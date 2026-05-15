木蘭、海棠、吉野櫻…紐約花與樹故事 盤點10大花木

吉野櫻是紐約最具代表性的櫻花品種之一，通常在4月開花。(Photo by Daniel Avila/NYC Parks)

隨著氣溫回暖，紐約市 各大公園陸續迎來花樹盛放季節。除了廣受歡迎的櫻花外，玉蘭、海棠、紅楓、紫荊等多種開花樹木也在城市各處綻放，為街道與綠地增添繽紛色彩。粉白、淡紫與嫩紅色花朵同新綠枝葉交織，成為紐約春天最具代表性的自然景觀之一，也吸引不少市民與遊客前往賞花、散步及拍照。市公園局目前整理出多種春季常見開花樹木，供市民在賞花踏春時參考

吉野櫻

吉野櫻(Yoshino Cherry Tree)則是紐約最具代表性的櫻花品種之一，通常在4月開花，時間略早於關山櫻。其花朵呈白色或極淡粉色，並帶有淡淡杏仁香氣。嫩葉初生時呈銅紅色，之後逐漸轉為深綠。中央公園水庫東側目前種植有35株吉野櫻，這批樹木最早來自1912年日本政府贈送給美國的櫻花樹，同批樹木也被種植於華盛頓特區潮汐湖(Tidal Basin)周邊。

梨樹

春季常見的開花樹木中，觀賞梨樹是紐約街頭與公園內常見的品種之一。(Photo by Malcolm Pinckney/NYC Parks)

春季常見的開花樹木中，觀賞梨樹(Callery Pear)是紐約街頭與公園內常見的品種之一。這類樹木開出成簇白色小花，盛開時遠看宛如覆上一層白雪，花瓣飄落時也常形成「落雪」般景象。每朵花通常有五片花瓣，葉片則呈深綠色且帶有光澤。紐約市最知名的觀賞梨樹之一，是位於九一一紀念館的「倖存者之樹」(Survivor Tree)。

海棠樹

海棠樹(Crabapple)則以帶有香氣、層層綻放的花朵受到歡迎。(Photo by Daniel Avila/NYC Parks)

海棠樹(Crabapple)則以帶有香氣、層層綻放的花朵受到歡迎。海棠花色從粉紅、深紅到白色不等，有些花瓣邊緣還帶有淡粉色鑲邊。依花瓣數量不同，又可分為單瓣、半重瓣與重瓣品種。其枝幹蜿蜒扭曲、向四周自然伸展，即使未開花時也極具觀賞性。每年4月中至5月，紐約多處公園都能看到海棠花盛開，其中包括河濱公園(Riverside Park)的Crabapple Grove，以及中央公園Conservatory Garden內的林蔭步道等著名景點。

紫荊樹

紫荊樹也是紐約春季常見的開花樹木之一，樹高通常可達約30呎，葉片呈心形。(Photo by Daniel Avila/NYC Parks)

紫荊樹(Eastern Redbud)也是紐約春季常見的開花樹木之一，樹高通常可達約30呎，葉片呈心形。其最具特色之處，在於大量亮紫粉色小花直接從枝幹上綻放，形成密集花簇，遠看格外鮮豔，是春季街頭與公園中相當醒目的樹種。

山楂樹

山楂樹因多在5月開花，又被稱為「五月樹」。(Photo by NYC Parks)

山楂樹(Hawthorn)多在5月開花，又被稱為「五月樹」(May tree)，其白色小花通常由五片花瓣組成，成簇平展生長，外觀與海棠花相似，因此常被混淆。不過，山楂花中央帶有明顯粉紅至紅色花藥，是辨識的重要特徵之一。

關山櫻

關山櫻是紐約最受歡迎的櫻花品種之一，名稱來自日本一座山峰。(Photo by Daniel Avila/NYC Parks)

關山櫻(Kwanzan)是紐約最受歡迎的櫻花品種之一，名稱來自日本一座山峰，其特色為層層重瓣的深粉色花朵，盛開時形成厚實花團，觀賞效果極為壯觀。關山櫻葉片呈橢圓形，葉脈平行，剛長出時則帶有銅色調。

木蘭

木蘭(Magnolia)則是紐約公園中最早開花的樹木之一，花朵通常帶有香氣，顏色依品種不同而有所差異。(Photo by Malcolm Pinckney/NYC Parks)

木蘭是紐約公園中最早開花的樹木之一，花朵通常帶有香氣，顏色依品種不同而有所差異，包括白色、粉色及紫紅色等。紐約市常見的木蘭品種包括南方木蘭、甜灣木蘭、星木蘭及杯狀木蘭。

紅楓

紅楓則是紐約市最常見、也最容易辨認的樹種之一，這類樹木從春季開始便帶有鮮明紅色特徵。(Photo by Malcolm Pinckney/NYC Parks)

紅楓(Red Maple)則是紐約市最常見、也最容易辨認的樹種之一。這類樹木從春季開始便帶有鮮明紅色特徵，包括紅色花芽、紅色花朵，以及帶有紅色翅片的果實。紅楓也是紐約最早在春季開花的樹木之一，而到了秋天，其五裂葉片與葉柄又會轉為鮮紅色，成為紐約秋景的重要代表。

六月莓

六月莓兼具樹木與大型灌木特性，春季會開出帶有香氣的白色花朵。(Photo by NYC Parks)

六月莓(Serviceberry)則兼具樹木與大型灌木特性，春季會開出帶有香氣的白色花朵，花瓣狹長，葉片呈心形或橢圓形。其果實最初為綠色，進入夏季後則逐漸轉為紫黑色。由於花朵細緻且開花時間較早，六月莓也是紐約公園中常見的春季觀賞植物之一。

垂枝櫻

垂枝櫻因枝條細長下垂、外形如垂柳而得名。(Photo by Daniel Avila/NYC Parks)

垂枝櫻(Weeping Cherry Tree)因枝條細長下垂、外形如垂柳而得名，其花朵依品種不同，可分為單瓣或重瓣，顏色則從白色到粉色不等。盛開時，垂落枝條被花朵覆蓋，形成如瀑布般的花景，是紐約春季極具人氣的觀賞樹種。

紐約市樹木地圖

市民若想進一步尋找附近的花樹，也可使用紐約市公園局推出的「紐約市樹木地圖」(NYC Tree Map)。這是一個互動式線上地圖，收錄由公園局林務部門管理的樹木資料，包括街道兩旁的行道樹，以及公園景觀區內由公園局單獨管理的樹木。使用者可透過地圖查看單棵樹的位置、品種、樹幹直徑等資訊，也可依樹種或大小篩選，尋找住家、學校或公園附近的花樹。