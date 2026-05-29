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免門票看大型街頭壁畫 台文化活力躍上紐約布碌崙

中央社紐約29日專電
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台灣街頭壁畫藝術家COLASA、Candy Kuo、傅星翰、黑雞先生、ALLO與...
台灣街頭壁畫藝術家COLASA、Candy Kuo、傅星翰、黑雞先生、ALLO與布雷克，參與第15屆「布希維克街頭藝術節」創作。(中央社)

6位台灣壁畫街頭藝術家近期花了約一週時間，在紐約布碌崙(布魯克林)進行大型壁畫創作，參觀者走進街區宛如置身無限露天塗鴉的虛擬真實中。觀賞紐約藝術展演常常要價驚人，未來一年在布碌崙北區的布希維克，用雙腳雙眼加呼吸，免門票就可以感受到台灣創作。

紐約布碌崙（Brooklyn）是全球街頭藝術重要樞紐，各種形式的動態、靜態展演都是在地社群的養分與觀光客駐足焦點。位於布碌崙北區的布希維克（Bushwick）屬多元族裔區域，除了特色餐廳酒吧讓人駐足，建築外牆豔麗繽紛的大型畫作更是吸睛。

台灣大型戶外畫作藝術家黑雞先生（Mr. Ogay）、COLASA、傅星翰（VASTAR）、ALLO（愛羅）、布雷克（Blackzao），及來自德州台裔的Candy Kuo，近期參與第15屆「布希維克街頭藝術節」（Bushwick Collective Block Party），眾人花了數天時間完成大型建築室外壁畫創作。

傅星翰說，從下飛機至今當然嘆為觀止，台灣牆面相對小一點，這裡的牆又大又平，街頭藝術也較普及。台灣在特定區域才會看到幾個塗鴉，但這邊非常驚人，怎麼走全是塗鴉。到了文化發源地，第一次也感受到「觀世界才會有世界觀」，期間也看到許多東方文化，例如刺青次文化與餐館都很有趣，紐約是異文化媒合的地方。

黑雞先生來到現場面臨不平坦鐵門的牆面挑戰，但仍要克服完成創作。

他說，鐵門起伏很大，但見招拆招，草稿與現地比例落差大，現場要做些調整，重要元素放在較平坦的牆面。鐵門部分不會太刻劃細節，遠看要漂亮，近看也不錯。創作主要看經驗，現在許多人使用VR眼鏡、投影機創作，但他遵循古法慢慢修正。

布希維克街頭（The Bushwick Collective）創辦人費加洛拉（Joe Ficalora）表示，台灣街頭藝術家與世界創作者產生連結，活動已經辦理15屆，希望有故事及產生的意義，紐約台北文化中心將文化帶到紐約及全球，並向全球展示藝術，藝術家除了可以見到觀眾，觀眾也可見到他們。他們的風格非常特別，也與鄰居們交流。

台灣街頭壁畫藝術家在紐約街頭留下深刻印記，為駐紐約台北文化中心成立35週年，及文化部「Taiwan POP臺灣上奅—曼哈頓臺灣文化黑潮」計畫重要項目。

6位台灣街頭壁畫藝術家自22日起動工的的大型創作，題材多元，從卡通、塗鴉、動物到台式人物，紛紛躍上猶如大型露天舞台的布碌崙街區。藝術家群將在封街活動中與觀眾互動，創作預計將展示一年。

台灣前衛戶外壁畫藝術家ALLO在布碌崙街頭大型牆面進行創作。(中央社)
台灣前衛戶外壁畫藝術家ALLO在布碌崙街頭大型牆面進行創作。(中央社)

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