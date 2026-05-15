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周末好去處╱亞太裔傳統月賞鳥活動、哈林區韓服文化夜

記者劉梓祁
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亞太裔傳統月賞鳥活動

為慶祝亞太裔傳統月，市公園局(NYC Parks)旗下城市公園巡護員(Urban Park Rangers)將於17日(周日)上午9時至10時30分，在史泰登島「Clove Lakes Park」舉辦「東方文化中的鳥類」(Birds of Eastern Culture)賞鳥活動。活動適逢春季候鳥遷徙期，巡護員將帶領民眾尋找在東亞文化與民間傳說中具有象徵意義的鳥類，並介紹鳥類在不同文化中的角色，以及具影響力的賞鳥者與鳥類學家。活動免費，現場將提供望遠鏡，適合對自然、生態與文化故事有興趣的民眾參加。

Target寵物月禮品贈送

為慶祝全國寵物月，Target將於16日(周六)中午12時至下午4時，在多個門市舉辦「寵物月贈品活動」(Pet Month Giveaway)，為狗狗與貓咪飼主提供免費帶回家的寵物試用品組。民眾可到參與活動的Target門市領取狗或貓贈品包，內容預計包括寵物食品樣品與零食等，數量有限，送完即止，每名顧客限領一份。主辦方也提醒，活動並非所有門市均參與，建議出發前先到Target官網查詢附近門市是否舉辦。

哈林區韓服文化夜

曼哈頓哈林區「Marcus Garvey Park」將於17日(周日)下午5時至晚間9時舉辦「Hanbok in the Heart of New York(紐約心中的韓服)」文化活動，以韓國傳統服飾「韓服(Hanbok)」為核心，結合時尚、音樂與表演藝術，帶領民眾感受韓國文化之美。活動將在Richard Rodgers Amphitheater舉行，內容包括韓服時裝秀、現場音樂演出、K-pop表演，以及國際知名韓國設計師作品展示。

Photoville攝影節回歸

紐約大型戶外攝影節Photoville Festival 2026將於16日至30日(周六)回歸布碌崙(布魯克林)大橋公園，並延伸至全市五區。今年適逢Photoville創辦15周年，主辦方將在Emily Warren Roebling Plaza設置經典貨櫃展場與露天攝影展，並推出逾80場戶外攝影展、導覽、座談、工作坊及公共藝術活動，全部免費向公眾開放。開幕周末將於16、17日在布碌崙大橋公園舉行社區慶祝活動，包括藝術家講座、親子工作坊、攝影步行導覽及Smorgasburg快閃餐飲。16日晚間還將舉辦「Boroughs in Focus」，以布碌崙大橋為背景投影35名以上攝影師的作品，呈現紐約五區的城市故事。

Target 史泰登島 寵物

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