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全球最大日美食嘉年華 紐約慶10周年 拉麵、章魚燒飄香

記者曹馨元╱紐約報導
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參與商家涵蓋在地商家及國際名店，確保風味正宗。(記者曹馨元╱攝影)
參與商家涵蓋在地商家及國際名店，確保風味正宗。(記者曹馨元╱攝影)

隨著現炒烏冬與章魚燒的香氣即將飄散在紐約街頭，全球規模最大的日本美食嘉年華(JAPAN Fes)迎來其進駐紐約的十周年紀念，並將於本月28日(周六)回歸曼哈頓東村(East Village)，揭開逾30場美食節的序幕。

日本美食嘉年華由企業家山本龍(Dragon Yamamoto)於2011年創立，核心理念是透過日本文化中的「和」(Wa，意指和諧)來連結社區。主辦單位於2016年首次在紐約舉辦美食節，並逐步成為全球最大的日本美食活動，每年在全球舉辦百餘場活動，以千餘家攤位迎接了超過百萬的參與者。

從經典的拉麵、壽司、章魚燒，到熱門的珍奶、麻糬及抹茶刨冰應有盡有。(圖片取自Ja...
從經典的拉麵、壽司、章魚燒，到熱門的珍奶、麻糬及抹茶刨冰應有盡有。(圖片取自Japan Fes官網)

多數餐點售價約10元

而日本美食嘉年華的一大特色在於其親民的價格，多數餐點售價落在10元左右。從經典的拉麵、壽司、章魚燒，到熱門的珍奶、麻糬及抹茶刨冰應有盡有。參與商家涵蓋在地商家及國際名店，確保風味正宗。

盡管今年的攤位名單尚未公布，不過，往年的美食節中，民眾可以品嘗到照燒串燒、現炸天婦羅、炭烤魷魚，或是來一碗消暑的日式刨冰。主辦方也準備了更多亞洲風味，包括菲律賓炒麵、蔬菜春捲，以及深受大眾喜愛的台式刈包。此外，主辦方也貼心提供多種素食選項，確保每位遊客都能盡興。

主辦方也準備了更多亞洲風味，包括糖葫蘆，以及深受大眾喜愛的台式刈包。(圖片取自J...
主辦方也準備了更多亞洲風味，包括糖葫蘆，以及深受大眾喜愛的台式刈包。(圖片取自Japan Fes官網)

民眾可以品嘗照燒串燒、炸蝦天婦羅、炭烤魷魚等；示意圖。(記者曹馨元╱攝影)
民眾可以品嘗照燒串燒、炸蝦天婦羅、炭烤魷魚等；示意圖。(記者曹馨元╱攝影)

傳統工藝 有現場表演

美食嘉年華不僅是一場味覺盛宴，更是一場結合音樂、藝術與文化的慶典。除了數十家美食攤位外，現場還設有傳統工藝品與藝術文化攤位，並安排現場表演。創辦人山本表示，嘉年華不單單是為了美食，更是為了向世界分享日本文化的精神。

因此，每年的嘉年華更加入了豐富的文創與美學元素。現場設有時髦的手工美甲貼與趣味臨時刺青，讓遊客能快速變換造型，展現自我個性。喜愛手作的民眾則能參與日本傳統摺紙術(Origami)，在方寸紙張間感受極致的工藝美學。市集內還能挖到許多獨一無二的手工飾品，包括鑰匙圈、手鍊、耳環、髮圈，以及設計感十足的T恤與帆布袋，無論自用或送禮皆宜。

而在往年的嘉年華現場，隨處可見身穿和服或角色扮演動漫人物的日本文化愛好者，更有文化社團帶來現場舞蹈。若逛累了，遊客還能體驗獨特的「7分鐘日式足部護理」；在充滿榻榻米禪意的靜謐氛圍中放鬆身心，並領取一份象徵紀念的「御朱印」證明書，為這趟日本文化之旅畫下完美句點。

在十周年之際，嘉年華將邁向新高度。全球預計有超過2000家供應商參與共計80多場活動。單是在紐約市，目前已計畫在曼哈頓、布碌崙及皇后區舉辦30多場活動，且隨著世界盃球季展開，場次預計還會增加。

美食嘉年華不僅是一場味覺盛宴，更是一場結合音樂、藝術與文化的慶典。(圖片取自Ja...
美食嘉年華不僅是一場味覺盛宴，更是一場結合音樂、藝術與文化的慶典。(圖片取自Japan Fes官網)

阿斯托廣場明辦首場

紐約市今年的首場嘉年華將於28日(周六)在曼哈頓東村的阿斯托廣場(Astor Place)舉行，29日(周日)將來到40街交五大道與六大道的中城西。隨後，活動將在春夏秋三季陸續進駐雀兒喜(Chelsea)、晨邊高地(Morningside Heights)及皇后區阿斯托利亞(Astoria)等社區。嘉年華時間均為上午10時至下午6時，最後一場暫定為10月25日。

專為紐約設計神秘競賽

值得期待的是，十周年賽季還將推出專為紐約觀眾設計的「神秘競賽」模式，為這場美食饗宴增添前所未見的競技趣味。而今年該活動更將挑戰紀錄，從紐約出發，在全球舉辦超過80場活動，將道地的東瀛風味與文化帶到世界各地。

全球規模最大的日本美食嘉年華(JAPAN Fes)將於本月28日(周六)回歸曼哈...
全球規模最大的日本美食嘉年華(JAPAN Fes)將於本月28日(周六)回歸曼哈頓東村，揭開逾30場美食節的序幕。(圖片取自Japan Fes官網)

單是在紐約市，目前已計畫舉辦30多場活動，且隨著世界盃球季展開，場次預計還會增加...
單是在紐約市，目前已計畫舉辦30多場活動，且隨著世界盃球季展開，場次預計還會增加。(圖片取自Japan Fes官網)

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