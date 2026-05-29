周末好去處╱長島市LIC春日街節、布朗士春茶節

長島市 LIC春日街節

本月30日(周六)中午12時至下午5時，皇后區 長島市(Long Island City)年度街頭節「LIC Springs!」將在維農大道(Vernon Boulevard)46街至50街之間舉行，免費入場。活動由長島市商業促進組織(Long Island City Partnership)主辦，匯集當地逾百家商戶，設有現場音樂表演、舞蹈示範、健身課程、餐廳試食攤位、手工藝攤位及兒童互動遊戲等，適合闔家同遊。詳情請見：http://longislandcityqueens.com/event/lic-springs-2026

布朗士 春茶節 以茶會友

30日(周六)下午2時至5時，「茶文化藝術中心」(Tea Arts & Culture)與布朗士范科特蘭特公園聯盟(Van Cortlandt Park Alliance)將聯合舉辦第二屆「春茶節」(Spring Tea)，活動全程免費。活動設有現場詩歌朗讀、茶文化互動體驗，並邀請多位本地作家與藝術家登場，以茶為媒，連結布朗士社區鄰里。主辦方表示，此活動獲市文化局「文化移民計畫」補助，名額有限，建議提早報名。詳情請見http://bit.ly/4nTO4zq。

大都會博物館免費藝術講座

31日(周日)下午2至3時，大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)將舉辦免費系列講座「歷史畫的演變」第二場，本次主題為「從大衛到沃荷：描繪當下」(Painting the Present from David to Warhol)，由博物館資深藝術史學家Kathryn Calley Galitz主講。講座將探討18世紀歷史畫的革命性轉變，彼時藝術家開始將目光轉向當代政治與社會事件，以畫布記錄時代。活動以博物館門票入場，紐約市民可免費參觀。詳情請見http://bit.ly/43vqAaj。

卡內基廳免費戶外電影

30日(周六)上午11時，卡內基廳(Carnegie Hall)「全城音樂計畫」(Carnegie Hall Citywide)將在曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yards)舉辦免費家庭電影放映，播映迪士尼經典動畫「美女與野獸」(Beauty and the Beast)。卡內基廳「全城音樂計畫」每年在全市五大區不同地點舉辦系列免費活動，將音樂與藝術帶入社區，今年繼續以多元表演形式慶祝紐約城市文化。詳情請見卡內基官網http:// carnegiehall.org/citywide。