藝術史系列課程5/27開講 首場解讀Paul Klee

紐約藝術教育機構Roundtable今年夏季將再度推出藝術史系列課程 ，透過線上講座與博物館導覽，帶領民眾探索現代主義 、中世紀藝術、猶太 歷史以及義大利 文藝復興等多元主題；根據內容，本季課程會由學者、策展人與藝術史專家主講，內容涵蓋德裔畫家Paul Klee 、白俄羅斯猶太裔Marc Chagall等藝術家，以及從古代到現代的重要文化運動。

課程形式包括單場講座與多周的研討課程，主題涉及流亡與藝術重生、中世紀象徵主義，以及義大利巴洛克藝術 的興起等。

今年春夏即將登場的課程包括27日(周三)舉行的「Paul Klee：另一種可能世界」，在Paul Klee生命的最後十年裡，當法西斯勢力步步逼近、疾病逐漸侵蝕他的身體時，他開始創作出職涯中最具幻想性與震撼力的作品。

猶太博物館 (The Jewish Museum)資深策展人Mason Klein將探討流亡、政治迫害與病痛如何改變Klee晚期藝術風格，並進一步拓展現代主義藝術的可能性；課程將配合「Paul Klee: Other Possible Worlds」展覽共同舉辦。

另一方面，大都會博物館 將於28日(周四)，由專家Karen Stern帶領民眾進行實體導覽，介紹古代猶太離散社群於地中海地區留下的文物與藝術品，也包括埃及、敘利亞與義大利等地的歷史遺跡。

「藝術作為中世紀文化之窗：獨角獸掛毯 與其他作品」將於6月1日至6月15日的每周一，由中世紀藝術專家Lauren Mancia將解析著名的「獨角獸掛毯」(Unicorn Tapestries)、Saint-Michel-de-Cuxa修道院柱頭雕刻、以及Cloisters Cross等作品，探討中世紀藝術如何反映當時社會與文化；更多詳情，可查詢https://nycaieroundtable.org。