甲、劍術或戶外表演有興趣的民眾。本年度活動將於13日(周六)下午2時至4時，在大都會博物館 後方草坪(Lawn Behind Met Museum)舉行，民眾可看到身穿全套盔甲的「騎士」在公園草地上進行中世紀風格對戰，場面熱鬧又充滿戲劇感。活動免費向公眾開放，由非營利組織主辦，現場可自願捐款支持。

河濱公園自然課

「夏日的哈德遜河(Summer on the Hudson: Nature Explorers!)」將於13日(周六)上午11時至中午12時30分，在曼哈頓河濱公園102街Field House舉行，活動免費、地點無障礙可達。當日主題為「蟲(Bugs!)」，由河濱公園工作人員帶領孩子認識公園內不同種類的昆蟲，了解昆蟲在城市生態系統中的重要角色，並安排自然教育工作坊與兒童手作活動。活動適合親子參加，讓孩子在戶外觀察、動手創作，也能趁初夏天氣尚佳，親近哈德遜河沿岸自然環境，建議家長提前抵達。

東河畔學拉丁舞

想讓全家感受拉丁音樂的熱情，可參加「拉丁舞學習(Learn Latin Dance with Talia Castro-Pozo)」戶外親子活動。活動將於14日(周日)下午1時至4時，在曼哈頓Andrew Haswell Green Park舉行，地點位於東河濱海步道60街附近。拉丁舞專家Talia Castro-Pozo將帶來表演與教學，現場並有打擊樂節奏，帶領大小朋友隨音樂起舞。活動免費，由EsplanadeFriends主辦，適合各年齡層兒童及家庭參加，若雨天則延期至28日。

展望公園父親節漫步

父親節前夕，Good+Foundation將於14日(周日)上午10時至下午1時，在布碌崙(布魯克林)展望公園LeFrak Center at Lakeside舉辦第二屆「父親節夏日漫步(Daddy Summer Stroll)」活動，地點位於171 East Drive。活動透過音樂、親子互動、手作活動和戶外相處時光，鼓勵家庭在初夏走進公園，一起放慢腳步、共享陪伴。活動免費，向所有家庭開放，但需提前回覆參加。預約網址：https://shorturl.at/auDZU。