顧月華、孫林「陌上花開」藝術展 法拉盛揭幕

「陌上花開」藝術聯展3日舉行開幕式剪綵儀式。（記者戴慈慧／攝影）

華裔 藝術家、作家顧月華與藝術家孫林聯合舉辦的「陌上花開」(Blossoms Along the Path) 藝術展，3日中午於皇后區法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)畫廊開幕。眾多文化界人士、社區代表及民眾到場參觀。

顧月華畢業於上海戲劇學院舞台美術系，1982年赴美後從事文學與藝術創作，現為紐約華文女作家協會終身榮譽會長。著有「半張信箋」、「依花煨酒」等作品。

近年來，她投入繪畫創作，曾於2025年獲聯合國第69屆婦女大會頒發相關獎項，同時獲得國際冰心文學獎及世界華語文學獎肯定。本次展出作品呈現其近年的藝術實踐。

民眾於皇后區法拉盛市政廳畫廊參觀「陌上花開」藝術展。（記者戴慈慧／攝影）

主辦方表示，本次展覽以「陌上花開」為題，呈現藝術創作在不同階段的累積與轉化。顧月華與孫林的作品風格各異，展覽呈現多樣面向。

展覽資訊：

展期：即日起至4月7日

時間：每日中午12時至下午5時

地點：皇后區法拉盛市政廳畫廊(Flushing Town Hall) 137-35 Northern Blvd, Flushing, NY 11354。