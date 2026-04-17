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周末好去處

記者許君達整理
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聯合廣場世界地球日慶典

4月22日是世界地球日，曼哈頓聯合廣場(Union Square)將在地球日前的周末舉辦一場節慶活動。節慶定於19日(周日)，從中午12時一直持續到下午6時，面向公眾免費開放，無須預約。地球日慶典將兼具趣味性和教育性，活動內容有文藝表演和互動項目，包括有機菜餚烹飪課程、環境友好型手工藝工坊等，還會邀請從事相關工作的科學家、攝影師、節目製作人等分享他們與地球的故事。活動適合所有年齡段參加，尤其是帶兒童的家庭。活動入口位於聯合廣場東北側，靠近東17街交公園大道處。

總督島地球日

除聯合廣場外，總督島也將在18日(周六)舉辦地球日主題活動，時間從早10時至下午6時。活動內容包括多場主題講座、觀鳥導覽、樹木導覽、紀錄片放映等，還有堆肥尋寶活動、種子球製作工坊、戶外聲療以及兒童單車教學等互動項目。所有活動均免費，但部分互動或導覽活動需提前報名，詳情參見https://reurl.cc/7E0zQk。地球日活動主場地位於總督島西側的利蓋特平台(Liggett Terrace)，參與者上島後亦可自行參觀島上其他景點。總督島渡輪每半小時從曼哈頓南端的炮台海事大樓(Battery Maritime Building)碼頭出發，持紐約市民卡可免費搭乘。

中央公園毛孩環保嘉年華

寵物倡導組織NYC Guardians將於19日(周日)下午在曼哈頓中央公園舉辦寵物環保嘉年華(Paws for the Planet)，歡迎狗主人帶著愛犬共同參與。互動項目包括「狗狗與主人神似大賽」、環保服裝大賽以及最佳絕技大賽，主辦方會在活動期間推廣其新出的環保狗便袋，並提供免費禮品以及免費狗拿鐵(Puppuccino)等特色產品。活動免費，時間為當日下午2時至6時，地點是中央公園東草原(East Meadow)，報名鏈接為https://reurl.cc/qpVWW0

貝內特機場周末騎行

由南布碌崙(布魯克林)地區騎行愛好者團體發起的免費騎行活動將於18日(周六)在牙買加灣畔舉行，騎行路線始自布萊頓海灘(Brighton Beach)的Shorefront YM-YWHA，經過平坦、隔離且有鋪裝路面的單車專用道行至荒廢的貝內特機場(Floyd Bennett Field)，再沿原路返回出發點，全程約16哩，沿途可享受牙買加灣畔的海風，並參觀歷史感豐富的舊機場。活動免費參與，需自備車輛和騎行裝備，騎行團隊預計平均速度為每小時9至10哩，需要一定程度的經驗和體力儲備。出發時間為當日早9時30分，預計將持續兩小時，集合地址為康尼島大道3300號，報名鏈接https://reurl.cc/yOL9jy

曼哈頓

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