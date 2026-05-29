紐約夏日以球會友 攀岩、健身升溫 抱石、HYROX走紅

國殤日長周末過後，紐約正式邁入夏季戶外活動旺季。(記者范航瑜╱攝影)

國殤日(Memorial Day)長周末過後，紐約正式邁入夏季戶外活動旺季。近年持續升溫的匹克球（Pickleball）在各大公園球場一位難求，結合多種球類元素的新興運動TYPTI也悄然走入大眾視野。羽毛球、網球、手球等傳統項目隨天氣轉暖重新聚集人氣；戶外抱石、HYROX競技健身與屋頂團體課程更是吸引大批年輕人投入。

匹克球逾400公共球場

Pickleball近年在全美掀起熱潮，紐約五區目前已有逾400個公共球場，數量仍在持續增加。(美聯社)

中央公園(Central Park)、哈德遜河公園(Hudson River Park)、麥卡倫公園(McCarren Park)，每逢晴天，球拍聲此起彼落。Pickleball近年在全美掀起熱潮，紐約五區目前已有逾400個公共球場，數量仍在持續增加。這項結合網球、羽毛球與桌球元素的運動，球場比網球場小、規則相對簡單，初學者往往幾個小時內便能打得有模有樣，低入門門檻成為吸引年輕人嘗試的最大誘因。

哈德遜河公園、卡爾舒爾茨公園(Carl Schurz Park)等地的Pickleball球場均免費開放，先到先得，每日早上六時至凌晨一時均可使用。皇后區 的路易摩澤爾遊樂場(Louis C. Moser Playground)設有八個戶外球場，免費供市民使用。布碌崙(布魯克林)橋墩下的大橋公園(Brooklyn Bridge Park)亦有四個球場，設有夜間燈光，是夏夜打球的熱門去處。

低噪音TYPTI 紐約冒頭

夏日的紐約，公園球場、河濱空地與屋頂平台重新熱鬧起來。對許多紐約客而言，周末一起運動已成為社交新方式。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

除Pickleball外，另一項新興球類TYPTI也開始在紐約冒頭。這項運動同樣融合了網球、羽毛球與Pickleball的技術特點，但擊球聲音明顯較輕，更適合都市住宅環境與室內場館。目前TYPTI在紐約仍屬起步階段，部分愛好者已自發組織練習聚會，業界人士認為其低噪音特性恰好契合城市運動場地的需求，有潛力複製Pickleball當年的走紅軌跡。

氣溫回升 網球羽球回歸

氣溫回升後，遍布全市的公共球場重新熱鬧起來。網球、羽毛球、手球的使用率在夏季明顯攀升。圖為美網公開賽。(取自市長辦公室)

氣溫回升後，遍布全市的公共球場重新熱鬧起來。網球、羽毛球、手球(handball)的使用率在夏季明顯攀升，法拉盛草地公園(Flushing Meadows Park)與貝瑞吉(Bay Ridge)等社區球場人氣尤為旺盛。

手球是紐約獨有的街頭運動傳統，只需一面牆、一顆小橡皮球，隨處可打。布碌崙(布魯克林)、布朗士的社區球場至今仍有大批固定玩家，是紐約平民文化的縮影。網球則因近年球衣球鞋的時尚化、以及美國公開賽(US Open)的每年帶動，吸引大批年輕面孔進場。不少球場提供免費時段，市民可透過公園局(NYC Parks)官網預約，無需支付昂貴的會員費。公共球場免費或收費低廉，對預算有限的年輕人而言，一次運動便是一次完整的社交活動。

對追求挑戰感的年輕人來說，夏天的選項不止球場。戶外抱石(bouldering)近年在紐約悄然走紅，而最佳入門地點就在中央公園之內。中央公園全境共記錄有逾850個抱石項目(bouldering problems)，從最基礎的V0至高難度的V13均有。

若想要嘗試有設施的室內攀岩，雀爾喜碼頭與布碌崙的多米諾公園都有設備完善的攀岩館，適合完全新手。(本報檔案照)

若想要嘗試有設施的室內攀岩，雀爾喜碼頭(Chelsea Piers)與布碌崙(布魯克林)的多米諾公園都有設備完善的攀岩館，適合完全新手。不少攀岩牆還能俯瞰河景與曼哈頓天際線，攀爬之餘景色一流。

另一股不可忽視的健身浪潮則是HYROX，這項將八段各一公里的跑步與八項功能訓練動作結合的競技賽事，近年在全球急速擴張，2024年全美參賽人數已達7萬人。

今年紐約站規模創歷史新高，賽期橫跨兩個周末，從即日起至6月8日(周一)，地點為哈德遜河畔的76號碼頭(Pier 76)。而Barry's等各類團體健身課程也把握夏季機會，將部分課程移至公園草地或建築屋頂，推出夏季限定戶外班。陽光、城市天際線與高強度訓練的組合，吸引原本不常進健身房的人也願意邁出第一步。