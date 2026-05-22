紐約植物園「花之力量」登場 重溫60年代反戰藝術

今夏，紐約植物園(NYBG)將帶領訪客穿越時空，回到充滿愛與和平的1960年代。(取自NYBG官網)

今夏，紐約植物園 (NYBG)將帶領訪客穿越時空，回到充滿愛與和平的1960年代。這場名為「花之力量」(Flower Power)的大型主題展將於23日(周六)開幕，透過迷幻藝術、搖滾音樂與繽紛的園藝景觀，探討嬉皮文化如何深化人類與自然界的聯繫。

1960年代是美國歷史上最動盪也最具創造力的十年。那是一個充滿變革的轉折點；民權運動高漲、反對越南 戰爭的聲浪席捲全美，年輕一代開始質疑傳統價值觀，形成了獨特的「反文化」(Counterculture)潮流。

「花之力量」 這一詞彙最早由詩人金斯堡(Allen Ginsberg)於1965年提出。當時的年輕人主張以「愛與和平」對抗暴力與戰爭。他們在抗議行動中，選擇將鮮花插在警察的槍管裡，或將花朵編織在髮際、裝飾在服裝上，使花朵成為了非暴力反抗的終極象徵。

綠蔭迴廊、花海相伴，觀者沉醉。(取自紐約植物園臉書)

紐約植物園春季鮮花盛開。(取自NYBG官網)

園區內更停放了多輛裝飾華麗的復古福斯小巴士，料將成為今夏最熱門的拍照打卡點。 (截自NYBG Instagram視頻)

本次的核心展覽將位於埃尼德·A·豪普特溫室（Enid A. Haupt Conservatory），現場布置有多組色彩斑斕、充滿「迷幻風」(Psychedelic)的植物景觀與藝術裝置。訪客不僅能欣賞到充滿自由氣息的花卉設計，園區內更停放了多輛裝飾華麗的復古福斯小巴士，料將成為今夏最熱門的拍照打卡點。

位於莫茲圖書館畫廊(Mertz Library Gallery)的特展則聚焦於20世紀60至70年代的視覺藝術。訪客將有機會欣賞普普藝術開創者沃荷(Andy Warhol)的「花」(Flowers)，及該作品的原始素材。現場還將展出包括Joe Brainard、Milton Glaser及Corita Kent等多位名家的繪畫、攝影與絲網印刷作品。這些創作生動地詮釋了花卉在民權與反戰運動中，作為「和平」象徵的深遠意義。

現場還將設有手工藝市集，訪客可一邊編織友誼手鍊，一邊享受充滿復古情懷的仲夏夜。(取自NYBG官網)

此外，每逢周末及部分周五與周一，溫室草坪將舉辦音樂集會「Be-In the Music」。由布碌崙(布鲁克林)的Jalopy音樂學校策劃，邀請多組紐約本土民謠音樂家現身表演。23日(周六)的開幕周末，Cole Quest與Christian Apuzzo帶來經典鄉村與民謠二重唱。6月13日(周六)及14日(周日)，獲紐約時報盛讚「歌聲甜美自然」的Samoa Wilson將登台演出。6月下旬亦將有深具人文氣息的現代民謠。

植物園更將於5月30日(周六)及6月13、20、27日(周六)推出限定的「夜間流動燈光秀」(Liquid Light Shows)。晚上7時30分至10時，圖書館外牆將化身為巨大的流動畫布，並配有樂團演出。屆時現場還將設有手工藝市集與美食攤位，訪客可一邊編織友誼手鍊，一邊享受充滿復古情懷的仲夏夜。

為了呼應嬉皮文化中回歸自然的精神，植物園特別規畫了「音療浴」活動，將於5月23、24、30、31日及6月20、21日(周六、周日)開展；訪客可於上午11時30分至下午2時30分間隨時加入。音療浴由紐約知名音療專家Mel Rio指導；她將利用喜馬拉雅頌缽與多種冥想樂器，結合自然環境音，引導參與者在舒緩的振動中放鬆、沈思。

同時，植物園亦開設多項特色課程，包括「60年代迷幻色彩花卉繪畫」、「水彩鳶尾花研究」及「玫瑰花藝設計」等，讓民眾在欣賞美景之餘，也能親手捕捉花卉的美感。

本次「花之力量」展覽將持續至10月18日(周日)，每周二至周日開放；地點為布朗士南方大道(Southern Blvd)2900號。購票及更多活動詳情可訪問官網，www.nybg.org/event/flower-power/。

特展則聚焦於20世紀60至70年代的視覺藝術。 (截自NYBG Instagram視頻)