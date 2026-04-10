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鬱金香與櫻花季來了 紐約周邊春遊3景點別錯過

記者高雲兒╱紐約報導
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若想在紐約周邊看到大面積鬱金香花田，長島東端的沃特林家庭農場與花園(Waterd...
若想在紐約周邊看到大面積鬱金香花田，長島東端的沃特林家庭農場與花園(Waterdrinker Family Farm & Garden)是不少民眾近年春季出遊的選擇之一。(記者高雲兒╱攝影)

隨著氣溫回升，紐約地區悄然入春，到了賞花時節。相較於人潮擁擠的市區景點，紐約周邊多處花景更顯開闊與從容。無論是成片花田，還是沿步道延伸的花樹，都適合放慢腳步，也讓親子出遊多了停留與互動的空間。以下三處春季賞花地點，可作為周末踏青的參考選項。

紐約昂特耶花園

春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映...
春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映入眼簾的，是沿著水道鋪展開來的成片花海。(取自昂特耶花園官網)

春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映...
春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映入眼簾的，是沿著水道鋪展開來的成片花海。(取自昂特耶花園官網)

春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映...
春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映入眼簾的，是沿著水道鋪展開來的成片花海。(取自昂特耶花園官網)

春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」(Walled Garden)時，最先映入眼簾的，是沿著水道鋪展開來的成片花海。

四條水道將花園分成對稱的區域，兩側花壇在春季密集種植鬱金香，紅、黃、紫等色彩交錯鋪展，隨著微風輕輕晃動，層層延伸至視線盡頭。修剪整齊的樹列與低矮綠籬勾勒出清晰輪廓，使整片花景既有秩序，又不失生機。

春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映...
春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映入眼簾的，是沿著水道鋪展開來的成片花海。(取自昂特耶花園官網)

春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映...
春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映入眼簾的，是沿著水道鋪展開來的成片花海。(取自昂特耶花園官網)

春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映...
春日走進昂特耶花園(Untermyer Gardens)的「圍牆花園」時，最先映入眼簾的，是沿著水道鋪展開來的成片花海。(取自昂特耶花園官網)

這座花園的設計靈感源自古代印度與波斯的「天堂花園」，以水道與圍牆構築出封閉而完整的空間。不過，對遊客而言，更直觀的感受，是行走其間時四面被花與綠意包圍的沉浸感。

沿著步道前行，不同區域呈現出各異景致：有的花壇在陽光下色彩鮮明，有的則隱於樹蔭之中，適合稍作停留。春季之外，這裡的花卉配置也會隨季節更替，但四月正值鬱金香盛開時期，是全年最具觀賞性的時段之一。

昂特耶花園位於紐約州揚克斯(Yonkers)北百老匯(North Broadway)945號，全年免費對外開放。花園每日自上午9時開放，惟關閉時間隨季節調整。具體可查untermyergardens.org

新州櫻花溪公園

位於新澤西紐瓦克(Newark)的櫻花溪公園(Branch Brook Park...
位於新澤西紐瓦克(Newark)的櫻花溪公園(Branch Brook Park)，擁有全美數量最多、品種最豐富的櫻花樹群。(記者高雲兒╱攝影)

位於新澤西紐瓦克(Newark)的櫻花溪公園(Branch Brook Park...
位於新澤西紐瓦克(Newark)的櫻花溪公園(Branch Brook Park)，便是當地春季賞櫻的熱門去處之一。(記者高雲兒╱攝影)

對於居住在新澤西的民眾而言，若不想特地跨州前往曼哈頓中央公園賞櫻，其實也有更近、更開闊的選擇。

位於新澤西紐瓦克(Newark)的櫻花溪公園(Branch Brook Park)，便是當地春季賞櫻的熱門去處之一。這座公園擁有全美數量最多、品種最豐富的櫻花樹群，每年四月盛開時，數千株櫻花沿著步道與湖畔鋪展，規模甚至超過華盛頓特區的櫻花景觀。

公園全長近四哩，占地約360畝，空間開闊，草地與林地交錯分布，相較於紐約市內較為擁擠的賞櫻地點，更適合家庭野餐、散步與長時間停留。每年櫻花節期間，單日吸引上萬名遊客前來賞花，現場氣氛熱鬧但不至於擁擠壓迫。

櫻花溪公園位於新澤西州紐華克北區，河街(Lake Street)與帕克大道(Park Avenue)，橫跨至Belleville，園區範圍廣、設有多個入口。公園全年免費開放，無需門票。具體信息可查看essexcountyparks.org/parks/branch-brook-park

長島沃特林家庭農場與花園

若想在紐約周邊看到大面積鬱金香花田，長島東端的沃特林家庭農場與花園(Waterd...
若想在紐約周邊看到大面積鬱金香花田，長島東端的沃特林家庭農場與花園(Waterdrinker Family Farm & Garden)是不少民眾近年春季出遊的選擇之一。(記者高雲兒╱攝影)

若想在紐約周邊看到大面積鬱金香花田，長島東端的沃特林家庭農場與花園(Waterdrinker Family Farm & Garden)是不少民眾近年春季出遊的選擇之一。

農場在長島兩地設有園區，每年4月中旬至5月初舉辦鬱金香節，種植數量達數百萬株。花田依顏色與品種分區排列，紅、黃、紫等色塊沿地勢鋪展，遊客可沿田間步道進入觀賞。花期高峰通常落在4月下旬前後，實際時間則隨氣溫變化而有所提前或延後。

與市區公園不同，該農場屬經營性景點，除賞花外亦結合多項休閒設施。園區內設有簡易遊樂設施與動物區，常見有山羊、兔子等，適合帶孩童同行的家庭停留較長時間。部分區域亦提供採摘鬱金香的付費體驗。

周末時段人流較多，現場還會有餐車與表演活動，相較於以觀賞為主的植物園，這類農場型花景更強調停留與互動，也因此成為不少家庭周末短途出行的選項。

兩處園區分別位663 Wading River Road及4560 Sound Ave，門票約20元，兩歲歲以下兒童免費。活動時間受天氣影響較大，建議出發前查詢官方資訊water-drinker.com/tulipfestival

新澤西 曼哈頓 中央公園

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