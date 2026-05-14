布碌崙兒童博物館餃子工作坊 藉手作傳承文化

Christine Wong表示，活動的目的是為了讓孩子透過自己動手做建立與食物的連結，不完美也沒關係。(記者馬璿／攝影)

在亞裔 傳統月期間，紐約布碌崙 (布魯克林)兒童博物館將在每周四下午3時舉辦系列文化活動，14日則是由主廚兼作家的Christine Wong教導多組家庭一同製作餃子 ，讓孩子在揉捏麵團的過程中，感受到亞裔文化的深厚底蘊。

系列活動都會在每周四下午2時至5時的免費社區時段舉行，讓所有來自不同背景的兒童、家庭與照顧者一同參與，不僅能反思自身，還能同時帶領孩子認識不同的文化，與社區分享AAPI社群的豐富內涵。

14日的活動中，身兼主廚與作家的Christine Wong教導8組家庭一同製作餃子，獲得熱烈反響。Christine表示，讓孩子親手製作食物，能幫助他們與食物建立連結，從中獲得自豪感與滿足感。「這就像在玩黏土，他們在玩麵團、做出自己的東西，過程中很開心，這樣他們就能真正享受食物。」

無論孩子是否有亞裔背景，她都希望每個參與者能有所收穫，不僅亞裔孩子可以重新認識自己的文化，其他孩子則像海綿一樣吸收新事物。藉由食物和家人建立連結，讓孩子弄髒雙手發揮創意建立滿足感，便是活動的宗旨。

Christine也有意在工作坊中採用植物性材料，希望能藉此推廣蔬食，她更笑道，「我認為地球上的每個人都應該多吃蔬菜。」她在工作坊中特意帶來生麵團而非現成餃子皮，讓孩子自己擀皮，「不一定是完美的圓形，也不一定是完美的大小，但沒關係，努力嘗試才是最重要的，不需要追求完美。」

Christine也坦言，將食物與故事連結的使命感源於新冠疫情期間的亞裔仇恨，她認為，說出自己的故事，談論自己的食物，讓外界看見亞洲的文化背後承載著豐富的歷史與美麗，也能讓更多人認識亞裔文化的深度與底蘊。

家長Yuki Deng表示，雖然他的孩子年齡尚小，但作為家長仍會希望能傳承自己的文化給下一代，讓他們理解自己出身的重要性，未來也會希望能再帶著孩子一同參加此類活動。

Christine Wong也認為，無論與會者的族裔，重點是讓孩子能透過食物吸收或是了解不同的事物。(記者馬璿／攝影)