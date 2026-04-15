重回紐約開唱 羅大佑：不能躺在經典中重複自我

著名華語音樂人羅大佑將於4月18日(周六)在紐約卡內基音樂廳舉辦「春龍交響夜音樂會」。(主辦方提供)

著名華語音樂人羅大佑將於4月18日在紐約卡內基音樂廳舉辦「春龍交響夜音樂會」，時隔四年再次登上紐約的舞台。羅大佑在接受本報專訪時表示，不會躺在經典作品的故紙堆中裹足不前，而要力求每一次都讓觀眾得到全新的音樂體驗。他說，紐約在他的早年生活中曾留下過深刻的印記，與40年前相比，如今的紐約、世界以及音樂本身都經歷了滄桑變遷，卻總有些歷史的回音令他感到似曾相識。

在「春龍交響夜音樂會」中，羅大佑將多種中西樂器整編組合成一支交響樂團，把創作於不同年代的經典作品整合在一場統一的「交響音樂會」中。圖為「春龍」系列演唱會此前的演出場景。(主辦方提供)

50年歌單 用交響樂取代KTV

在本輪「春龍」系列全球巡演中，羅大佑嘗試突破流行音樂僅依賴電聲樂器的傳統，將中式樂器和西式古典樂器，包括中國笛、揚琴、笙，以及提琴、鋼琴等，組合在同一場交響樂中，並用這種方式詮釋自己在不同年代創作的經典作品。「已經到了這個年紀，我總不能老是重複著過去做過的事」。

羅大佑說，歌單覆蓋的時間範圍接近50年，最早的曲目構思於1970年代，也有寫於1980、90年代，甚至2010年以後的歌，「人都會不斷改變，我也一直在變」，因而每首歌都會帶有各自的時代特點。或許有些歌迷能夠滿足於類似KTV的全場大合唱，但作為一個不願簡單重複自我的音樂人，他的思考是，如何能在21世紀的今天，用一種整齊的、和諧統一的形式，把這些分散在歲月長河中的作品整合起來。因此便有了「交響樂」的嘗試。

羅大佑表示，全新的編曲方式還希望重新詮釋一些1980年代或90年代未能被觀眾體會到的感覺，從而賦予這些歌曲更豐富的意涵。何況觀眾也在成長，40年過去，聽歌的人對人生也早有了更豐富的感悟。眾口難調，如何能讓從20歲到70歲的觀眾，都能在這同一個場域內都得到一場完整的視聽享受，其實並不是一件容易的事。

紐約的演唱會將在音樂殿堂卡內基音樂廳舉辦。羅大佑透露，卡內基的登台門檻很高，因為他們有強烈的自我「性格」，需要音樂人去適應環境。比如，為了強調音樂演奏的古典性和純粹性，卡內基不允許表演者使用耳機，這對於習慣使用耳機控制表演節奏的流行音樂人來說，是一項很大的挑戰。不過，這也正是他印象中獨特的「紐約性格」。「紐約的很多事情都是考驗，接受挑戰就好」。

圖為演唱會官方海報。(主辦方提供)

重返故地 祝願「明天會更好」

羅大佑對紐約的印象，部分來自他曾經在這裡的生活經歷。羅大佑回憶道，1985年3月13日，他在父親的「押送」下不情願地來到美國。當時紐約還是一個充滿暴力的「都市叢林」，「地鐵內滿是塗鴉，42街還是一條『色情街』，醉倒在包厘街的人在夜色中會被人割喉」。而在音樂行業內，當時也正值數位技術開始進入音樂製作領域的變革時期，電腦逐漸在錄音與後期製作中占據重要地位，因而導致一大批音樂人失業。

此時美國流行音樂界在麥可傑克森(Michael Jackson)的號召下，為非洲衣索比亞飢民發起了「We Are the World」群星公益聯唱，引發強烈反響。他也在這一風潮的啟發下，寫出了同為群星聯唱的經典作品「明天會更好」。羅大佑說，這首歌讓當時的人們忽然意識到，這個世界雖然看起來很發達很進步，但在地球的另一邊仍會餓死數十萬人，因此大家才決定聯合起來，做些事情。「那時的世界蠻不可預期，但也蠻精彩的」，藝人們都希望透過自己的努力，把這個世界變得更好一點。

本次的北美巡演，羅大佑再度將「明天會更好」作為主題曲。他表示，近來全球各地的戰爭新聞藉助當今發達的資訊傳播渠道，總讓人心神不寧；而在美國，尤其在紐約，人們日常的生活壓力又愈來愈大，他希望用這一主題表達一種對和平與美好的期待。

羅大佑說，美國華人世界有必要像當年「明天會更好」剛問世時那樣，大家共同抱著一個對未來的美好期待共聚一堂，去做一些事情，創造一個更好的未來。「無論是多撿些海洋垃圾、多種幾棵樹，還是多保護些瀕危動物」，「我相信如果大家都能盡一份力，這個世界是有可能變得更好的」。

羅大佑認為，當今時代，與他40年前在紐約創作「明天會更好」的時代大不相同，但又有種遙相呼應的感覺：AI就像當年的電腦一樣，逐漸變得強大並進入每個領域，「科技改變生活」成為一種現實而非概念。但對於這一趨勢，他的反思也延續了他在1980年代創作「未來的主人翁」時的批判性：「我們不能忘記自己生而為人類，我們是與創造我們的地球站在一起、而不是與我們發明出來的機器人站在一起的。」

紐約「春龍交響夜」將於4月18日(周六)晚8時在卡內基音樂廳開唱，地址：曼哈頓第七大道881號，票價從108元至188元不等，演出詳情及購票地址可參https://reurl.cc/Ga4ZYy。