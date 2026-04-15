慶亞太月 啟揚中心5月2日「愛與團結」音樂會

啟揚文化中心13日舉辦線上記者會，宣布將於5月2日推出「愛與團結」(Love & Unity in May 2026)音樂會與資源展系列活動。(啟揚文化中心提供)

啟揚文化中心13日舉辦線上記者會，宣布將於5月2日推出「愛與團結」(Love & Unity in May 2026)音樂會與資源展系列活動，慶祝亞太裔傳統月。主辦方表示，活動由社區資源展與音樂會兩大部分組成，旨在透過公共資源服務、文化對話與藝術表達，呈現紐約移民社區的真實經歷與多元聲音，並進一步促進社區理解、參與與連結。市議員黃敏儀與會。

據介紹，社區資源展在當日中午12時至下午2時舉辦，匯集市政府相關機構以及多家服務亞裔與移民社區的機構與組織，包括紐約移民聯盟(NYIC)、百人會(Commttie of 100)、亞裔律師協會等。活動內容涵蓋亞太裔青少年漫畫項目、反亞仇恨主題紀錄片放映及社區對話、最新亞裔社群數據報告分享、紐約華人 獨立民謠組合Corner Club現場演出、以及多個社區服務與支援機構展位，協助居民更直接獲取心理健康支援、法律援助及社區資源資訊，強化社區安全與支持網路。

音樂會將在下午4時至6時舉辦，三位華裔 女性音樂家組成的「喜福三韻」(Joy Luck Trio)將帶來演出。琵琶演奏家高虹、二胡演奏家韓華琦及鋼琴家翁維亞將以跨文化音樂形式，呈現關於移民經歷、身分記憶與文化交匯的音樂敘事。音樂會期間亦將放映由翁維亞創作的獲獎短片「Never Fade Away」，以二代移民視角出發，講述其父親從二戰時期從中國移民至美國、於紐約奮鬥成長的故事。

社區資源展免費開放，音樂會為購票入場，鏈接：https://luma.com/258bli4v。活動地點：皇后區 法拉盛41大道133-29號。